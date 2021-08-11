«Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться»: в Казани чествовали «серебряного» Александра Красных
Призер Олимпиады в Токио рассказал о правиле трех «т», которое помогло ему завоевать серебро
О том, как пловец и гордость казанского спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез» вместе со сборной России завоевал серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, мы писали в расширенном материале. Целый блокбастер произошел во время заплывов, в котором россияне в тяжелейшей борьбе обошли фаворитов — австралийцев, оставив их с бронзовыми наградами. Накануне Александр предстал перед публикой уже дома, в Казани, перед юными пловцами, которым только предстоит дорасти до Олимпиад, и дал им несколько советов, как это сделать. А также показал журналистам свою олимпийскую награду. Представляем видеоотчет с чествования олимпийского призера из «Синтеза».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым