Коаксиальный дымоход: особенности установки
Секреты системы «труба в трубе». Часть II
В предыдущем материале мы начали разговор о коаксиальных дымоходах — одном из популярнейших типов дымоотводящих систем. Устройство такой системы, ее принцип действия и преимущества мы уже разобрали. Теперь предлагаем познакомиться с особенностями и правилами монтажа.
Инструкция превыше всего!
Соединение элементов коаксиального дымохода — раструбное. В качестве уплотнения используют силиконовые прокладки, которые не поддаются воздействию горячего воздуха.
Собирая систему, нужно руководствоваться определенными правилами. Опытные монтажники их знают и всегда руководствуются требованиями и правилами, которые описывают производители. Общие требования будут примерно одинаковыми для большинства коаксиальных дымоходных систем.
Есть два варианта монтажа коаксиального дымохода — вертикальный и горизонтальный. Второй вариант предпочтительнее, но для этого надо, чтобы котел был оснащен принудительной вентиляцией. В частных домах вертикальные конструкции используются, только если вывести дымоотводный канал через стену никак нельзя. Препятствовать этому может, например, близко расположенное к выводной трубе окно, или рядом стоящая другая постройка.
Максимальная длина горизонтально установленного дымохода должна быть не более трех метров.
При монтаже дымоотвода лучше работать в перчатках: трубы могут быть острыми. А для укрепления и герметизации можно использовать только огнеупорные материалы.
Основные принципы монтажа
- Сначала выбирается место для котла и трубы. Монтаж котла и дымохода надо делать одновременно. Дымоход размещается на метр — полтора выше котла. По отношению к земле выход дымохода должен располагаться не менее чем в двух метрах.
- Расстояние от конька крыши дома до сечения дымоотводящего канала должно быть не менее 0,5 метра для частного дома.
- Расстояние от окон, вентиляционных отверстий и дверей выход дымоходной трубы должен располагаться не менее чем в полуметре. Окна, которые располагаются выше него (например, окна второго этажа), должны быть минимум в метре. Иначе есть риск того, что отводимые газы будут попадать в помещение.
- От выхода коаксиального дымохода до соседней постройки должно быть более 8 метров. Если на трубе будет установлен дефлектор, это расстояние сокращается до 2 метров, если соседняя стена глухая, и до 5 — если в ней есть окна.
- При монтаже сначала сверлится отверстие в стене под вывод коаксиальной трубы. Для этого нужно тщательно вымерить диаметр.
- Трубу надо вывести в отверстие и соединить с котлом с помощью хомута. При сборке частей дымохода надо соблюдать небольшой угол по отношению друг к другу и к земле — так, чтобы конденсат стекал наружу, а не в котел.
- Отверстие с выведенной трубой герметизируется вокруг дымохода монтажной пеной.
- Если труба выводится через крышу (а дымоход, соответственно, вертикальный) — надо использовать изолирующие патрубки и негорючую изоляцию. Чтобы дымоотводящий канал не соприкасался с фрагментами кровельного пирога, его заключают в защитный кожух.
- Перед финальным запуском работы нужно будет сделать проверочный.
Еще несколько тонкостей
В процессе сборки дымохода каждая последующая деталь закрепляется в предыдущей так, чтобы не образовывалось препятствий, мешающих движению выводимых газов. Все элементы должны плотно прилегать друг к другу, и каждая последующая деталь должна входить внутрь предыдущей на расстояние, равное не менее чем половине диаметра сечения канала.
Обязательно используются переходные узлы, а стыки двух элементов жестко закрепляются хомутами. При этом категорически не рекомендуется использовать собственноручно сделанные переходники, подмотки из ленты или уплотнения из герметика. «На коленке», с использованием подручных средств такую технически серьезную вещь, как дымоход, собирать нельзя, иначе его эксплуатация будет попросту опасной!
Выходящий наружу участок горизонтального дымохода наклоняется на 3 градуса вниз (для отвода конденсата).
На всем протяжении дымоходного канала должно быть не более двух сгибов, иначе удаление продуктов сгорания будет затруднено.
Ревизионные участки, переходники и устройство для сброса конденсата должны быть легко доступны для периодического осмотра: да, коаксиальный дымоход, как и все другие типы дымоотводящих систем нуждается в периодическом осмотре и техобслуживании.
Если горизонтальный дымоход выходит вместо, где преобладает ветер, направление которого противоположно направлению отвода дыма, то на выходе трубы нужно поставить жестяной заслон (между ним и выходным отверстием должно быть минимум 40 сантиметров).
Дефлекторная решетка рекомендуется к установке на коаксиальных дымоходах, которые возвышаются над уровнем земли менее чем на 1,8 метра.
Если нужно обвести конструкцию трубы вокруг препятствия, нужно использовать специально предназначенные для этого колена.
И, наконец, главное: в сборке дымоотводящей системы мелочей не бывает. Поэтому лучше не рисковать и не заниматься этим самостоятельно (хотя кажется, что это просто — как собрать конструктор). Если дымоход собирает профессиональная бригада, которая знает все тонкости и соблюдает все правила, то система честно прослужит долгие годы, будет эффективной и безопасной!
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