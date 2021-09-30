Перейдет ли Россия на отечественное ПО через 2 года?

Как продвигается импортозамещение в российском IT, возможно ли оно на сто процентов и в каких продуктах нуждается рынок

Недавно стал известен список российского ПО, которое должны будут предустанавливать на компьютеры, гаджеты и умные телевизоры, продающиеся в России. «Реальное время» выясняет с помощью экспертов, как в целом идет процесс IT-импортозамещения в стране, почему коммерческие компании не торопятся переходить на отечественное ПО, какие факторы мешают внедрению российского продукта и в чем особенно нуждается сегодня отечественный рынок IT.

Импортозамещение в IT подталкивает государство

Проблема импортозамещения в сфере информационных технологий обсуждается давно и широко. Никто не сделал для этого процесса больше, чем государство. Госсектор, госкорпорации и компании с государственным участием должны переходить на отечественное ПО в соответствии с утвержденными нормативами.

Не остается в стороне и рядовой пользователь: так, в августе кабмин РФ утвердил новый список отечественного ПО, которое обязательно должно быть предустановлено на компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, умные телевизоры, продаваемые в России, с 1 января 2022 года. Этот список составляется в соответствии с рейтингом Минцифры, главный критерий попадания в него — программа должна быть популярна среди пользователей (есть четко разработанные нормативы этой популярности). В свое время Минцифры РФ комментировало «Реальному времени» порядок попадания российского ПО в этот список так:

— Министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры России была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций: РАТЭК, РУССОФТ, «Отечественный софт», АПКИТ, ассоциации компаний интернет-торговли и других. При подготовке правил предустановки ПО Минцифры России соблюдало все нормы российского законодательства. Порядок отбора программ для предварительной установки, предусмотренный постановлением правительства РФ от 18.11.2020 №1867, был согласован с Минэкономразвития России, ФАС и Роспотребнадзором.

Но рынок IT — это гораздо больше, чем поисковики и платежные приложения. Огромный его сектор связан с бизнес-структурами, и здесь процесс импортозамещения сложнее оформить в директивном порядке: еще не выпущено постановлений, которые регламентировали бы, какой софт компаниям надо устанавливать для работы с документами, какой — для решения логистических проблем, а с помощью какого контролировать бизнес-процессы. Поле выбора очень широкое — есть и готовые решения, но во многих случаях крупные корпорации заказывают разработку тех или иных систем сугубо под себя.

В августе кабмин РФ утвердил новый список отечественного ПО, которое обязательно должно быть предустановлено на компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, умные телевизоры, продаваемые в России, с 1 января 2022 года. Фото: ixbt.com

Однако лидерами во внедрении отечественного ПО все равно становятся предприятия, так или иначе связанные с государством: они просто вынуждены это делать, в соответствии с рядом нормативных актов. Татарстан был одним из «локомотивов» в этой деятельности: например, это у нас в свое время разрабатывали систему госуслуг и проходили ее пилотное тестирование. Еще в 2019 году ведомства Татарстана использовали в работе больше полусотни отечественных программ — в первую очередь функциональные системы, где велась отчетность, мониторинг разных показателей и другая работа с большими данными. В качестве примера можно привести систему электронного документооборота, на которую сейчас переходят не только ведомства и учреждения, но и коммерческие структуры с государственным участием (в качестве примера можно привести «Газпромтрансгаз Казань»).

Как правительство помогает внедрять отечественное ПО

С просьбой прокомментировать ход импортозамещения в сфере IT «Реальное время» обратилось в Минцифры Республики Татарстан. Нам ответили, что на сегодняшний момент времени отечественные аналоги в нескольких вариациях есть уже для всех известных программных продуктов, разработанных мировыми лидерами. Российские решения обеспечивают полный функционал, необходимый потребителям. Учитывая рост курса валют, использование отечественных программных продуктов выгоднее с экономической точки зрения.

«В работе госучреждений сегодня используются информационные системы — как ведомственные, так и общие бухгалтерские или управленческо-отчетные от российских разработчиков. Более того, многие из них сделаны в Татарстане», — сообщили нашему изданию в Минцифры и перечислили меры поддержки, которые разработало правительство РФ в 2021 году для того, чтобы интенсифицировать внедрение нового российского ПО.

