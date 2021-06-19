«Лучший сын большевистской партии», «великий продолжатель дела Ленина» и другие эпитеты для скромного Сталина

Сегодня мы публикуем вторую часть прижизненной биографии Иосифа Сталина из настольного календаря 1941 года, воссозданного и переизданного группой ТАИФ. Статья охватывает события с 1922 года, когда он возглавил ЦК партии, по конец 1940 года, за которым последует Великая Отечественная война, и миллионы солдат будут идти на смертный бой «за Родину, за Сталина». В тексте говорится о скромности вождя и в то же время даются весьма нескромные оценки его личности. Итак, продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 8-я.

И.В. Сталин (продолжение)

В 1922 г. по предложению Ленина Центральный комитет РКП(б) избрал Сталина генеральным секретарем Центрального комитета партии большевиков. С тех пор Сталин бессменно работает на этом посту.

В апреле 1923 г. состоялся XII съезд партии, на котором Ленин по болезни не мог присутствовать. Работой съезда руководил Сталин. На съезде Сталин выступил с отчетом о деятельности ЦК и с докладом по национальному вопросу.

21 января 1924 г. в Горках, под Москвой, умер Ленин — вождь и основатель партии большевиков, вождь трудящихся всего мира. Знамя Ленина, знамя партии и Коминтерна высоко поднял и понес дальше Сталин — лучший сын большевистской партии, достойный преемник и великий продолжатель дела Ленина.

26 января на II Всесоюзном съезде Советов Сталин от имени всей партии дал великую клятву: держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии; хранить единство нашей партии как зеницу ока; хранить и укреплять диктатуру пролетариата; укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян; укреплять и расширять Союз Советских Социалистических Республик; укреплять нашу Красную Армию, наш Красный Флот; укреплять и расширять союз трудящихся всего мира — Коммунистический Интернационал.

Эту клятву партия под руководством Сталина выполняла и выполняет с честью.

В 1924 г. Сталин опубликовал теоретическую работу «Об основах ленинизма», имевшую исключительное значение в деле идейного разгрома троцкизма и защиты ленинизма. Эта работа Сталина является ценнейшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма.

Она подняла на новую ступень и двинула вперед великое, бессмертное учение Маркса — Энгельса — Ленина. Сталин отстоял и развил дальше ленинское учение о победе социализма в одной стране.

Партия большевиков, сплоченная вокруг Сталина, мобилизовала массы на борьбу за построение социализма в нашей стране.

Опираясь на указания Ленина, Сталин разработал учение о социалистической индустриализации нашей страны.

В 1925 г. XIV съезд партии по предложению товарища Сталина принял план социалистической индустриализации СССР: «Превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, — вот в чем суть, основа нашей генеральной линии» (Сталин).

Вдохновляемые и руководимые Сталиным, трудящиеся массы уверенно и быстро пошли по пути превращения СССР из отсталой аграрной страны в передовую индустриальную.

Разгромив и отбросив презренных капитулянтов и защитников капитализма, большевики продолжали дело социалистической индустриализации нашей страны.

Ни одна область, ни один вопрос индустриализации не ускользали из поля зрения Сталина. Сталин — инициатор создания новых отраслей промышленности, развития и реконструкции ранее отсталых отраслей. Сталин — вдохновитель создания второй угольно-металлургической базы в нашей стране, строительства Кузбасса. Сталин — организатор и руководитель социалистических строек. Сталинградский тракторострой, Днепрострой, Магнитострой, Уралмашстрой, Ростовский сельмашстрой, Кузнецкстрой, Турксиб, Саратовский комбайнстрой, строительство автомобильных заводов в Москве и Горьком и ряд других строек — все они связаны с именем Сталина.

Одержав крупные победы в деле индустриализации, — накопив необходимые силы и средства, партия Ленина — Сталина подготовила разрешение следующей важнейшей задачи — создания колхозного строя в деревне. В декабре 1927 г. на XV съезде партии Сталин указал, что покончить навсегда с нищетой в деревне, с кулацкой кабалой, с отсталостью и низкой производительностью сельского хозяйства можно только осуществив коллективизацию.

Под руководством Сталина партия подготовила все необходимые материальные условия для массового вступления крестьянства в колхозы.

Партия большевиков под руководством Сталина сумела повернуть миллионные массы крестьянства на путь коллективизации.

