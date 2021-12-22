Коаксиальный дымоход: особенности установки

Секреты системы «труба в трубе». Часть II

В предыдущем материале мы начали разговор о коаксиальных дымоходах — одном из популярнейших типов дымоотводящих систем. Устройство такой системы, ее принцип действия и преимущества мы уже разобрали. Теперь предлагаем познакомиться с особенностями и правилами монтажа.

Инструкция превыше всего!

Соединение элементов коаксиального дымохода — раструбное. В качестве уплотнения используют силиконовые прокладки, которые не поддаются воздействию горячего воздуха.

Собирая систему, нужно руководствоваться определенными правилами. Опытные монтажники их знают и всегда руководствуются требованиями и правилами, которые описывают производители. Общие требования будут примерно одинаковыми для большинства коаксиальных дымоходных систем.

Есть два варианта монтажа коаксиального дымохода — вертикальный и горизонтальный. Второй вариант предпочтительнее, но для этого надо, чтобы котел был оснащен принудительной вентиляцией. В частных домах вертикальные конструкции используются, только если вывести дымоотводный канал через стену никак нельзя. Препятствовать этому может, например, близко расположенное к выводной трубе окно, или рядом стоящая другая постройка.

Фото: stroy-podskazka.ru

Максимальная длина горизонтально установленного дымохода должна быть не более трех метров.

При монтаже дымоотвода лучше работать в перчатках: трубы могут быть острыми. А для укрепления и герметизации можно использовать только огнеупорные материалы.

Основные принципы монтажа

Сначала выбирается место для котла и трубы. Монтаж котла и дымохода надо делать одновременно. Дымоход размещается на метр — полтора выше котла. По отношению к земле выход дымохода должен располагаться не менее чем в двух метрах. Расстояние от конька крыши дома до сечения дымоотводящего канала должно быть не менее 0,5 метра для частного дома. Расстояние от окон, вентиляционных отверстий и дверей выход дымоходной трубы должен располагаться не менее чем в полуметре. Окна, которые располагаются выше него (например, окна второго этажа), должны быть минимум в метре. Иначе есть риск того, что отводимые газы будут попадать в помещение. От выхода коаксиального дымохода до соседней постройки должно быть более 8 метров. Если на трубе будет установлен дефлектор, это расстояние сокращается до 2 метров, если соседняя стена глухая, и до 5 — если в ней есть окна. При монтаже сначала сверлится отверстие в стене под вывод коаксиальной трубы. Для этого нужно тщательно вымерить диаметр. Трубу надо вывести в отверстие и соединить с котлом с помощью хомута. При сборке частей дымохода надо соблюдать небольшой угол по отношению друг к другу и к земле — так, чтобы конденсат стекал наружу, а не в котел. Отверстие с выведенной трубой герметизируется вокруг дымохода монтажной пеной. Если труба выводится через крышу (а дымоход, соответственно, вертикальный) — надо использовать изолирующие патрубки и негорючую изоляцию. Чтобы дымоотводящий канал не соприкасался с фрагментами кровельного пирога, его заключают в защитный кожух. Перед финальным запуском работы нужно будет сделать проверочный.

Еще несколько тонкостей

В процессе сборки дымохода каждая последующая деталь закрепляется в предыдущей так, чтобы не образовывалось препятствий, мешающих движению выводимых газов. Все элементы должны плотно прилегать друг к другу, и каждая последующая деталь должна входить внутрь предыдущей на расстояние, равное не менее чем половине диаметра сечения канала.

Фото: stroy-podskazka.ru

Обязательно используются переходные узлы, а стыки двух элементов жестко закрепляются хомутами. При этом категорически не рекомендуется использовать собственноручно сделанные переходники, подмотки из ленты или уплотнения из герметика. «На коленке», с использованием подручных средств такую технически серьезную вещь, как дымоход, собирать нельзя, иначе его эксплуатация будет попросту опасной!

Выходящий наружу участок горизонтального дымохода наклоняется на 3 градуса вниз (для отвода конденсата).

На всем протяжении дымоходного канала должно быть не более двух сгибов, иначе удаление продуктов сгорания будет затруднено.

Ревизионные участки, переходники и устройство для сброса конденсата должны быть легко доступны для периодического осмотра: да, коаксиальный дымоход, как и все другие типы дымоотводящих систем нуждается в периодическом осмотре и техобслуживании.

Если горизонтальный дымоход выходит вместо, где преобладает ветер, направление которого противоположно направлению отвода дыма, то на выходе трубы нужно поставить жестяной заслон (между ним и выходным отверстием должно быть минимум 40 сантиметров).

Дефлекторная решетка рекомендуется к установке на коаксиальных дымоходах, которые возвышаются над уровнем земли менее чем на 1,8 метра.

Если нужно обвести конструкцию трубы вокруг препятствия, нужно использовать специально предназначенные для этого колена.

Фото: stroy-podskazka.ru

И, наконец, главное: в сборке дымоотводящей системы мелочей не бывает. Поэтому лучше не рисковать и не заниматься этим самостоятельно (хотя кажется, что это просто — как собрать конструктор). Если дымоход собирает профессиональная бригада, которая знает все тонкости и соблюдает все правила, то система честно прослужит долгие годы, будет эффективной и безопасной!