Например, это гранты до 80 млн рублей для компаний, которые внедряют отечественные цифровые решения. Грант можно потратить на зарплаты сотрудникам, покупку программного обеспечения, оборудования и другие расходы.

Гранты на цифровую трансформацию до 300 млн рублей. Грант можно потратить на услуги разработчика, приобретение оборудования, лицензии и другие расходы.

Субсидии для разработчиков — на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Они обеспечивают до 50% возмещения затрат. Такая субсидия предоставляется разработчикам цифровых платформ и программных продуктов в целях дальнейшего внедрения на промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность в обрабатывающих отраслях экономики.

Помимо этого, субсидируются кредиты через уполномоченные банки российским организациям, реализующим проекты по цифровой трансформации и внедряющим IT-решения (они могут получить кредит по ставке 1—5%).

В Татарстане тоже обращают внимание на локальных разработчиков ПО. B республиканский закон о налоговых льготах для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, уже утверждены поправки для поддержки IT-индустрии. Так, налоговые ставки по упрощенной системе для IT-компаний — резидентов технопарков в сфере высоких технологий составляют 1% — если объектом налогообложения являются доходы, 5% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. На льготу смогут рассчитывать предприятия с количеством персонала до 100 человек и годовой выручкой до 150 млн рублей.

На льготу смогут рассчитывать предприятия с количеством персонала до 100 человек и годовой выручкой до 150 млн рублей. Фото: tadviser.ru

Российскому рынку нужны системы документооборота, процессоры и ноутбуки

Но рынок IT очень широкий. В каких же продуктах складывается сегодня максимальная необходимость в плане импортозамещения? «Реальное время» задало этот вопрос экспертам из нескольких крупных ИТ-компаний, представляющие татарстанский и российский рынок.

Генеральный директор АО «Барс Груп» (Татарстан) Тимур Ахмеров отвечает на этот вопрос так:

— У программного обеспечения широкого применения (офисное ПО и другое) огромный круг пользователей, поэтому есть потенциал внедрения российского продукта под их повседневные и рабочие задачи. В части баз данных используется «импортозамещающий» продукт с открытым кодом PostgreSQL, и переход на него осуществляется повсеместно (с учетом технических ограничений этой СУБД). Но самая актуальная и сложная задача — перевести полностью на российские продукты и базы данных работающие бизнес-приложения, так как их приходится переписывать на другой технологический стек (который не всегда есть в российском исполнении). Кроме того, на наш взгляд, стоит вести речь не только об импортозамещении работающего ПО, но и о важности разработки и использования новых способов создания бизнес-систем. Это не один сегмент продуктов, а полная инфраструктура программных и технических средств российского производства, обеспечивающая возможность создания конечных бизнес-приложений.



Сергей Каплий, директор департамента вычислительных систем Step Logic, считает, что задача импортозамещения затрагивает все элементы IT-инфраструктуры, которые, как известно, взаимозависимы. Он обращает внимание на то, что в данный момент рынок испытывает потребность в отечественных высокопроизводительных центральных процессорах, которые смогли бы решить многие задачи в серверном сегменте и сегменте СХД. Но пока, констатирует эксперт, таких предложений на российском рынке нет.

Дмитрий Сорокин, руководитель департамента развития отечественных IT-решений компании Softline, объясняет правовые аспекты российской программы импортозамещения:

— Если мы говорим об импортозамещении в сфере государственных учреждений, то фокусное направление — рабочее место госслужащего с установленными на нем отечественными офисными системами, в перечень которых входят: операционные системы, офисные и коммуникационные приложения, браузер, система электронного документооборота и антивирус. В том числе, благодаря методическим рекомендациями, утвержденным Приказом Минкомсвязи №334 от 29.06.2017 и Приказом Минкомсвязи №335 от 04.07.2018. А постановление правительства №1432 от 28.08.2021, которым внесены изменения в части закупок радиоэлектронной продукции по 44 ФЗ, повысило актуальность отечественных продуктов в части АРМ, ноутбуков, планшетов и серверов.

Фото: rostec.ru

Дмитрий Сорокин добавляет: если же говорить об импортозамещении в сфере государственных корпораций и компаний с государственным участием то здесь наблюдается интерес к более сложным инфраструктурным решениям — прикладным системам, решающим необходимые бизнес-задачи. Это совпадает с рекомендациями Минцифры, утвержденными приказом Минкомсвязи №486 от 04.07.2018, Методическими рекомендациями по цифровой трансформации ГК и компаний с государственным участием от 17 ноября 2020 г. и директивой правительства РФ от 14.04.2021 «Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации до 2024 г.».

В «Р7-Офис» подтверждают острую необходимость в импортозамещении офисных приложений и систем документооборота. Приоритеты каждая компания определяет для себя индивидуально, в зависимости от того, в какие сроки ей нужно перейти на российский продукт, какие у нее уже есть IT-системы и какие ресурсы она готова инвестировать в проект импортозамещения.

— Оптимально, когда инвестиции в российские решения совмещаются с инвестициями в модернизацию ПО и бизнес-процессов, — говорит генеральный директор «Р7-Офис» Наталия Агафонова. — В целом можно выделить три типа систем по трудоемкости и затратности импортозамещения. Проще всего заместить и внедрить офисные системы и приложения, немного сложнее перенести операционную систему, и, наконец, еще сложнее внедрить специализированное прикладное ПО.

В качестве примера Наталия Агафонова приводит платформу «Р7-Офис», которая призвана помочь с решением всех задач каждодневной офисной работы. Проблемы бизнеса малого и среднего уровня она решает путем того, что в нее включены не только редакторы документов, но и система управления проектами, и CRM, и файлохранилище, и органайзер, и электронная почта, и мессенджер с ВКС, и другие элементы. Их можно использовать все, а можно по образцу конструктора собрать систему только из тех решений, которые нужны компании.



— Также мы оценили основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при переходе на новое ПО и попытались их предотвратить. Например, при переходе на платформу не нужно конвертировать данные компании, поскольку «Р7-Офис» изначально разработан под DOCX, XLSX, PPTX и другие популярные форматы, которые он читает нативно. Важное качество отечественного софта — совместимость с любой операционной системой, и это свойство мы тоже внедрили в свою платформу. Платформа поддерживает все известные сервисы хранения файлов и многие популярные бизнес-программы — например, СЭД, — рассказывает эксперт.

Эксперты подтверждают острую необходимость в импортозамещении офисных приложений и систем документооборота. Фото: r7-office.ru

Полное IT-импортозамещение будет возможно через пару лет?

Тимур Ахмеров считает, что что уже через пару лет развитие отечественного софта достигнет уровня, позволяющего полностью обеспечить потребности рынка цифровизации. По его словам, российские решения развиваются поэтапно, но быстрыми темпами, конкурентоспособность возрастает, и в этом немалую роль играет поддержка со стороны государства. Некоторые классы систем разрабатывались под уникальные российские бизнес-процессы — например, системы документооборота или системы, строго регламентированные нормативно-правовыми актами РФ. И в этом плане российские решения уже сейчас вне конкуренции.

Сергей Каплий (Step Logic) констатирует:

— Чем шире используется продукт, тем больше шансов найти ему отечественный вариант замены. Например, на рынке много российских систем виртуализации и операционных систем, но мало или вообще отсутствуют отечественные аналоги таких решений, как САПР. Но для части информационных систем сегодня возможен полный переход на импортозамещение.

Дмитрий Сорокин (SoftLine) говорит, что сейчас в России сложилась целая экосистема вокруг импортозамещения, система уже выстроилась:

— За время развития структурированного перехода к импортозамещению мы получили четкую, понятную, выстроенную схему взаимодействия органов законодательной власти, профильных министерств, различных ассоциаций российских разработчиков программного и аппаратного обеспечения. В итоге мы имеем целую экосистему, развитую вокруг импортозамещения. Как пример, в компании Softline выстроена своя экосистема поддержки отечественных продуктов вокруг потребностей существующего заказчика, которая включает в себя помощь, тестирование, консалтинговые услуги, учебный центр, техническую поддержку и аутсорсинг.



Таким образом, экспертное сообщество разделяется во мнении о том, реально ли сейчас организовать максимально автономную информационную систему в России. Некоторые указывают на то, что не хватает отечественных решений для узких задач, а кое-кто смотрит на полное импортозамещение с оптимизмом.

Возможно уже через пару лет развитие отечественного софта достигнет уровня, позволяющего полностью обеспечить потребности рынка цифровизации. Фото: tadviser.ru

Драйверы импортозамещения — госкомпании и госучреждения

Дмитрий Сорокин (SoftLine) констатирует, что в основном рынок отечественного ПО растет сейчас за счет госкорпораций и компаний с государственным участием:

— Организации, включенные в специальный перечень 91-р, разрабатывают планы-графики перехода на российский софт и формируют дорожные карты, которые приведут их к определенному росту. Рост рынка отечественного программного обеспечения в большей степени обозначается в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием. Это реакция на директивы Правительства РФ от 14.04.2021 по цифровой трансформации и разработанные методические рекомендации. Среди ключевых показателей эффективности в них выделяется «Доля расходов на закупку российского ПО», которую к 2024 году надо привести к 70% и «Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий», с 2021 по 2024 гг. в ежегодных темпах должны быть не менее 15%, а к 2030-му — менее, чем в четыре раза, по сравнению с 2019 годом. Яркий пример — холдинг РЖД, государственная корпорация, которая использует отечественные продукты в своей работе: коммуникационную платформу, офисные и операционные системы. Также можно привести в пример «Росатом», некоторые структуры «Ростеха» и «Газпрома».

Но, как добавляет Сорокин, есть и коммерческие компании, которые находятся в санкционных списках иностранных государств или могут попасть в них — и для них тоже целесообразнее перейти на отечественный софт. В числе последних трендов — банковский сектор, который активно переходит на использование отечественного программного обеспечения, для гарантии необходимого уровня информационной безопасности и стабильности работы в современных условиях.

— Здесь важно учитывать тот факт, что отечественные аналоги софта не облагаются НДС и не зависят от тенденций изменений курсов валют, — обращает внимание эксперт SoftLine.

Другие игроки рынка IT, опрошенные «Реальным временем», тоже констатируют: коммерческий сектор не ограничен такой жесткой необходимостью в использовании российского ПО, как госсектор. И поэтому многие «коммерсанты» предпочитают подождать, пока отечественное решение себя не зарекомендует и не станет широкими темпами тиражироваться на рынке. Поэтому, как рассказывает Тимур Ахмеров («Барс Груп»), спрос на российское ПО среди коммерческих компаний чуть ниже, чем в госсекторе, но все же присутствует, особенно в крупных компаниях и корпорациях.

Сергей Каплий (Step Logic) обращает внимание на то, что для коммерческой компании, в отличие от предприятий госсектора, главным фактором в выборе ПО становится соотношение цена/качество. И если российский разработчик сможет обеспечить более выгодное предложение, то оно будет рассмотрено:

— Существует ряд отечественных программных продуктов по информационной безопасности, системы управления предприятием, базовое ПО, мобильные приложения, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами на мировом рынке. Если предлагать отечественные новинки и обосновывать их функциональное или ценовое преимущество, то коммерческие компании, несомненно, будут рассматривать такое предложение. Эпитет «охотно» для них трактуется исключительно с точки зрения баланса цена-качество. Другая ситуация — с объектами критической информационной инфраструктуры, где государство формирует требования к использованию преимущественно отечественных решений.



Наталия Агафонова («Р7-Офис») считает, что на сегодняшний момент импортозамещение в IT более важно учреждениям, хотя спрос на эти решения растет и в частном секторе — как среди крупных компаний, так и в сегменте МСБ.

— У частного потребителя немного другие интересы, ему зачастую требуется базовый функционал, который есть в широком спектре решений, часто даже в бесплатных версиях. Но и ему тоже нужны программы, которые будут читать файлы без конвертации, управляться так же, как привычные решения, и не потеряют половину функционала из-за блокировки ресурса или сбоя подключения к интернету. Уже сейчас можно сказать, что спрос среди коммерческих компаний есть, и он растет. За последний год переход на российское ПО перестал носить обязательный характер. Например, среди наших заказчиков можно отметить «Битрикс» и «Делимобиль». «Яндекс» и Mail.ru недавно включили наши редакторы документов в собственное решение для бизнеса.

