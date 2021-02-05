«Мы точно знаем, что в ЖК «Светлая долина» — комфортно, удобно и счастливо»

В жилом комплексе от «Ак Барс Дом» сдали три дома на полгода раньше срока

Фото: пресс-служба «Ак Барс Дом»

Новый 2021 год группа компаний «АБД» начала с приятных новостей для своих клиентов: застройщик сдал сразу три дома на два квартала раньше заявленных планов. В «Ак Барс Доме» продолжают развивать свою концепцию доступного жилья при высоком уровне комфорта. Так, в жилом комплексе «Светлая долина» используются элементы, присущие комфорт-классу: прозрачные входные группы, большие колясочные, продуманный дизайн подъездов и общественных зон, полки для обмена книгами, прозрачные дверцы почтовых ящиков и многое другое. Новоселы трех новых домов ко всему прочему получили стритбольную площадку во дворе, игровую полосу препятствий и детский городок. Подробнее о проекте — в материале «Реального времени».

Раньше на полгода

Сразу три новых дома в ЖК «Светлая долина» сдали на полгода раньше срока. Дольщики уже получили ключи от квартир в современном комплексе на улице Александра Курынова и могут начинать ремонт. Благодаря этому многие сумеют сэкономить на съемном жилье и улучшить свои жилищные условия, ведь в ЖК создана вся инфраструктура для семей с детьми, молодежи и старшего поколения. И все это в черте города и с привлекательными ценами на новостройки.

— Сдача нашего дома на полгода раньше срока стала еще одним подтверждением, что мы поступили правильно, выбрав для жизни «Светлую долину». Сказать, что мы этому рады, — ничего не сказать. У нас уже довольно большая семья, двое детей, поэтому хотелось переехать туда, где для них есть детсад и школа, а не нужно ждать, когда их построят. Ну и, конечно, свою роль сыграла стоимость квартиры. Все-таки сейчас приходится жертвовать либо количеством квадратных метров, либо месторасположением — брать где-то за городом. Считаю, что нам повезло — у нас трехкомнатная квартира в 75 «квадратов», да еще и в городе, с территорией для прогулок и со всем необходимым для жизни, — отмечает новосел Ильшат Бадриев.

Подтверждает его слова и комментарий Евгении Багаутдиновой, семья которой приобрела трехкомнатную квартиру еще на этапе строительства. Сейчас будущие новоселы ждут, когда будет сдан и их дом.

— При выборе квартиры мы даже не рассматривали другие жилые комплексы, потому что «Светлая долина» — это единственный ЖК, который предлагал нам комфортную цену за квадратный метр. Поэтому мы могли позволить себе достаточную площадь для семьи с ребенком. И это при развивающейся инфраструктуре с интересными и необычными детскими площадками, большим количеством детских садов, куда, кстати, уже ходит мой ребенок, и современной школой на территории ЖК. Ну и, конечно, большой зеленой территорией. У нас в этом ЖК живет много друзей и знакомых, поэтому мы точно знаем, что в «Светлой долине» — комфортно, удобно и счастливо, — говорит будущий новосел Евгения.

Сразу три новых дома в ЖК «Светлая долина» сдали на полгода раньше срока. Дольщики уже получили ключи от квартир в современном комплексе на улице Александра Курынова и могут начинать ремонт

Традиционно в «АБД» большое внимание уделяется непрерывной работе по улучшению проекта. В сданных домах уже обустроены прозрачные входные группы и вместительные колясочные. Места общего пользования оформлены с учетом современных дизайнерских решений, а рядом с надежными лифтами Otis организованы подставки для сумок — все для удобства жителей. Новоселы получили ключи от квартир с предчистовой отделкой.



Продуманные дворы и вся инфраструктура для семей

У жилого комплекса «Светлая долина» удобное расположение: до центра города на машине от него ехать всего около 20 минут, в 10—15 минутах езды находятся «Мега» и «Южный», а в 5—7 минутах — «Агропарк», где продаются свежие фермерские продукты. Чтобы сесть на общественный транспорт, достаточно 5 минут пройти до остановки на Мамадышском тракте.

У жилого комплекса «Светлая долина» удобное расположение: до центра города на машине от него ехать всего около 20 минут, в 10—15 минутах езды находятся «Мега» и «Южный»

«Ак Барс Дом» считает важным сформировать для жителей всю необходимую для жизни инфраструктуру в формате шаговой доступности. В ЖК работают три детских сада, большая современная школа и развивающие студии для подрастающего поколения. Ну и, конечно, для более 3,5 тысячи семей, уже проживающих в комплексе, в шаговой доступности работают магазины, закрывающие все ежедневные потребности жителей.

Особое внимание застройщик уделяет благоустройству. Каждый двор выполнен по индивидуальному проекту. В трех сданных раньше срока домах, например, придомовая территория получила название «Лесные поляны». Там продуманы вечнозеленая зона отдыха, детский городок, стритбольная площадка и игровая полоса препятствий. В соседних дворах для маленьких жителей обустроены площадки «Пчелиный рай» и «Речные просторы», а при желании всей семьей можно поиграть в футбол, волейбол или в хоккей на ледовой коробке.

Особое внимание застройщик уделяет благоустройству. Каждый двор выполнен по индивидуальному проекту

Приобрести квартиру в ЖК «Светлая долина» можно в режиме online на сайте застройщика или посетить офис продаж по адресу: Казань, пр. А. Камалеева, 28/9. Телефон для консультаций: 8 (843) 295-77-77.

Партнерский материал, фото предоставлены пресс-службой «Ак Барс Дом»