Бизнес-аккаунт дня: казанское производство мебели в стиле лофт

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 160-я

Популярное направление в дизайне интерьеров — лофт — появилось еще в первой половине XX века в США. В 2020 году в Казани была создана мастерская Loft_inkazan, бизнес-аккаунт которой в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени». В рамках проекта рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все, что нужно, для лофт-дизайна

Особенность лофт-стиля — сочетание разных элементов: кирпичные стены, открытые трубы, винтажная мебель, металлические поверхности, стеклянные перегородки, индустриальные светильники и современная техника. А основное требование к мебели — отсутствие всякой вычурности, главное — простота и функциональность.

С прошлого года для оформления жилья в стиле лофт купить готовую мебель или же заказать ее изготовление по своему проекту жители Казани и других городов страны могут в мастерской Loft_inkazan. В ее ассортименте — и простые полки из металла и дерева, и так называемые «парящие кровати». Такое ощущение создается за счет отсутствия стандартных ножек и благодаря специальному креплению, которое создает ощущение, что кровать висит в воздухе. Помимо этого, мастера фирмы делают оригинальные светильники, консоли, стеллажи и все что угодно — по желанию заказчика.

Сегодня аналитический разбор мебельной мастерской выполнила проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Видеоформат позволит закрыть вопросы у потенциальных покупателей

Описание профиля. Ник и имя пользователя соответствуют тематике бренда. Аватарку лучше обновить, оставить только крупные объекты и отказаться от мелкого текста, который сложно прочитать, особенно с мобильных устройств.

1294 подписки — желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфоловинг.

В шапке профиля указано УТП (уникальное торговое предложение), но его необходимо дополнить, указать уникальность бренда среди конкурентов и специальные предложения. Так же есть информация о том, как можно совершить заказ. А вот в контактах желательно добавить номер телефона для быстрой связи.

Визуальное оформление. Отсутствует единый стиль оформления аккаунта, так как аватарка, обложки хайлайтс и лента визуально никак не связаны между собой: в аватарке используются одни цвета, в обложках хайлайтс — другие. Рекомендуем выбрать один стиль оформления и придерживаться его.

В обложках хайлайтс используется сразу 3 стиля оформления всего для четырех обложек: черно-белая иконка, белые иконки на сером фоне и фото. Мы рекомендуем использовать один тип оформления иконок.

Не понятна рубрика «10.23 Weekend» — в чем ее польза для подписчиков. Советуем оставить только полезные рубрики хайлайтс, а лишнее — убрать.

Если решили использовать водяной знак в виде названия аккаунта, то рекомендуем наносить его одинаковым шрифтом и в одних и тех же местах для всех визуалов. Повторяющиеся элементы визуально создают ощущение единого.

В ленте желательно использовать профессиональные фотографии мебели, а любительские или рабочие публиковать в сториз.

Наши рекомендации: чаще использовать видеоформат — он позволит увидеть мебель со всех сторон и, возможно, закроет некоторые вопросы у потенциальных покупателей.

Самая частая ошибка самостоятельного ведения аккаунта — публикация только продающих постов

Контент-план. Актуальные есть. Сохранены отзывы, что является большим плюсом. Необходимо в актуальных указать цены, чтобы снять барьер «пугающей» стоимости на мебель. Хотелось бы увидеть больше наполнения именно в актуальных. Также необходимо добавить информацию и о самом бренде, чтобы ближе познакомиться с аудиторией.

В профиле наблюдается самая частая ошибка самостоятельного ведения аккаунта — публикация только продающих постов. Контент должен быть разнообразным, чтобы аудитории было интересно. Лайфхаки, советы — то, что подписчики сохраняют, и то, чему уделяют большее внимание. Какими бы красивыми не были кровати, пользователи с гораздо большим интересом читают полезную, ранее неизвестную для них информацию.

Механика проведения конкурсов — самая простая и часто встречаемая: подписаться на аккаунт, поставить лайк на запись и отметить друзей. Такая «инструкция» приведет больше участников, поскольку участникам не нужно прилагать усилий, вот только на такие конкурсы набегают «халявщики». Такие подписчики подписываются на аккаунт только потому, что заинтересованы в выигрыше приза. Конечно, некоторые пользователи и после итогов конкурса остаются подписанными на профиль, но их львиная доля отписывается сразу же.

В одном из постов с итогами конкурса мы заметили одну не самую приятную подпись «Отписавшиеся участники розыгрыша блокируются навсегда». Если не хочется видеть в своем профиле «халявщиков», то рекомендуем усложнить механику конкурса или убрать из активностей розыгрыши вообще.

Стоит упростить информацию, которая дается в постах. Поверхность из мебельного щита — хорошо, но уверены, что большая часть подписчиков даже не знает, почему тумбы стоит делать из этого материала. Да и вообще, в постах лучше не делать акцент на том, из чего сделан тот или иной товар — лучше всего описать его достоинства с точки зрения эксплуатации. Может, стул прослужит 20 лет, потому что сделан из прочнейшей древесины? Или, допустим, такой настенной полки больше нигде не найти, потому что это оригинальная дизайнерская задумка.

Тексты воспринимаются с небольшим трудом, и виной тому — игнорирование типографики. Например, между знаками препинания и словами не ставятся пробелы. Где-то вовсе отсутствуют пробелы, что сильно усложняет восприятие текстов.

Наши рекомендации:

Дополнить продающий контент информационными публикациями.

Убрать дополняющие фразы «в стиле лофт» к каждому товару. По названию и описанию профиля и так понятно, что мебель в каталоге представлена исключительно для loft-интерьеров. К слову, в одном из постов мы увидели следующее предложение «Идеально впишется в любой интерьер». Но если аккаунт изначально позиционируется как мебель для loft-пространств, то о каких еще интерьерах может идти речь?

Описывать достоинства предлагаемых товаров: рассказать об удобстве, об использовании натуральных материалов, о возможности изготовления по индивидуальным размерам.

Сократить количество хештегов до 8-10 — от обилия тегов в постах устают глаза. Стоит проанализировать, по каким хештегам переходит большее количество пользователей: оставить нужно только их.

Поменять механику конкурсов, чтобы в аккаунт не «приходили» люди, которые подписываются только ради призов.

Напрямую отвечать в самих комментариях на вопросы аудитории

Модерация. Комментарии есть, но модерация работает на среднем уровне. Наш совет: лучше отвечать на все комментарии — даже на эмодзи, прекратить писать «ответили в директ», так как другим пользователям тоже может быть интересна цена на товар, но они боятся об этом спросить. Поэтому желательно напрямую отвечать в самих комментариях на вопросы, чтобы показать свою коммуникабельность.

Аналитика в цифрах: публикуется около 5 постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством. Следует поработать над контент-планом, так как большое количество постов выгружены в один день и не имеют никакого смысла. Вовлеченность низкая — 0,7% на пост.

По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля плохое — 3/100. Количество достоверной аудитории — 11%, из Казани 42% аудитории.

Наши рекомендации: запустить несколько рекламных креативов с мебелью в интерьерах, отзывы, специальные предложения.