Наталия Агафонова считает, что на сегодняшний момент импортозамещение в IT более важно учреждениям, хотя спрос на эти решения растет и в частном секторе. Фото: it-blog.ru

Что мешает тотальному переходу на отечественный IT-продукт?

Тимур Ахмеров считает, многое в вопросах импортозамещения тормозится тем, что объект автоматизации к этому не готов — множество компаний исторически ориентированы на решения зарубежных вендоров. Зачастую им нужна модернизация самой системы управления деятельностью, формирование требований к IT-системам — то есть сначала надо решить внутренние вопросы самой организации. Важно еще и то, насколько руководство предприятия хочет и готово поддерживать переход на отечественные решения, ведь миграция всегда высокозатратна и требует вовлеченности (и мотивации) всей организационной структуры.

— На наш взгляд, по классам широко применяемых IT-решений (типа BI, ERP и т. п.) российское ПО вполне конкурентоспособно на нашем рынке уже сейчас. И процессы замещения будут идти, просто поэтапно, чтоб не нарушить непрерывность бизнеса, где исторически использовалось не российское ПО, — говорит Ахмеров.

Еще один вопрос — готов ли российский софт поддержать работу с большим объемом данных. Но этот вопрос решается тестированием и увеличением мощности оборудования, уверен директор «Барс Груп».

Сергей Каплий (Step Logic) рассуждает:

— Если абстрагироваться от целевой аудитории отечественного ПО и вопроса, зачем заменять компоненты, в создание которых инвестированы немалые средства и которые удовлетворяют требованиям бизнеса, то глобальных преград нет. Нужно развивать продукты и технологии, чтобы со временем они стали эффективнее решать IT-задачи, которые сейчас привычно закрываются иностранными решениями.

В реестре российского ПО находится более 50 производителей различных отечественных операционных систем. И с учетом количества разработчиков встает вопрос унификации совместимости. Фото: dp.ru

Дмитрий Сорокин (SoftLine) обращает внимание на то, что отечественный софт нужно еще совместить с импортными системами. В целом эта совместимость сейчас довольно высока, но в процессе перехода могут возникнуть трудности, поэтому разработчик должен предусмотреть еще и эту проблему:

— К примеру, все офисные продукты работают на платформе Windows, однако в реестре российского ПО находится более 50 производителей различных отечественных операционных систем. И с учетом количества разработчиков встает вопрос унификации совместимости. Например, у нашей компании есть опыт, который позволяет не просто гарантировать поставку продукта, но также предоставляет комплексную карту предложений по переходу на импортозамещение, в которую входят: дорожная карта, совместная работа, коммуникации и инфраструктура для обеспечения бесшовного и безостановочного процесса перехода к отечественному ПО.

И, наконец, Наталия Агафонова («Р7-Офис») перечисляет сразу несколько факторов, которые мешают широкому переходу на отечественное ПО и замедляют импортозамещение:

— Первый фактор — недостаток финансирования. Если взять, например, школы и другие учебные заведения в регионах, то зачастую у них попросту нет достаточных бюджетных средств на покупку нужного количества лицензий. Пока единственный способ компенсировать это — предоставлять им программы на специальных условиях, по сниженным ценам или вовсе бесплатно. Второй фактор — неполное покрытие спектра потребностей заказчиков. На рынке есть целый ряд офисных решений, СЭД, ВКС-приложений и почтовых клиентов российской разработки. Однако пока еще нет альтернатив программам, решающих специфические, зачастую сложные задачи — например, 3D-дизайн. Третий фактор — проблемы совместимости. Далеко не все российские решения нативно совместимы с популярными зарубежными форматами, к которым большинство пользователей успело привыкнуть. Говоря о привычке, нельзя также отрицать, что некоторые заказчики остаются консервативны и всеми силами откладывают переход на новое ПО, ведь на старом им работать комфортнее. Такой настрой понятен, и чтобы его изменить, нужны не только качественные решения, но и их безупречная работа в течение длительного времени. Чтобы заказчики смогли убедиться: перейти на российское решение можно без потерь и простоев.