Чуя свою гибель, кулачество пыталось оказать сопротивление, организовало «хлебную стачку», думая таким путем заставить партию если не капитулировать, то, по крайней мере, отступить. В 1928 г. была раскрыта крупная вредительская организация буржуазных специалистов в Шахтинском районе Донбасса, а затем и в других районах. Вредители были связаны с империалистическими государствами.

Руководимая Сталиным партия провела чрезвычайные меры против кулачества и сломила его сопротивление. Вредители были сурово наказаны. С переходом партии в наступление против кулачества на смену разгромленным партией троцкистам и зиновьевцам выступили в 1928—1929 гг. Бухарин, Рыков, Томский и вся их антипартийная группа правых капитулянтов и реставраторов капитализма. В то же время империалисты, опираясь на капитулянтскую работу правых, делают новую попытку втянуть СССР в войну.

Подобно тому как победа Великой Социалистической революции в октябре 1917 г. была бы невозможна без разгрома капитулянтов и штрейкбрехеров, точно так же невозможна была бы победа социализма в деревне без разгрома правых капитулянтов в 1928—1929 гг. Особое значение в победе партии над бухаринско-рыковской антипартийной группой имели речи Сталина «О правой опасности в ВКП(б)» (на пленуме МК и МКК в октябре 1928 г.) и «О правом уклоне в ВКП(б)» (на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г.). В этих выступлениях Сталина были разоблачены до конца правые как враги ленинизма, было показано, что правые являются агентурой кулака в партии.

В статье «Год великого перелома», написанной в 1929 г. к XII годовщине Октября, Сталин писал: «Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни».

В своем историческом выступлении на конференции аграрников-марксистов (27 декабря 1929 г.) Сталин дал глубокий анализ природы колхозов как социалистической формы хозяйства и обосновал переход к сплошной коллективизации и ликвидации на этой основе кулачества как класса.

Враги партии всячески пытались сорвать взятый партией курс на коллективизацию страны. Эти враждебные попытки выразились не только в прямом выступлении против коллективизации со стороны правых капитулянтов, но и в «левацких» искривлениях партийной линии, в нарушении установленных партией темпов коллективизации, в нарушении ленинско-сталинского принципа добровольности в колхозном строительстве, в головотяпском перескакивании через артель к коммуне, в принудительном обобществлении жилых построек, мелкого скота, домашней птицы и т. д.

2 марта 1930 г. была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов». Сталин дал отпор «левацким» перегибам, грозившим погубить колхозное движение. Статья товарища Сталина имела величайшее политическое значение. В статье товарища Сталина «Ответ товарищам колхозникам» (3 апреля 1930 г.) был показан корень ошибок в крестьянском вопросе и главные ошибки в колхозном движении. Партия во главе с товарищем Сталиным решила труднейшую после завоевания власти задачу пролетарской революции, задачу перевода мелких крестьянских хозяйств на рельсы социализма, задачу ликвидации кулачества, как самого многочисленного эксплуататорского класса.

«Это был глубочайший революционный переворот, скачок из старого качественного состояния общества в новое качественное состояние, равнозначное по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 года» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 291).

До конца разоблачая реставраторов капитализма, большевистская партия, сплоченная под руководством Сталина, вела народ к новым победам социализма. Она организовала и возглавила широкое социалистическое соревнование и трудовой подъем масс на фабриках и заводах.

В феврале 1930 г. по многочисленным ходатайствам ряда организаций, общих собраний рабочих, крестьян и красноармейцев Центральный исполнительный комитет СССР постановил наградить И.В. Сталина вторым орденом Красного Знамени за огромные заслуги на фронте социалистического строительства.

Раскрыв существо развернутого наступления социализма на капиталистические элементы по всему фронту, Сталин установил в своем докладе на XVI съезде партии (26 июня — 13 июля 1930 г.), что наша страна уже вступила в период социализма.

Выполнение первой сталинской пятилетки требовало реконструкции всех отраслей народного хозяйства на базе новой современной техники. В феврале 1931 г. в речи «О задачах хозяйственников» Сталин дал исторические лозунги: «Большевики должны овладеть техникой», «Техника в период реконструкции решает все».

В июне 1931 г. Сталин выдвинул перед хозяйственниками шесть исторических условий, которые необходимы для успешного развития всего социалистического хозяйства.

