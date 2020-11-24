Петр Кальбарчык: «Масштабы застройки не должны преобладать над людьми, жилые проекты должны быть гармоничными»

Известный польский архитектор Петр Кальбарчык рассказал в интервью «Реальному времени» о современных трендах комплексной жилой застройки, организации коммьюнити-пространств в Европе и новинках, которые он предлагает внедрять в России

Фото: Пресс-служба «Унистрой»

Петр Кальбарчык — архитектор, партнер европейского архитектурного бюро AHR. Занимается разработкой проектов в Польше, России, Финляндии. В России архитектор известен разработкой курортного комплекса в Сочи, жилых комплексов в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Создатель концепции первого в Татарстане проекта с малой плотностью застройки по европейским стандартам — ЖК «Лето» для девелопера «Унистрой».

Выбор клиента зависит от качества застройки и среды



— Петр, сегодня в градостроительстве очень много говорят о разработке стандартов жилья. Как вы считаете нужны ли стандарты в строительстве жилых проектов? Не сделает ли это застройку однообразной?

— Если понимать стандарты как элементы, которые должны присутствовать в жилой застройке тогда да, они необходимы. Очень важно не путать их с нормами градостроительства. Нормы в данном случае менее важны, так как определяют абсолютный минимум для обеспечения основных потребностей людей и гигиены жизни. Не думаю, что введение стандартов сделает застройку однообразной. Архитектура, дизайн, среда — это то, что отличает проекты друг от друга.

При этом есть и обратная сторона. Для России характерна очень строгая градация на классы: «эконом», «комфорт», «комфорт+», «бизнес». Есть риск, что люди будут по умолчанию относиться к той или иной группе, и возникнет социальная обособленность.

— Как обстоят дела с классификацией жилья в других странах? И как там люди выбирают жилье?

— Классы жилья — очень российское понятие. В других странах, в том числе в Европе, это не так сильно проявляется. Выбор клиента зависит от качества застройки и среды, а не от его классификации. Я приведу пример из практики. Есть дом бизнес-класса, но он расположен рядом с промышленными объектами, поэтому там не очень привлекательный вид из окна. Но этот дом на порядок лучше по сравнению с другим домом комфорт-класса, расположенном в окружении леса с красивым видом. Сразу возникает вопрос: Что выберет клиент? Это очень простой пример, чтобы понять: категоризация, по стандартам которой сейчас идет Россия, — это несколько тупиковый путь. Класс дома не дает ключевой информации о том, будет ли дом бизнес-класса лучше комфорта.

— Как сегодня люди выбирают жилье? На что обращают внимание?

— Первое, на что обращает внимание человек, — насколько его потребности будут удовлетворены в данном пространстве. Второе — насколько ему будет там комфортно. Жилье для современного человека — отражение его образа жизни. Для некоторых очень важен социальный статус, они предпочитают жить в культовом здании прямо в центре города. Для других самым важным является спокойная атмосфера и зеленое окружение. Оба примера очень разные, но в одном они идентичны. Их объединяет индивидуальный подход архитектуры к человеческим потребностям. Они должны быть в центре внимания хорошего архитектора, дизайнера. Комфорт же еще более широкое понятие. Это то, что обеспечивается высокотехнологичными решениями: безопасность, удобная транспортная доступность, паркинг, вид из окна, гибкость планировки, умный дом, коммьюнити соседей и т. д. В хорошем проекте это все должно быть учтено.



Небольшая плотность застройки, комфортная этажность

— Какие элементы современного жилья, независимо от класса, вы используете в своих проектах?

— Для нас очень важно создать комфорт как на уровне жилого проекта — это безопасное пространство, зеленые дворы, квартиры с террасами, индивидуальной планировкой, хорошим интернетом, удобный паркинг, так и на уровне локации, района — социальные и развлекательные объекты в шаговой доступности. В жилом комплексе «Лето» для девелоперской компании «Унистрой» мы сформировали эти уровни комфорта, причем для людей разных интересов и возрастов. Когда с архитекторами их проектного бюро AU мы первый раз приехали на место, это был участок земли, расположенный между лугами и холмами в новой развивающейся части города. У меня сразу возникла идея создать усадьбу городского типа, утопающую в зелени, где вектор внимания будет сосредоточен на интересах людей и их времяпрепровождению на свежем воздухе.

— Как это нашло отражение в концепции проекта?

— «Лето» — это гармония жизни, где органично сочетаются интересы жителей и окружающей среды. Мы предусмотрели в комплексе комфортную для человека переменную этажность и небольшую плотность застройки — в два раза меньше по сравнению с аналогичными проектами. На 25 га будет возведено всего лишь 133 тыс. кв. м жилья. Представьте два микрорайона: один — густо населен, дома как спичечные коробки и вокруг одни парковки, другой — с небольшими домами, парками на территории и своими придомовыми участками. Как вы думаете, какой выберет человек?

— Я бы выбрал второй вариант. Малоэтажка сейчас в тренде?

— Малоэтажные дома — очень хорошая модель с точки зрения социального комфорта. Такие здания не слишком велики для людей, они не давят и не дают возникнуть социальной обособленности. В квартиры таких домов проникает много солнца, света, они не загораживают территорию, позволяя расти зелени. Внутренние дворы, да и сами дома, приятных для человека пропорций. Вокруг домов нет бесконечных парковок, все автомобили на специально оборудованных подземных и многоуровневых паркингах. Малоэтажная застройка лучше всего подходит для связи жителей и окружающей среды. Они будут с заботой относиться к территории проекта и гордиться тем, что живут здесь.

