5 причин не встраивать баню внутрь дома
И 5 причин встраивать
Встроить баню или сауну прямо в дом — идея порой заманчивая. Но специалисты строительной отрасли и домовладельцы, уже столкнувшиеся с этим, предостерегают: это не так просто, и есть множество препятствий — в первую очередь, если вам нужна настоящая русская баня с дровяной печью и возможностью сигать в ближайший сугроб охлаждать разгоряченное тело. Конечно, если очень захотеть, всё можно сделать, и даже почти по уму. Но сейчас попробуем разобраться, какие отрицательные и положительные моменты есть в строительстве бани прямо внутри дома.
Пять причин «против...»
- Повышенная пожароопасность.
Как бы идеально вы ни следили за своей дровяной печкой, может случиться всякое. Даже соблюдая все правила, при эксплуатации вы можете столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Выпавший из печки уголек, воспламенение утеплителя, ошибки, допущенные при строительстве... Если ваша баня топится открытым огнем, лучше соблюсти все правила и построить ее на отдалении от дома — на положенные 8 метров. В таком случае, если возникнет пожар — сгорит только баня. Если загорится баня, совмещенная с домом, с большой вероятностью сгорит и дом. В СП 4.1310.2013 говорится на этот счет: «Бани <...> и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен».
- Несоответствие строительным и санитарным правилам.
Баня должна отстоять на 8 метров от жилого дома. Это регламентируется СП 11-106-97. Правда, там ничего не говорится о технических решениях по встраиванию «комнаты для мытья» внутрь дома — и здесь желающие это сделать могут найти успокоение для души.
Фото kadastr-plan.ru
- Риск лишнего увлажнения.
Баня или сауна в доме несет с собой некоторые ограничения для архитекторов и строителей. Надо составить проект так, чтобы ни одна капля конденсата не просочилась наружу вашей парной. Иначе вам грозит нескончаемый бой с плесенью и паром. Устроить проветривание и изолировать водяной пар от остальных жилых помещений — задача непростая. При организации такого решения в разы вырастает риск увлажнения утеплителя — и в стенах, и в кровле.
- Сложность обустройства вентиляции.
Если вы непременно решили сделать дома настоящую русскую баню — надо будет сделать идеальную систему вентиляции, задачи которой будут сильно отличаться от тех, которые должна будет выполнять система вентиляции остального дома. Нужно будет, чтобы воздух свободно поступал в печь — иначе в ней ничего не загорится. Нужно, чтобы в бане циркулировал свежий воздух — иначе вам нечем будет дышать. Нужно, чтобы нагретый воздух циркулировал правильно. Нужно, чтобы выполнялось залповое проветривание. Нужно, чтобы парилка быстро просыхала. В общем, слишком много «нужно». Если баню ставить отдельно — опытные мастера сделают это традиционно, быстро и без особых сложностей.
- Выполнить все требования любителей настоящей русской бани, если она не стоит отдельно, сложно по техническим причинам. Нельзя сказать, что это решительно невозможно — но чем-то наверняка придется пожертвовать. Слишком влажное, слишком горячее, слишком сложное это помещение. Инженерные системы должны справляться и с качественным быстрым нагревом, и с влагоудалением, и с шумоизоляцией. А компромиссы приведут к тому, что баня-то получится, но будете ли вы как ценитель ею довольны?
Фото dekoriko.ru
И пять причин «за»
- Встроенная баня будет идеальным вариантом, если у вас небольшой участок. «Играть в пятнашки» на четырех — пяти сотках, когда надо и отвести баню на 8 метров от дома, и не приблизить ее ближе, чем на метр от соседских заборов, и удержать на должном расстоянии от соседского дома (согласно противопожарным нормам), и сделать все это так, чтобы было удобно — порой невозможная задача. Придется либо где-то нарушить нормы, либо как-то смириться с дискомфортом. Так что если участок маленький, «приклеить» баню к дому будет не самым плохим выходом.
- Всё гораздо проще, если дом кирпичный, а еще лучше — каменный. Постоянная влажность не так сильно ему повредит, гидроизолировать стены можно гораздо эффективнее, чем, скажем, деревянные или каркасные. И, кстати, в разы снижается пожароопасность.
- Если в доме есть постоянно теплая баня, то можно пожертвовать одной или даже всеми ванными комнатами. Решение радикальное, но так живет практически вся татарстанская деревня: почему бы не рассмотреть этот вариант? Провести в баню воду, газовое отопление, обустроить там удобное пространство для ежедневного мытья — и готово, можно смело экономить на сложной организации инженерных систем, спроектировав в доме из сантехники только теплый туалет, точки для мытья рук и кухонный санузел.
Фото rubanya.com
- Домашняя баня (при условии идеальной гидро- и пароизоляции) с электрической печкой снимает много проблем, и в первую очередь — пожароопасность. А этот риск в рассуждениях большинства домовладельцев превалирующий (и мы их понимаем). Так что если вам не принципиальны требования настоящей русской парной, а хочется просто периодически хорошенько прогреваться и иметь возможность комфортно мыться — это ваш вариант. Как уже упоминалось выше, есть еще вариант с газовым отоплением. Только тогда надо понимать: все это будет уже не парная, а максимум сухая сауна. Если вам такое подходит — почему бы нет?
- И, наконец, еще одно важное преимущество (о котором мы говорили в самом начале) — вам не придется выходить из жарко натопленной бани и бежать домой через весь участок. Даже 8 метров могут стать неприятной экспедицией, если на улице, скажем, идет дождь, или валит снег, или стоит тридцатиградусный мороз.
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