В ноябре 1931 г. Сталин опубликовал известное письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция», сыгравшее исключительную роль в дальнейшем идейном сплочении рядов партии. В этом письме Сталин, разоблачая троцкистских фальсификаторов истории большевизма, показал, что ленинизм родился, вырос и окреп в беспощадной борьбе с оппортунизмом всех мастей, что большевики явились единственной в мире революционной организацией, которая разгромила до конца оппортунистов и центристов и изгнала их вон из партии. В этом письме Сталин со всей силой показал, что троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии, ведущий борьбу против коммунизма, против советской власти, против строительства социализма в СССР.

В январе 1933 г., подводя итоги победам первой пятилетки, товарищ Сталин предупреждал, что рост мощи советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов.

Сильная и мощная диктатура рабочего класса нужна для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их махинации. «...Революционная бдительность, — говорил товарищ Сталин, — является тем самым качеством, которое особенно необходимо теперь большевикам».

В 1933 г., на I Всесоюзном съезде колхозников-ударников, Сталин выдвинул лозунг: сделать колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными.

В начале 1934 г. Сталин руководит работами XVII съезда партии, вошедшего в историю как съезд победителей.

На II Всесоюзном съезде колхозников-ударников, в 1935 г., под руководством Сталина был выработан «Примерный устав сельскохозяйственной артели», который окончательно закрепил новый колхозный строй крестьянской жизни.

В мае 1935 г., в речи на выпуске академиков Красной Армии, Сталин поставил перед партией, перед всей страной новую задачу.

Он указал, что лозунг «Техника решает все» является отражением уже пройденного пути; теперь, когда эта техника создана, важнейшим является лозунг «Кадры решают все».

В ответ на этот призыв вождя лучшие люди нашей страны показали, что они, овладевая новой техникой, могут делать чудеса.

Гений Сталина вскрыл великое историческое значение стахановского движения. Вместе со стахановцами промышленности, транспорта и сельского хозяйства Сталин обсуждал в деталях вопросы развертывания стахановского движения во всех областях социалистического строительства.

Социалистическая реконструкция всего народного хозяйства вызвала коренное изменение в соотношении классов в стране. Это требовало изменений в Конституции, принятой еще в 1924 г. Специальная Конституционная комиссия под председательством товарища Сталина выработала проект новой Конституции. В своем докладе на Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте новой Конституции товарищ Сталин дал глубокое обоснование этого проекта Конституции.

Доклад товарища Сталина о проекте новой Конституции является ценнейшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма, он стоит в ряду с таким гениальным произведением марксизма, как «Манифест Коммунистической партии».

Эта Конституция была одобрена и утверждена VIII съездом Советов 5 декабря 1936 г. Народы СССР единодушно назвали новую Конституцию в честь ее творца Сталинской Конституцией.

То, о чем мечтали сотни лет лучшие передовые умы человечества, сделала непреложным законом Конституция СССР — Конституция победившего социализма и развернутой социалистической демократии.

В результате успехов генеральной линии партии народное хозяйство страны неуклонно росло. Вторая сталинская пятилетка по промышленности была выполнена досрочно — к апрелю 1937 г. Завершение реконструкции промышленности и сельского хозяйства привело к тому, что наше народное хозяйство оказалось снабженным самой передовой в мире техникой.

Победы социализма, одержанные партией под руководством Сталина, приводили врагов народа в еще большее бешенство. В 1937 г. были вскрыты новые данные об извергах из бухаринско-троцкистской банды шпионов, вредителей, убийц. Судебные процессы показали, что эти подонки человеческого рода состояли в заговоре против партии и советского государства уже с первых дней Октябрьской революции. Выполняя волю своих империалистических хозяев, они ставили своей целью разрушение партии и советского государства, подрыв обороны страны, облегчение иностранной интервенции, подготовку поражения Красной Армии, расчленение СССР, превращение его в колонию империализма, восстановление в СССР капиталистического рабства.

Партия и советская власть под руководством Сталина разгромили осиные гнезда врагов народа. В своем докладе на пленуме ЦК в марте 1937 г. «О недостатках партийной работы» Сталин дал четкую программу укрепления партийных и советских органов, программу мероприятий по повышению политической бдительности, выдвинув лозунг «Овладеть большевизмом».

12 декабря 1937 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Они превратились во всенародный праздник, в торжество советского народа. 90 млн. человек своим единодушным голосованием за кандидатов блока коммунистов и беспартийных подтвердили победу социализма. Это была замечательная победа сталинского блока коммунистов и беспартийных, триумф партии Ленина — Сталина, триумф ленинско-сталинского руководства партии.

