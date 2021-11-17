Хозяйка казанского завода покаялась в пьяном ДТП: «Я этого ребенка очень любила. Могу лишь молиться»

Под Казанью судят виновницу смертельного проката на квадроцикле

Фото: Ирина Плотникова

В Верхнеуслонском райсуде Татарстана начался суд над 52-летней владелицей и гендиректором Казанского завода железобетонных изделий Людмилой Судаковой. В июне этого года за рулем квадроцикла она слетела с дороги и врезалась в стену сарая. Бизнес-леди признает: была нетрезвая, вместо одного пассажира взяла троих, тормоза перед поездкой не проверяла, скоростной режим не соблюдала. В результате удара скончалась 11-летняя девочка, сидевшая между рулем и водителем. Ее родители просят суд не сажать Судакову.

«Хотела, как лучше, чтобы они не шли по жаре»



Рыданиями подсудимой закончилось первое заседание Верхнеуслонского суда по резонансному ДТП.

«Простите меня, пожалуйста! Моя халатность... Я хотела, как лучше, чтобы они не шли по жаре», — обратилась к отцу и матери погибшей Анары Миндубаевой обвиняемая в смертельной аварии на мотовездеходе Polaris Sportsman x2 850 EFI. Людмила Судакова напомнила: вину признала сразу после трагедии, но понять случившееся не может до сих пор.

— Для меня самой это удар. Я этого ребенка очень любила. Когда она приезжала, всегда старалась как-то с подарками... До сих пор не могу в себя прийти... Вероника, я тебе сразу говорила: я виновата. Как русская, могу только молиться. Если честно, сама орала: «Бог, забери меня...»

Судаковой 52 года. Она является директором и владелицей Казанского завода железобетонных изделий. Погибшая 11-летняя девочка была внучкой ее подруги Натальи Мазур и не раз приезжала вместе с бабушкой к Судаковым в Ключищи. А вот дочь Мазур и мать погибшей Анары в тот день, 19 июня 2021 года, отправилась в гости впервые, с собой взяла и младшую дочку.

— Перед поездкой в Казани купили две бутылки вина и две бутылки пива. Одну бутылку пива я выпила, пока добирались на «Омике» через Волгу в Ключищи. От пристани до дома тети Люды добирались пешком минут 20, — вспоминала на судебном допросе потерпевшая Вероника Фазылзянова. — Пришли, покушали, пошли на пляж.

«Алкоголь употребляли?» — уточнила старший помощник прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Потерпевшая отвечала утвердительно. С ее слов, до пляжа выпили полбутылки вина на троих (Судакова, Фазылзянова и ее мать), недопитую бутылку взяли с собой на пляж и еще бутылку пива. Когда вернулись в дом и вновь сели за стол, открыли вторую бутылку вина. «Не допили больше половины», — сообщила молодая женщина.

Старший помощник прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова

На предварительном следствии она давала показания, в которых объем выпитого был больше: до пляжа выпили одну бутылку на троих, кажется, розового сухого, после пляжа — еще одну красного полусладкого. «Судакова себе вина наливала побольше. Выпила больше, чем я и моя мама. Сильно опьянела», — огласила гособвинитель показания Фазылзяновой с допроса в Следкоме.

После застолья гости стали собираться на паром в Казань, и хозяйка предложила подвезти их на квадроцикле.

«Поначалу я отказалась — все мы не поместимся. Но в итоге решили, что мама с Анарой пойдут пешком, а я с дочкой — ей 2,5 года — сели на пассажирское сиденье квадроцикла. Потому что тяжело с маленьким ребенком подниматься и спускаться. Потом Анара резко сорвалась к нам: «Мама, можно я с вами поеду?» Я разрешила... Тетя Люда посадила ее вперед», — расплакалась мать погибшей за свидетельской трибуной.

В следующий раз свою старшую дочку женщина увидела уже после аварии:

— Судакова громко кричала, что не понимает, что происходит, и мы въехали в сарай. Я упала вправо, младшая дочка, которую я держала на руках, упала влево. А старшая — я помню — повисла на руле. Я к ней подбежала, а у нее кровь из горла течет, я стала поднимать ее и горло рукой закрывать...

— Когда вы поняли, что ребенок погиб?

— Сразу. Она закатила глаза...

Орудие преступления — квадроцикл сейчас находится на спецстоянке ГАИ

При ударе девочке перерезало сонную артерию

Тормозного следа на месте происшествия, где квадроцикл с людьми слетел с асфальта на обочину встречной полосы и дальше в сарай, следователи не обнаружили... Перед этим техника не вписалась в поворот 60 градусов.

Из оглашенного в суде обвинения следует: бизнес-леди на квадроцикле, по версии Следкома и прокуратуры, нарушила целый комплекс пунктов общероссийских правил дорожного движения и разработанных производителем требований к эксплуатации мотовездеходов Polaris.

На этом специфичном транспорте запрещены:

езда по дорогам общего пользования, включая гравийные;

перевозка пассажиров до 12 лет;

перевозка «лишних» пассажиров (на модели Судаковой имелось лишь одно пассажирское сиденье);

управление транспортом и перевозка пассажиров без шлемов и иных средств защиты — перчаток, защитных очков, ботинок, спецодежды;

выбор скорости, не соответствующей рельефу местности, условиям видимости и водительскому опыту.