Вместе с «Унистроем» мы внедрили европейские стандарты и сделали акцент на парковые и прогулочные пространства, набережную. Это зеленый городок, который состоит из нескольких кварталов. Все они между собой соединяются прогулочными и велодорожками. Совместно с проектным бюро AU мы нашли такое уникальное решение, которое позволило нам организовать на территории ЖК большой прогулочный бульвар и благоустроить набережную. Обилие зелени, ландшафтный дизайн дополняют концепцию и создают ощущение загородной жизни.

— То есть вся основная жизнь будет сосредоточена в парках? А что будет во дворах?

— С проектным бюро «Унистрой» мы ставили себе задачу: создать единое коммьюнити жителей. Если раньше, все активности в проектах девелопера располагались внутри дворов, то в «Лете» мы создали общественные пространства для всех жителей. За счет этого дворы стали более приватными, для спокойных прогулок с маленькими детьми. А все шумные локации, такие как спортивные и игровые площадки для подростков, вынесли за их пределы. Во дворах будут игровые комплексы для малышей, проекты которых разработаны совместно с психологами и выполнены из природных материалов. Эта технология интерактивного общения с природой уже с пеленок развивает у детей логику, воображение, мелкую моторику.

— Как будет организовано пространство в ЖК?

— В ЖК «Лето» предусмотрена инфраструктура для людей разных возрастов и интересов. Для активного отдыха на природе, занятий спортом — спортивные площадки, зоны воркаута, физкультурно-оздоровительный центр с четырьмя теннисными кортами. Для спокойного отдыха — зоны во дворах, набережная с шезлонгами и теневыми навесами, где можно читать книги, устроить пикник с друзьями. Для прогулок — бульвар с прогулочными аллеями, зелеными зонами. На территории комплекса будет два детских сада и школа. Мы расположили их таким образом, чтобы дорога до них не пересекалась с проезжей частью и занимала не более 10 минут. Это, казалось бы, незначительная опция, но она создает ежедневный комфорт.



Свои соседи, питьевая вода

— Петр, как вы организовали пространство во дворах, домах?

— В стандартах «Унистроя» на первом месте — безопасность детей, их родителей. Этого принципа мы придерживались в разработке дворов. Сделали их без машин. Для машин предусмотрели отдельные подземные и многоуровневые паркинги рядом с домом, что особенно ценно в холодное время года. Вся территория дворов, включая вход в подъезд, выполнена на одном уровне для беспрепятственного проезда детских велосипедов, колясок. В домах — прозрачные входные группы, чтобы дети не боялись и видели, есть ли кто в подъезде, колясочные комнаты, чтобы это все не занимало место в квартире, прозрачные почтовые ящики, чтобы было видно есть там корреспонденция, а если нет — не терять время на то, чтобы открыть его и снова закрыть, тут же урна, чтобы выкинуть макулатуру, скоростные бесшумные лифты, удобная навигация для гостей. На этажах — не более четырех квартир, поэтому все друг друга знают и могут доверять, это тоже очень важно.

— Как вы считаете, можно ли за счет правильно сформированной среды повысить уровень счастья, качество жизни человека?

— Мы уверены: на 80 процентов благополучие человека зависит от окружения и от того, насколько ему гармонично в этом пространстве, насколько удовлетворены его потребности, насколько ему комфортно там находиться. Если все эти параметры учтены, то люди будут стремиться сохранить все лучшее, что создали для них проектировщики, дизайнеры, строители. Злоупотребление пространством, вандализм, преступления — сегодня очень большая проблема, с которой надо бороться, в том числе и на уровне проектирования объектов. Жизнь в гармоничном пространстве делает человека менее напряженным, он не раздражается по повседневным пустякам и может сосредоточиться на более приятных аспектах своей жизни. В этом смысле архитектура — один из аспектов, влияющих на жизнь человечества.

— Если бы вы разрабатывали стандарт создания комфортной жилой среды в России, что бы вы включили в него?

— Это очень интересный вопрос. На уровне локации, жилого комплекса я бы предусмотрел низкую или среднюю этажность, небольшую плотность застройки. В жилых кластерах сделал бы обязательным создание безопасных пространств с ограниченным движением автомобилей, дворы-парки. На территории комплекса — общественные пространства, игровые, спортивные локации для людей всех возрастов. Для автомобилей — подземную парковку. Входные группы обязательно прозрачные для лучшего контроля внутридомовых пространств. В квартирах отказался бы от вертикальной укладки санузлов, что поможет предусмотреть индивидуальные планировки на разных этажах. Планировки должны быть многообразными, все квартиры должны иметь ценность в виде вида из окна, открытых террас, частных садов на первых этажах, мастер-спален, гардеробных, гладильных, постирочных и т. д. Обязательный пункт — требования инсоляции, в квартирах должно быть много света. Что касается технологичных особенностей, во дворах, домах, колясочных — системы контроля доступа, для каждой квартиры — индивидуальные системы учета воды, электричества, тепла. Для рационального потребления ресурсов должна быть качественная отделка, хорошие изоляционные материалы для уменьшения потерь тепла и обеспечения хорошей шумоизоляции. В целом по домам — отказаться от отдельных блоков кондиционирования на фасадах в пользу централизованного. Создание клуба резидентов и многое другое. Все эти элементы повышают комфорт жилых пространств, вдохновляют архитекторов, девелоперов создавать еще лучший продукт для своих клиентов.

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