Морально-политическое единство советского народа получило здесь свое блестящее подтверждение. Сталин — первый избранник народа, первый депутат Верховного Совета СССР.

Написанная под руководством товарища Сталина, при его личном активнейшем участии «История ВКП(б)» является энциклопедией марксизма-ленинизма, вооружающей миллионы трудящихся могучим оружием большевизма. Со сталинской четкостью и глубиной в этой книге изложен и обобщен гигантский исторический опыт коммунистической партии, равного которому не имела и не имеет ни одна партия в мире.

Работа Сталина «О диалектическом и историческом материализме», написанная несравненным мастером марксистского диалектического метода, обобщающая гигантский практический и теоретический опыт большевизма, поднимает на новую, высшую ступень диалектический материализм, является подлинной вершиной марксистско-ленинской философской мысли.

В марте 1939 г. Сталин руководит работой XVIII съезда партии. Съезд явился величественной демонстрацией невиданного еще единства и монолитности всей партии, ее сплочения вокруг ленинско-сталинского Центрального комитета.

Доклад Сталина на XVIII съезде ВКП(б) явился программным документом коммунизма, дальнейшим шагом вперед в развитии марксистско-ленинской теории. Сталин развил дальше ленинскую теорию социалистической революции. Он продолжил учение о возможности построения социализма в одной стране до учения о возможности построения коммунизма в нашей стране и в том случае, если сохранится капиталистическое окружение. Этот вывод товарища Сталина принадлежит к выдающимся открытиям марксистско-ленинской теории, равным по своему значению ленинскому открытию о возможности победы социализма в одной стране. Он обогащает ленинизм, вооружает рабочий класс новым идейным оружием, дает партии великую перспективу борьбы за победу коммунизма, двигает вперед марксистско-ленинскую теорию.

Товарищ Сталин, опираясь на гигантский опыт более чем 20-летнего существования советского социалистического государства в условиях капиталистического окружения, создал цельное и законченное учение о социалистическом государстве. Сталин дал развернутый анализ этапов развития социалистического государства, изменения его функций в связи с изменением обстановки, обобщил весь опыт строительства советского государства, пришел к выводу о необходимости сохранения государства при коммунизме в случае, если будет продолжать существовать капиталистическое окружение.

Доклад товарища Сталина на XVIII съезде ВКП(б) — это программа завершения построения бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму.

И.В. Сталин среди колхозников. С картины художника А. Бубнова

Доклад товарища Сталина на XVIII съезде ВКП(б) является блестящим примером марксистско-ленинского научного предвидения в области международных отношений. Сталинские мудрые указания о задачах нашей внешней политики, сталинское искусство руководства обеспечили крупнейшие победы внешней политики Советского Союза, еще выше подняли значение Советского Союза как серьезной международной силы, могущей воздействовать на международную обстановку и изменять ее в интересах трудящихся. Руководясь указаниями товарища Сталина, правительство Советского Союза расстроило коварные планы поджигателей войны, любящих загребать жар чужими руками, обеспечило мирный труд народов СССР. В то время когда весь мир объят пожаром второй империалистической войны, мудрая сталинская политика мира, осуществляемая советским правительством, поставила Советский Союз в стороне от войны.

Советский Союз под руководством Сталина в 1939 г. вырвал из-под ига польских помещиков и капиталистов наших единокровных братьев — народы Западной Украины и Западной Белоруссии.

Эти народы влились в единую братскую семью свободных и счастливых народов СССР.

Победами над белофиннами сокрушен вражеский военный плацдарм под Ленинградом.

В 1940 г. от ига румынских бояр были освобождены трудящиеся массы Бессарабии и северной Буковины. Они, как и народы Западной Белоруссии и Западной Украины, влились в семью советских народов.

Величайшим торжеством идей Ленина — Сталина и ярчайшим показателем роста мощи и авторитета Советского Союза является решение народов Литвы, Латвии и Эстонии об установлении в этих странах советской власти и о вхождении их в великий Союз Советских Социалистических Республик.

Исключительно велика роль товарища Сталина в развитии международного рабочего движения. Коммунистический Интернационал рос и развивался под руководством великих вождей — Ленина и Сталина. Как история I Интернационала неразрывно связана с именем Маркса и Энгельса, так история III Коммунистического Интернационала останется навсегда слитой с именами Ленина и Сталина. Ленин и Сталин заложили основы Коммунистического Интернационала и вели его в первый период бурных послевоенных годов. Сталин отстоял Коммунистический Интернационал от нападений всех врагов ленинизма.