Управление квадроциклом в нетрезвом состоянии запрещено и его разработчиками, и законом. Кроме того, завод указал: водителю Polaris перед началом эксплуатации следует изучить дополнительно принцип тормоза, а перед каждой поездкой — проверять уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и дополнительной тормозной системе и доливать до нужного уровня. Также рекомендовано при выполнении поворотов на квадроцикле снижать скорость.

Ни одно из этих требований, по мнению сотрудников 3-го отдела Следкома по РТ, Людмила Судакова в день трагедии не выполнила. Polaris ей достался от покойного мужа, причем этот транспорт даже не был зарегистрирован. Кстати, рядом у дачи был припаркован и автомобиль хозяйки ЖБИ, в котором пассажирских мест побольше, но почему-то 19 июня 2021 года «в условиях хорошей видимости, ясной погоды, без осадков» обвиняемая решила ехать с ветерком.

Погибшая 11-летняя девочка не раз приезжала вместе с бабушкой к Судаковым в Ключищи

Но, «двигаясь по асфальтированной дороге общего пользования от участка садового товарищества «КМПО» к пристани села Ключищи и перевозя трех пассажирок, Судакова не справилась с управлением и при повороте выехала на левую по ходу движения обочину и допустила столкновение с постройкой на участке дома 1а по улице Дачной села Ключищи Верхнеуслонского района», — сообщила суду гособвинитель Данилова. Она отметила, что в результате преступных действий обвиняемой двум пассажиркам причинен моральный и физический вред, а третья скончалась на месте: к сочетанной травме головы, ушибленным ранам и ссадинам на теле добавилась массивная кровопотеря — при ударе 11-летней девочке перерезало сонную артерию на шее.

По мнению силовиков, нарушая правила, подсудимая «действовала легкомысленно и, предвидя возможность опасных последствий, самонадеянно рассчитывала, что сможет их предотвратить...» Телесные повреждения в той аварии получила и сама Судакова, но данные о них на заседании не оглашались.

На вопрос старшего помощника прокурора района, не беспокоила ли вас быстрая езда, выжившая в аварии Вероника Фазылзянова отвечала, что тронулась Людмила спокойно, потом движение ускорилось: «Мне кажется, на нем [квадроцикле] медленно невозможно ехать... Один раз я сказала: «Не гони, пожалуйста!»

— Что она ответила?

— Не помню.

В ходе предварительного следствия в этой части потерпевшая излагала события несколько иначе: «Судакова сразу поехала очень быстро — резко тронулась, прямо по кочкам. Шлемов мы не надевали. Я сказала ей, чтобы не гнала. Она в ответ: «Ты же знаешь, что я дурная!» Пока ехали, обогнали джип серебристого цвета». Еще на одном допросе в Следкоме женщина уверенно заявляла — скорость была выше 20 км/ч. В суде же она заявила: про машину перепутала, а скорость на глаз вообще определять не умеет.

— Какие ваши показания считать правдивыми — на предварительном следствии или сейчас? — уточнил председательствующий по делу судья Дамир Валеев.

— Те, что сейчас. Тогда я была в шоковом состоянии, — сообщила Фазылзянова.

— Но вас же и через месяц допрашивали?

— Я до сих пор в шоковом состоянии.

Родители погибшей Анары Миндубаевой

Адвокат: «Деньги собирают, машину на продажу выставили»

На заседании суда с подачи адвоката подсудимой Марата Гатиятова потерпевшие обнародовали информацию: еще находясь в больнице владелица квадроцикла через знакомых передала родственникам погибшей Анары 200 тысяч рублей на похороны и поминки.

Позднее между сторонами была достигнута устная договоренность о компенсации морального вреда на более значительную сумму. «Все будет решено — не сомневайтесь! Вопросы компенсации — они добром решаются», — заверил Веронику Фазылзянову и ее бывшего мужа, отца погибшей, Ленар Миндубаев. Оба они пока не подавали гражданский иск.

— А когда «решится добром»? — поинтересовался судья.

— В ближайшее время. Сейчас деньги собирают. Машину на продажу выставили. Думаю, до прений эти вопросы порешаем, — пояснил адвокат.

На вопросы защитника к потерпевшим, держите ли зло на Судакову и заслуживает ли она наказания в виде реального лишения свободы, бывшие супруги ответили отрицательно. «Чтобы не сажали», — сказала мать погибшей. «Без реального лишения свободы», — был солидарен отец.

К слову, на прошлом судебном заседании потерпевшие также поддержали подсудимую — просили снять с нее домашний арест. Суд с этим не согласился, однако разрешил фигурантке двухчасовые прогулки.

На старте процесса Судакова рассказала, почему не могла извиниться перед семьей своих хороших знакомых раньше:

— Если честно, я очень была напугана. Мне сказали: ни в коем случае с ними не связывайся, не разговаривай, близко не подходи. А потом по условиям домашнего ареста нельзя было. Я в первый раз вот так с законом сталкиваюсь, в 52 года. До этого никогда ни штрафов, ничего не было. У меня у самой высшее юридическое образование. Мне еще тяжелее оказаться на той стороне закона...

Согласно УК РФ, Судаковой грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

Со слов обвиняемой, получив разрешение на прогулки, она смогла побывать на кладбище и в церкви.

Орудие преступления — квадроцикл — сейчас находится на спецстоянке ГАИ. За поврежденный сарай обвиняемая выплатила владельцам компенсацию. Однако эти компенсации — лишь попытка смягчить последствия преступления. Согласно УК РФ, Судаковой грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.