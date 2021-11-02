COVID-19 и грипп: насколько серьезной может быть двойная угроза этой зимой?

В чем опасность сочетания двух тяжелых вирусных инфекций

Хотя количество случаев заражения COVID-19 в настоящее время низкое или снижающееся в большинстве западных стран, за исключением Великобритании, миру еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем угроза пандемии исчезнет. Этой зимой большое беспокойство вызывает повторная вспышка COVID-19 вместе с другими респираторными заболеваниями, особенно гриппом. О том, насколько такое сочетание опасно, в своей авторской колонке для The Conversation рассуждает Пол Хантер из Университета Восточной Англии. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом статьи.

Когда грипп действительно возвращается, он может затронуть больше людей

Как в южном, так и в северном полушариях, заболеваемость гриппом быстро снизилась, а вскоре в значительной степени вернулась и вылилась в пандемию. Меры социального дистанцирования, используемые для сдерживания COVID-19, оказались еще более эффективными в сокращении распространения гриппа. Но, к сожалению, это означает, что теперь мы должны быть готовы к тому, что грипп станет особенно тяжелым в этом году.

В некотором смысле иммунные ответы на COVID-19 и грипп одинаковы. Относительно недавно вакцинация обеспечивала хорошую защиту от последующей инфекции, но вскоре она начала ослабевать. Однако поначалу повторные инфекции обычно протекают бессимптомно или относительно легко. Но чем больше временной разрыв между выработкой иммунитета и повторным заражением, тем более серьезным может быть последующее заражение.

Это особенно очевидно, если посмотреть, как грипп поражает людей, живущих на удаленных территориях. Поскольку они могут долгое время не болеть гриппом, когда они в конечном итоге сталкиваются с ним, их смертность выше. Одно исследование, в котором изучались люди, живущие на Тристан-да-Кунья, группе изолированных островов в южной части Атлантического океана, показало, что всего несколько лет между заражениями гриппом, по-видимому, увеличивает риск тяжелого течения заболевания.

Таким образом, проблема заключается в том, что меры по борьбе с COVID-19, которые почти полностью ограничили подверженность людей гриппу за последние 18 месяцев, снизят естественный иммунитет населения. По сути, все мы живем на удаленных островах с начала 2020 года благодаря введенным мерам дистанцирования, ограничениям на поездки и удаленной работе.

Люди, отрезанные от мира, могут помочь определить, как быстро возвращается восприимчивость к болезням после заражения. Источник: theconversation.com

Когда грипп действительно возвращается, он может затронуть больше людей и вызвать более тяжелое заболевание, чем мы обычно наблюдаем в обычный сезон гриппа. То же самое, вероятно, относится и к другим респираторным вирусам.



Однако нелегко предсказать, когда именно грипп вернется, насколько он будет хуже. В настоящее время уровень заболеваемости гриппом в Великобритании все еще довольно низок, но это может быстро измениться, если вирус начнет распространяться.

К счастью, у нас есть безопасные и эффективные вакцины против гриппа, которые снижают риск заражения и тяжелых заболеваний. Но они не так эффективны, как большинство современных вакцин против COVID. К тому же, насколько хорошо они работают, меняется из года в год. Вирусы гриппа мутируют быстрее, а это означает, что в конечном итоге циркулирует несколько штаммов, меняющихся каждый год. Если то, что оказывается доминирующим вирусным штаммом каждую зиму, не будет включено в вакцину, ее эффективность будет ниже.

Рекомендации, созданные отдельно для зим северного и южного полушарий относительно того, какие вирусы включать в ежегодные вакцины против гриппа, дает Всемирная организация здравоохранения, которая заранее оценивает циркулирующие штаммы. Но с учетом того, что за последние 18 месяцев заболеваемость гриппом была низкой, предсказать, какие вирусы будут доминировать этой зимой, труднее, чем обычно. Таким образом, помимо того, что вы потенциально более восприимчивы к гриппу, в этом году также существует более высокий, чем обычно, риск того, что вакцина окажется не такой эффективной, как обычно.

Как это сочетается с COVID-19

Еще до пандемии зимний грипп с каждым годом оказывал значительное давление на больницы и поликлиники. Справиться с этим сейчас, в то время, когда в системе здравоохранения много пациентов с COVID-19, занимающих больничные койки, было бы особенно сложно и еще больше усилило бы давление на систему здравоохранения. В конечном итоге усиление нагрузки на медицину в стране ставит под угрозу здоровье людей.

Но есть и дополнительный риск: коинфекция. Можно заразиться COVID-19 одновременно с другой бактериальной, грибковой или вирусной инфекцией. Фактически, одно исследование, в котором изучались госпитализированные пациенты с COVID-19, показало, что 19% также были носителями другой инфекции. Было обнаружено, что пациенты с сопутствующими инфекциями чаще умирают.

Некоторый опыт лечения COVID и гриппа одновременно был накоплен в начале пандемии. Источник: theconversation.com

В начале пандемии, когда еще циркулировал грипп, британские исследователи смогли сравнить результаты у людей, инфицированных только COVID-19, с пациентами с коинфекцией COVID-19 и гриппа. Люди с ней примерно в два раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии, в два раза чаще нуждались в вентиляции легких и примерно в два раза чаще умирали, чем те, кто только что переболел коронавирусом..

Невозможно сказать, увидим ли мы в этом году крупную эпидемию гриппа в Великобритании, но если нет, то она почти наверняка скоро будет. И когда грипп действительно вернется, он, вероятно, затронет больше людей, чем в доковидные времена, и вызовет больше смертей, чем обычно. Число могло быть значительным. Плохой зимой грипп убивает более 20 000 человек в Англии.

Из-за прямой угрозы коинфекции и усиления давления, которое грипп окажет на службы здравоохранения, которые, вероятно, все еще будут изо всех сил бороться с COVID-19, вдвойне важно, чтобы люди воспользовались предложением вакцины против гриппа и вакцины против COVID-19, если она будет предложена этой осенью.