В Сталине рабочие массы капиталистических стран видят своего вождя, мудро направляющего великий корабль социализма в интересах освобождения пролетариата и трудящихся всего мира. В Сталине миллионы рабочих видят своего учителя, на классических трудах которого они учились и учатся, как нужно успешно бороться против классового врага, как нужно готовить условия конечной победы пролетариата.

Рабочие всех стран знают, что каждое слово, произнесенное Сталиным, — это слово всего 193-миллионного советского народа, что за каждым его словом следует дело, что сумма этих дел меняет соотношение сил между миром труда и миром капитала на международной арене. Влияние Сталина проистекает из того, что правота намечаемых им перспектив подтверждена в сознании трудящихся масс всего мира всемирно-историческим опытом победоносной социалистической революции.

Жизнь и деятельность И.В. Сталина неразрывно связаны с деятельностью В.И. Ленина, с историей нашей героической большевистской партии. В суровые годы подполья, в борьбе за победу Великой Октябрьской Социалистической революции, в гражданской войне, в борьбе с врагами народа, с врагами социализма, в борьбе за построение и укрепление социалистического общества — ярко сказались стальная воля и революционная энергия товарища Сталина.

И.В. Сталин — гениальный вождь и учитель партии, великий стратег социалистической революции. Непримиримость к врагам социализма, глубочайшая принципиальность, сочетание в своей деятельности ясной революционной перспективы, ясности цели с исключительной твердостью и настойчивостью в достижении цели, мудрость и конкретность руководства, неразрывная связь с массами — таковы характерные черты сталинского стиля в работе. И.В. Сталин умеет, как никто, обобщать революционный опыт масс, подхватывать и развивать их инициативу, учиться у масс и учить массы, вести их вперед к победе.

Вся деятельность Сталина дает нам образец сочетания огромной теоретической мощи с исключительным по своему объему и размаху практическим опытом революционной борьбы.

Сталин вместе со своими ближайшими соратниками — тт. Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Калининым, Микояном, Андреевым, Ждановым, Хрущевым, Берия, Шверником и другими испытанными ленинцами — во главе великой партии большевиков руководит невиданным в истории многонациональным социалистическим государством рабочих и крестьян. Во всех областях социалистического строительства его указания являются руководством для действия. Работа товарища Сталина исключительно многогранна; его энергия поистине изумительна. Круг вопросов, занимающих внимание товарища Сталина, необъятен: сложнейшие вопросы теории марксизма-ленинизма — и школьные учебники для детей; проблемы внешней политики Советского Союза — и повседневная забота о благоустройстве пролетарской столицы; создание Великого северного морского пути — и осушение болот Колхиды; проблемы развития советской литературы и искусства — и редактирование устава колхозной жизни.

Все знают непреодолимую сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума, стальную волю, преданность партии, горячую веру в народ и любовь к народу.

Всем известна его скромность, простота, чуткость к людям и беспощадность к врагам народа.

Всем известна его нетерпимость к шумихе, к фразерам и болтунам, к нытикам и паникерам. Сталин мудр, нетороплив в решении сложных политических вопросов там, где требуется всесторонний учет всех плюсов и минусов.

И вместе с тем Сталин — величайший мастер смелых революционных решений и крутых поворотов.

Сталин — это Ленин сегодня.

Отвечая организациям и товарищам, приветствовавшим его в 1929 г. в день 50-летия со дня рождения, Сталин писал: «Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию... Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей» («Правда», № 302, 1929 г.).

В Сталине народы СССР видят воплощение своего героизма, своей любви к родине, своего патриотизма. «За Сталина! За Родину!» — с таким лозунгом бойцы славной Красной Армии громили и будут громить врагов страны социализма.

Имя Сталина — символ мужества, символ славы советского народа, призыв к новым героическим делам во славу советского народа. С именем Сталина папанинцы совершали свой исторический подвиг.

С мыслью о Сталине стахановцы и стахановки создают невиданные в мире образцы высокой производительности труда, ускоряя переход нашей Родины к светлым вершинам коммунизма. С думой о Сталине неутомимо работают колхозники и колхозницы, борясь за право быть отмеченными на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, закладывая основы для полного изобилия продуктов, присущего коммунистическому обществу. С именем Сталина летают все выше, все быстрее, все дальше герои-летчики, любовно прозванные в народе «сталинскими соколами».

