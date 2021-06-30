Источник: в Казани обвиняемая в пьяном ДТП с квадрациклом признала вину

До 19 августа под домашний арест отправил сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани гендиректора и учредителя Казанского завода железобетонных изделий Людмилу Судакову. Как утверждают источники «Реального времени», женщина уже признала вину в нетрезвом вождении квадрацикла, которое повлекло смерть девочки.



Меру пресечения фигурантке избирала судья Розалия Сылка, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Ново-Савиновского райсуда.

Напомним, трагедия произошла 19 июня в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана. 51-летняя женщина села за руль квадроцикла нетрезвой и повезла знакомую и двух ее детей на пристань, но по дороге въехала в сарай. В результате 11-летняя пассажирка скончалась, ее годовалая сестренка и мать получили ушибы. С ушибом была госпитализирована и сама водитель.

На днях Судакова выписалась. К этому моменту расследование ее дела было передано в 3-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.

На заседании суда представитель прокуратуры поддержала ходатайство следствия.