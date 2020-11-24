Сельская ипотека: жилье за городом стало еще доступнее

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк»

Свежий воздух, рядом озеро и лес, дети целый день могут проводить на улице — теперь эти ценности в приоритете при покупке недвижимости. При этом купить загородный дом или приобрести квартиру сегодня стало действительно проще — в помощь всем желающим жить поближе к природе Россельхозбанк предлагает воспользоваться программой «Ипотечное кредитование с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях». Тем более что с октября ее возможности расширились также и для тех, кто оформил кредит на покупку загородного жилья в 2020 году.

Привлекательная ставка 2,7% годовых*, обширная география выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% — приобрести дом или квартиру действительно стало легче. А теперь по льготной ставке можно рефинансировать кредит, взятый по стандартным программам в других банках.

Для того чтобы активизировать кредитование жилищного строительства на селе, Правительство РФ недавно скорректировало условия сельской ипотеки. Теперь при использовании сельской ипотеки земельный участок, на котором будет возводиться дом, может принадлежать заемщику не только на правах собственности, как раньше, но и арендоваться.

Привлекательная ставка 2,7% годовых*, обширная география выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% — приобрести дом или квартиру действительно стало легче

Еще одним приятным новшеством является возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. Также теперь можно заключать сделки между близкими родственниками не по прямой линии (брат, сестра, тетя, дядя), за исключением супругов и детей, бабушек и дедушек, подопечных и опекунов, усыновителей и усыновленных. Смягчены требования и к стажу работы — не менее 3 месяцев на последнем (текущем) месте работы. Кроме того, разрешены сделки по нотариальной доверенности со стороны продавца.

Ляля Кудерметова, директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

С начала реализации программы «Ипотечное кредитование с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» в офисах Россельхозбанка выданы 1 184 кредита на сумму 2,6 млрд рублей. В статусе подбора объекта недвижимости клиентами дополнительно находятся 874 заявки на общую сумму 2,2 млрд рублей. Татарстан входит в число регионов-лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди российских регионов наряду с Башкортостаном, Ленинградской и Новосибирской областями.

Сельскую ипотеку можно оформить на покупку любой жилой недвижимости в любом населенном пункте, который относится к сельской территории, численность населенного пункта не должна превышать 30 000 человек. Можно приобрести квартиру, дом, можно построить свой дом или приобрести квартиру в строящемся доме. Заявку может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита — от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Сельскую ипотеку можно оформить на покупку любой жилой недвижимости в любом населенном пункте, который относится к сельской территории, численность населенного пункта не должна превышать 30 000 человек



Эльвира Галяутдинова, коммерческий директор OOO #Суварстроит:

Сельская ипотека стимулировала спрос на недвижимость. Потенциал у этой программы огромный. Благодаря низкой процентной ставке платеж по ипотеке получается практически в 3 раза ниже, чем при стандартных условиях, что делает жилье доступным для широкого круга населения. У покупателей появляется выбор при покупке недвижимости: они могут позволить взять квартиру большей площадью либо сократить срок ипотеки, отталкиваясь от комфортного для них платежа. Среди объектов «#Суварстроит» по программе сельской ипотеки от Россельхозбанка можно приобрести недвижимость в жилом комплексе «Южный парк», расположенном в 15 минутах от центра Казани.

С начала запуска программы было огромное количество обращений по данному комплексу, покупатели приобрели с помощью данной программы 52 квартиры. Такая востребованность вызвана низкой ставкой, выгодной ценой, удачной локацией и привлекательной концепцией проекта, где предусмотрено все для комфортной жизни семей, особенно прогулочный бульвар на протяжении всего комплекса.

Сельская ипотека стимулировала спрос на недвижимость. Потенциал у этой программы огромный



Искандер Юсупов, заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой»:

Сегодня программа сельской ипотеки — один из ключевых драйверов загородных проектов. Интерес к загородному жилью особенно вырос в период с марта по июнь, очевидно, что это связано с режимом самоизоляции. С начала реализации программы сельской ипотеки Россельхозбанка в «Царево Village» покупателями было приобретено 77 квартир — это отличный показатель продаж в новых домах. Сотрудники Россельхозбанка оперативно рассматривают заявки, оказывают консультационную поддержку в течение всего процесса оформления сделки и подбора недвижимости.

Загородный экокомплекс «Царево Village» состоит из 82 домов, из которых 62 уже сданы. На территории вся необходимая развитая социальная и коммерческая инфраструктура уровня городского жилья, а в следующем году в нашем экокомплексе появится ретейл-парк с большим продуктовым магазином, салоном связи, магазинами товаров для дома, детей и домашних животных, кафе с летними террасами, пекарней и т.д. Также отмечу, что компания «Унистрой» по программе сельской ипотеки Россельхозбанка дает клиентам бонус 50 тысяч рублей, которые они могут потратить, например, на переезд.

Сегодня программа сельской ипотеки — один из ключевых драйверов загородных проектов



Виктория Тюрина, начальник отдела продаж ООО «Финдом»:

Наши дома находятся недалеко от Казани — в селе Высокая Гора — и подходят по всем параметрам данной программы Россельхозбанка. Покупателям готового жилья по данной программе мы можем предложить наши дома и таунхаусы в Высокогорском и Пестречинском районах, которые развиваются в том числе и благодаря программе сельской ипотеки и в которых созданы комфортные условия для жизни и работы.

Нововведения в октябре по программе «Сельская ипотека» не последние. С 1 января 2021 года изменятся требования к предельной высоте многоквартирных домов, в которых жилье может быть приобретено — в доме не должно быть более пяти этажей, прежде подобных ограничений не существовало. С нового года заемщик должен будет иметь прописку в сельской местности, а в дальнейшем обязательно зарегистрирован в приобретенном или построенном жилье в течение полугода со дня регистрации права собственности. В случае нарушения этого условия, а также несоблюдения требования о завершении строительства жилого дома в течение двух лет с даты получения кредита банк сможет пересмотреть ставку по ипотеке в сторону повышения.

Эксперты прогнозируют увеличение объемов ипотечного кредитования, так как это неразрывно связано с реализацией программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году Правительство РФ планирует выделить на субсидирование процентных ставок по сельской ипотеке свыше 4,1 млрд рублей, а это значит, что программа сельской ипотеки продолжит свою реализацию.



На правах рекламы, фото пресс-службы АО «Россельхозбанк»