Имя Сталина носят в своем сердце юноши и девушки страны социализма, пионеры и пионерки. Самая заветная их мечта — быть как Ленин, как Сталин, быть политическими деятелями ленинско-сталинского типа. По призыву партии, товарища Сталина советская молодежь строила гиганты социалистической индустрии, создавала города в тайге, строила и строит чудесные корабли, завоевывает Арктику, осваивает новую технику в индустрии и в сельском хозяйстве, крепит оборону нашей Родины, творчески работает в науке, в искусстве.

Воспитанный Лениным и Сталиным комсомол является верным помощником большевистской партии, надежной сменой старшего поколения борцов за коммунизм.

На многочисленных языках слагают народы Советского Союза песни о Сталине. В этих песнях отражена величайшая любовь и безграничная преданность народов Советского Союза к своему великому вождю, учителю и другу. Имя Сталина в народном творчестве сливается с именем Ленина.

Имя Сталина является символом морального и политического единства советского общества.

«Имена Ленина и Сталина рождают светлые надежды во всех уголках мира и гремят, как призыв к борьбе за мир и счастье народов, к борьбе за полное освобождение от капитализма» (Молотов).

В славный день 60-летия товарища Сталина, отца и учителя советского народа, друга трудящихся всего мира, волны горячей всенародной любви шли к Кремлю, туда, где живет человек, имя которого — знамя миллионов. Тысячи, десятки тысяч приветственных телеграмм, писем слали советские люди и многочисленные друзья Советского Союза за рубежом товарищу Сталину, поздравляя его от всего сердца.

Президиум Верховного Совета СССР за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создания советского государства построения социалистического общества в СССР и укрепления дружбы между народами Советского Союза присвоил Иосифу Виссарионовичу Сталину в день его 60-летия звание Героя Социалистического Труда с вручением высшей награды СССР — ордена Ленина.

Академия наук СССР 22 декабря 1939 г. единодушно избрала товарища Сталина почетным членом Академии наук СССР.

Социализм победил в СССР и одерживает новые победы потому, что всей нашей работой и борьбой руководит величайший человек современности, верный продолжатель дела Ленина — Иосиф Виссарионович Сталин.

Да живет и здравствует на многие годы наш родной и великий Сталин!

Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!

Виталий Тепикин кандидат исторических наук, профессор, публицист, руководитель экспертно-аналитического центра «Интеллигенция. Политика. Власть», номинант Нобелевской премии (2021 г.) Сталин — безусловно, крупнейшая фигура политического пространства ХХ века, выдающийся государственный деятель. Но оценки его личности неоднозначны. И даже в нашей стране единомыслия по отношению к Сталину никогда не будет. Для меня интересна тенденция, которую выявил серьезный аналитический «Левада-центр» в последние несколько лет. Рейтинг Сталина как политической фигуры растет. К началу 2020 года он колебался в районе 69—76%. Учитывая, повторюсь, неоднозначное отношение к нему и колоссальные усилия, приложенные определенными силами к очернению его образа — это мощнейший показатель. В 2008 году поддержка составляла всего 38%. За десятилетия руководства страной Сталин создал индустриальную державу, поставил точку в мировой войне, восстановил государство из послевоенного положения. Он поднял образование, медицину, науку. Многие забывают, но именно Сталин сделал обязательным начальное образование в селах. Для советских детей везде создали бесплатные кружки, секции, росло количество учебных заведений. Рост производств и стабилизация цен на продукты в 50-е годы позволили повысить благосостояние народа. Вместе с ценами на продукты снижались цены на товары массового потребления. Коммунальные услуги стоили очень дешево. Все это определяло достойный уровень жизни. Именно по этим проявления, думаю, сейчас тоскуют участники опросов «Левада-центра». Но нельзя забывать о мрачных страницах правления Сталина. Тоталитарный режим был жестким, сопровождался репрессиями, под них попали многие думающие люди, верующие. Пострадали, погибли миллионы ни в чем не повинных людей. Этого не должно повториться.

