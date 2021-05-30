Видео недели: человек в шкафу, новое оружие и клип Rammstein, снятый на Красной площади

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Концерн «Калашников» испытал новое оружие

Концерн «Калашников» опубликовал во «ВКонтакте» ролик с испытаний своего нового оружия. Автор telegram-канала «Военный обозреватель» предположил, что речь идет о новом противотанковом ракетном комплексе (ПТРК). На видео в учебную мишень попадает ракета, потом происходит взрыв. Судя по всему, взрыв не первый — рядом уже есть пара воронок.

Пожар в доме в центре Казани

В начале недели в Казани загорелся заброшенный дом на улице Тихомирнова. Вернее, сначала загорелся мусор рядом с частично обрушенным зданием. Пожар вовремя ликвидировали, люди и соседние здания не пострадали. А видео, снятое очевидцами, попало в соцсети.

Видеообращение Романа Протасевича



Лейтмотивом этой недели в информповестке стало задержание в минском аэропорту Романа Протасевича. Один из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич на видео говорит, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Вместе с ним задержали его подругу, гражданку России Софию Сапегу (ее видеообращение тоже опубликовали в Сети белорусские силовики). На видео Протасевич говорит, что здоров, а относятся к нему корректно (хотя в середине недели появлялась информация от его матери о том, что он находится в одной из минских клиник).

Человек в шкафу

Курьезный случай произошел на днях во время совещания, которое проводил глава Крыма Сергей Аксенов: на видео попал момент, как из «шкафа в стене» неожиданно вышел человек. Это произошло во время доклада министра транспорта республики Евгения Исакова, который транслировался по ВКС. Потом выяснилось, что никакой Нарнии, конечно же, в кабинете Исакова нет. Просто есть вот такое странное дизайнерское решение двери в соседний кабинет, из которого и вышел сотрудник, удивив широкую общественность.

В Казани нашли «Жемчужину мира»

В Казани на днях подвели итоги XI Международного студенческого фестиваля «Жемчужина мира». Фестиваль представляет собой открытый конкурс красоты и таланта, в нем участвуют девушки — гражданки разных государств, которые живут в Казани. В числе организаторов — Комитет по делам детей и молодежи Казани, Молодежная ассамблея народов Татарстана, Ассоциация иностранных студентов и аспирантов Казани. 25 мая в финале конкурса красоту и талант показывали 12 девушек — из России, Индии, Мадагаскара, Туркменистана, Армении, Шри-Ланки, Таджикистана, Танзании, Казахстана, Китая, Колумбии, Киргизии, Узбекистана.

Интересно, что все 12 финалисток получили по титулу — «Мисс Вдохновение», «Мисс Очарование», «Мисс Стиль», «Мисс Скромность» и так далее. «Жемчужиной мира» в этом году стала Анаит Хачатурян из Армении. А представительницы России и Казахстана получили титулы вице-мисс.

Впервые за 17 лет

Специальный эпизод сериала «Друзья» вышел на российских стриминговых сервисах 27 мая. Герои одного из лучших ситкомов в истории собрались вместе впервые за 17 лет, прошедших с момента выхода последней серии.

Поклонники сериала не знают, радоваться или рыдать, судя по многочисленным обсуждениям в соцсетях. Мало того что время не пощадило Джо и Чендлера (остальные герои сериала все еще выглядят вполне достойно), так еще и натужные шутки былых кумиров, кажется, пришли к нам из «лохматых» девяностых. Впрочем, многие плакали не только от разочарования, но и от ностальгии. Так или иначе, специальный эпизод наделал всего положенного шуму, что и должен быть.

Футбольное побоище в Грозном

Массовая драка между игроками футбольных команд «Ахмат» и «Локомотив» во время матча молодежного первенства России стала одним из спортивных хитов этой недели. Проигрывая с разгромным счетом 1:5, да еще и получив вторую желтую карточку, грозненские футболисты рассвирепели и пошли в атаку. Причем в прямом смысле слова. Футбольное побоище началось на 83-й минуте игры. Два игрока «Локомотива» получили в драке травмы, досталось даже арбитру.

Showtime возвращает «Декстера»

Тизер нового сезона сериала «Декстер» на днях опубликовал на своем youtube-канале Showtime. История о гениальном криминалисте, который чудом распутывает даже самые хитрые преступления, продолжится через 10 лет после того, как закончился основной сюжет сериала. Напомним, Декстер Морган пропал без вести в урагане. И вот мы встретимся с ним снова.

Линдеманн снялся с Реввой

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн представил тизер нового клипа, который снимали в Москве с участием российских актеров и шоуменов. Предположительно, это клип на песню Ich Hasse Kinder. В ролике можно увидеть давнего приятеля Линдеманна — Александра Ревву. На кадрах в тизере и в «Инстаграме» у Тилля Ревва одет в форму сотрудника правоохранительных органов. Еще в клипе можно увидеть бюст Ленина (с кровавой слезой, вытекающей из глаза в один не очень прекрасный момент), Аглаю Тарасову (дочку Ксении Раппопорт) и взрывы на московских улицах. И бонусом — Линдеманн в пионерском галстуке. В общем, клип целиком теперь уже посмотреть очень интересно.