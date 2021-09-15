Бизнес-аккаунт дня: казанская мебельная фабрика

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 151-я

На рынке по производству мебели сегодня царит высокая конкуренция, численность мебельных фирм достигла порядка 25 тысяч. Компания «Мебель Папы» из Подмосковья пришла на отечественный рынок в 2005 году, затем ее дочернее предприятие появилось и в Казани. Бизнес-аккаунт татарстанского производства стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Мебель не как у всех

Встроенные кухни, шкафы, корпусную мебель для гостиной и других комнат мастера компании «Мебель Папы» изготавливают по собственным проектам. Стили от вечной классики до современного лофта. Но здесь считаются с мнением заказчика, поэтому могут сделать тот ли иной предмет для меблировки помещения по дизайну клиента.

К тем, кому трудно определиться с выбором, на помощь придет штатный дизайнер. Но каждый элемент домашней обстановки будет изготовлен в единственном экземпляре. Причем заказ можно сделать как на сайте, так и в салоне — увидеть своими глазами или потрогать руками, например, готовую кухню.

Аналитический разбор аккаунта мебельного производства сегодня провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Профили мебельных компаний похожи на каталог, а не на аккаунт

Специфика ведения мебельных аккаунтов завязана на их маржинальности. В этой сфере мало кто дает скидки и кто готов к акциям, тех, кто может решиться на что-то новое и креативное. Для бизнесменов из этой сферы главное — это держать планку прибыльности, поэтому маркетинг чаще всего для них это условность. Я знаю, о чем говорю, поскольку у нас были проекты из этой сферы — дизайнерские стулья и ортопедические матрасы.

Обычно такие бизнесы выбирают самую дешевую рекламную цель в Instagram — трафик. И это ведет к следующим негативным моментам: тяжело добиться стабильных заявок, засоряется лента однотипным контентом. Именно из-за этого все мебельные аккаунты такие одинаковые. Они похожи на каталог, а не на аккаунт, потому что бизнесу нужно показывать свой товар.

И эти моменты можно было бы исправить. Сделать сайт, подключить Facebook Pixel, настроить конверсионные события и показывать рекламу с оптимизацией по этим целям. Это бы позволило сделать стабильный и предсказуемый поток заявок, настроить продуманный ретаргетинг и в целом увеличить обороты компании. А лента в instagram работала бы уже не как каталог, а как лицо бренда, повышая ценность в глазах потенциальных клиентов.

Аккаунт @mebelpapy_kazan — это франшиза. А с франшизами всегда сложно. У них есть набор своих маркетинговых инструментов, которые они предоставляют франчайзи. И изменить их очень сложно, даже если эти инструменты уже устарели.

В таплинк — примеры работ

Каких-то явных проблем в аккаунте нет. Название и ник профиля подходящие, несложные. По аватарке аккаунта я выяснил, что у них есть сайт, который принадлежит московскому офису, поэтому ссылка больше нигде не указана.

Что касается ссылки в «Био» аккаунта, то можно только похвалить, что используют таплинк. Но плохо, что на нем не установлен Pixel, а значит, и делать какую-то аналитику по аудитории, сегментировать ее и настраивать рекламу на посетителей не получится.

Кроме этого, по ссылке есть кнопка Instagram. Зачем она нужна, если пользователь только что перешел из этой соцсети, — вопрос. Впрочем, кнопка все равно не работает. В остальном все оформление шапки профиля неплохое, но хотелось бы в таплинк добавить примеры работ.

Тексты отвечают на «боли» покупателей

Что касается контента, то тут все скучно — одни кухни. При этом на фотографиях нет даже логотипов компании или подложки в фирменных цветах — это плохо влияет на узнаваемость бренда. А пользователю показывается очень много подобной рекламы, поэтому ее нужно хотя бы как-то выделить, чтобы человек понимал: «Ага, этот магазин я уже видел».

Постинг отличный, примерно раз в два дня — это не слишком много и не мало — то, что нужно для правильной работы алгоритмов соцсети.

Тексты в аккаунте неплохие, они отвечают на «боли» покупателей, дают дизайн-советы, что важно. Но почему бы на фотографии так и не написать: «5 советов по выбору кухни», «Как подобрать цвет мебели»? Это простое решение, которое сразу покажет пользователю, что его ждет польза, а еще немного разбавит ленту от однотипного контента.

Еще хочется сказать: не нужно в текстах писать «для самых любимых клиентов» — это выглядит подхалимно, в это не верится. Излишняя забота лишь вызывает раздражение.

Важно показывать контент, а не рекламу

Хайлайтсы и истории. Хочется похвалить, что в аккаунте используют вовлекающие истории, опрашивают людей, делятся советами, «подсвечивают» товар. Но вот закрепленных историй мало — сделайте хайлайтс с советами, они пригодятся тем, кто уже купил. Никто же не отменял повторные продажи. Сегодня купили кухню, а завтра, благодаря контенту, купят шкаф.

Очень плохо оформлена история с адресом, на ней не очень понятно, где вы находитесь, и выглядит она халтурно, а любая точка контакта с покупателем важна. Замените ее.

Не хватает отзывов — всего три истории. Нужно добавить больше, а то сейчас существует какой-то диссонанс между количеством товара в ленте и реальными проектами.

Отдельно выделю, что у франшизы собственное производство. Так покажите его! Как делается кухня? Какие используются материалы? Точно ли вы делаете сами, а не покупаете их где-то в Китае? Помните всегда — пользователь зашел в эту соцсеть не для того, чтобы что-то купить, а чтобы провести время, отдохнуть. Поэтому важно показывать и давать контент, а не рекламу.