Олег Долгицкий судебный эксперт-психолог и клинический психолог В данной статье рисуется образ героя Сталина. Честного, добропорядочного и ответственного, однако академическая психология располагает несколько иными данными. Э. Фромм в книге «Анатомия человеческой деструктивности» проводил анализ личности Сталина. В ее структуре он нашел выраженный садистский компонент, выражалась это во множестве кейсов. Сталин был первым, кто официально приказал применить пытки к политзаключенным, иногда он также сам давал приказы о том, какой именно вид пыток следовало применить. Его основным оружием был именно психологический садизм. Например, он давал своей жертве заверение о том, что ей ничего не грозит, а затем давал приказ человека арестовать, на эту тему даже есть старый мем — «доложите товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка». Историк и публицист Ю. Стеклов, например, был в смятении от многочисленных арестов и записался на прием к Сталину, который его с удовольствием принял. На приеме он сказал, что ему нечего бояться, мол партия вас знает и ценит, а в тот же вечер его забрали в НКВД. Особо изощренная форма садизма Сталина выражалась в его привычке арестовывать жен и детей высших советских партийных работников, а затем отсылать их в трудовые лагеря, в то время как их мужья продолжали ходить на работу, раболепствовать перед своим начальником. Сталин в 1937 году арестовал жену президента СССР Калинина, жену Молотова, жену и сына Отто Куусинена. При этом, когда Сталин спросил у Куусинена о том, почему тот не пытается освободить сына, последний равнодушно ответил, что по всей видимости были серьезные причины для ареста. Сына после этого отпустили, т. к. пропал сам элемент садизма в данной истории. Разумеется, писать о садизме Сталина, его издевательствах над ближайшим окружением, которые и привели к разоблачению культа Сталина после его смерти, в то время никто бы не стал.

Дмитрий Фронтов основатель проекта «Сталинский букварь» (переиздание советской учебной литературы) Наш проект возник как реакция на статью о сравнении букварей, изданных с 1950-х годов по наше время и констатацией их очевидной деградации за этот период. Раз буквари были хорошими, а стали плохими — было решено переиздать хороший, 1952 года. Далее присоединились соратники, и мы стали работать и над возрождением и других учебников. Название «Сталинский букварь» получилось тоже несколько спонтанно, объясняя кому-то суть проекта я употребил это словосочетание, и оно мне очень понравилось. Разумеется, лично Сталин эти учебники не писал, как и не строил лично знаменитые сталинские высотки в Москве. Он являлся одним из руководителей Советского Союза и создавал все условия для максимально быстрого развития страны, для полного раскрытия потенциалов людей, в том числе и тех, кто писал данные учебники. Еще в 1920-е годы партия обозначила курс на индустриализацию и сплошную коллективизацию. Обе эти задачи были связаны между собой. Решение одной невозможно было без решения другой. Новым стройкам, заводам и фабрикам нужны были миллионы рабочих рук и квалифицированных инженеров. Мелкие крестьянские хозяйства, не оснащенные современной техникой, не могли прокормить огромную страну с растущим городским населением. А без развитой промышленности государство не справилось бы с обеспечением своей обороноспособности. Мир после первой империалистической бойни был лишь передышкой. Начало новой войны было вопросом времени. И большевики прекрасно это понимали. «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — эти слова были сказаны Сталиным в 1931 году. И критическое отставание от мировых лидеров было преодолено! Гидроэлектростанции, тысячи заводов и фабрик, десятки тысяч колхозов и совхозов с обслуживающими их машинно-тракторными станциями — все это появилось в СССР за две пятилетки. Велик ли был вклад Сталина в достижения советского государства? Безусловно. Это только в фантазиях антисталинистов успехи страны возможны вопреки ее руководителю. Было ли все, чего добился советский народ, заслугой одного Сталина, результатом только его решений? Конечно же нет. Ни один даже самый выдающийся политик и государственный деятель в одиночку не приведет трудовой народ к благополучию. Это дело всего рабочего класса, дело каждого сознательного пролетария. Постсоветская буржуазия постоянно заявляет о неэффективности социализма. При этом все, что в современной России до сих пор ездит, летает и стреляет, в основном наследие той «отсталой» эпохи. Мирный атом и космическая отрасль, остатки некогда великого авиастроения, оружие и ядерный щит — все оттуда. И эти важнейшие страницы истории неразрывно связаны с именем Сталина. Самые большие успехи советской государственности пришлись на период, когда страной руководил Иосиф Виссарионович. Поэтому вся мощь буржуазной пропаганды направлена в первую очередь на очернение Сталина и дискредитацию его свершений.