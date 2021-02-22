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5 причин не встраивать баню внутрь дома

00:00, 22.02.2021 Сюжет: Дом в фокусе

И 5 причин встраивать

5 причин не встраивать баню внутрь дома
Фото: podvaldoma.ru

Встроить баню или сауну прямо в дом — идея порой заманчивая. Но специалисты строительной отрасли и домовладельцы, уже столкнувшиеся с этим, предостерегают: это не так просто, и есть множество препятствий — в первую очередь, если вам нужна настоящая русская баня с дровяной печью и возможностью сигать в ближайший сугроб охлаждать разгоряченное тело. Конечно, если очень захотеть, всё можно сделать, и даже почти по уму. Но сейчас попробуем разобраться, какие отрицательные и положительные моменты есть в строительстве бани прямо внутри дома.

Пять причин «против...»

  1. Повышенная пожароопасность.
    Как бы идеально вы ни следили за своей дровяной печкой, может случиться всякое. Даже соблюдая все правила, при эксплуатации вы можете столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Выпавший из печки уголек, воспламенение утеплителя, ошибки, допущенные при строительстве... Если ваша баня топится открытым огнем, лучше соблюсти все правила и построить ее на отдалении от дома — на положенные 8 метров. В таком случае, если возникнет пожар — сгорит только баня. Если загорится баня, совмещенная с домом, с большой вероятностью сгорит и дом. В СП 4.1310.2013 говорится на этот счет: «Бани <...> и другие постройки с повышенной пожарной опасностью рекомендуется размещать от дома на противопожарных расстояниях или напротив глухих (без проемов) негорючих наружных стен».
  2. Несоответствие строительным и санитарным правилам.
    Баня должна отстоять на 8 метров от жилого дома. Это регламентируется СП 11-106-97. Правда, там ничего не говорится о технических решениях по встраиванию «комнаты для мытья» внутрь дома — и здесь желающие это сделать могут найти успокоение для души.

    Фото kadastr-plan.ru
  3. Риск лишнего увлажнения.
    Баня или сауна в доме несет с собой некоторые ограничения для архитекторов и строителей. Надо составить проект так, чтобы ни одна капля конденсата не просочилась наружу вашей парной. Иначе вам грозит нескончаемый бой с плесенью и паром. Устроить проветривание и изолировать водяной пар от остальных жилых помещений — задача непростая. При организации такого решения в разы вырастает риск увлажнения утеплителя — и в стенах, и в кровле.
  4. Сложность обустройства вентиляции.
    Если вы непременно решили сделать дома настоящую русскую баню — надо будет сделать идеальную систему вентиляции, задачи которой будут сильно отличаться от тех, которые должна будет выполнять система вентиляции остального дома. Нужно будет, чтобы воздух свободно поступал в печь — иначе в ней ничего не загорится. Нужно, чтобы в бане циркулировал свежий воздух — иначе вам нечем будет дышать. Нужно, чтобы нагретый воздух циркулировал правильно. Нужно, чтобы выполнялось залповое проветривание. Нужно, чтобы парилка быстро просыхала. В общем, слишком много «нужно». Если баню ставить отдельно — опытные мастера сделают это традиционно, быстро и без особых сложностей.
  5. Выполнить все требования любителей настоящей русской бани, если она не стоит отдельно, сложно по техническим причинам. Нельзя сказать, что это решительно невозможно — но чем-то наверняка придется пожертвовать. Слишком влажное, слишком горячее, слишком сложное это помещение. Инженерные системы должны справляться и с качественным быстрым нагревом, и с влагоудалением, и с шумоизоляцией. А компромиссы приведут к тому, что баня-то получится, но будете ли вы как ценитель ею довольны?

    Фото dekoriko.ru

И пять причин «за»

  1. Встроенная баня будет идеальным вариантом, если у вас небольшой участок. «Играть в пятнашки» на четырех — пяти сотках, когда надо и отвести баню на 8 метров от дома, и не приблизить ее ближе, чем на метр от соседских заборов, и удержать на должном расстоянии от соседского дома (согласно противопожарным нормам), и сделать все это так, чтобы было удобно — порой невозможная задача. Придется либо где-то нарушить нормы, либо как-то смириться с дискомфортом. Так что если участок маленький, «приклеить» баню к дому будет не самым плохим выходом.
  2. Всё гораздо проще, если дом кирпичный, а еще лучше — каменный. Постоянная влажность не так сильно ему повредит, гидроизолировать стены можно гораздо эффективнее, чем, скажем, деревянные или каркасные. И, кстати, в разы снижается пожароопасность.
  3. Если в доме есть постоянно теплая баня, то можно пожертвовать одной или даже всеми ванными комнатами. Решение радикальное, но так живет практически вся татарстанская деревня: почему бы не рассмотреть этот вариант? Провести в баню воду, газовое отопление, обустроить там удобное пространство для ежедневного мытья — и готово, можно смело экономить на сложной организации инженерных систем, спроектировав в доме из сантехники только теплый туалет, точки для мытья рук и кухонный санузел.

    Фото rubanya.com
  4. Домашняя баня (при условии идеальной гидро- и пароизоляции) с электрической печкой снимает много проблем, и в первую очередь — пожароопасность. А этот риск в рассуждениях большинства домовладельцев превалирующий (и мы их понимаем). Так что если вам не принципиальны требования настоящей русской парной, а хочется просто периодически хорошенько прогреваться и иметь возможность комфортно мыться — это ваш вариант. Как уже упоминалось выше, есть еще вариант с газовым отоплением. Только тогда надо понимать: все это будет уже не парная, а максимум сухая сауна. Если вам такое подходит — почему бы нет?
  5. И, наконец, еще одно важное преимущество (о котором мы говорили в самом начале) — вам не придется выходить из жарко натопленной бани и бежать домой через весь участок. Даже 8 метров могут стать неприятной экспедицией, если на улице, скажем, идет дождь, или валит снег, или стоит тридцатиградусный мороз.
Людмила Губаева
Недвижимость Татарстан

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