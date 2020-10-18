«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 18-я: Братислава

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в восемнадцатом выпуске, пройдем по улице Kazanska в Братиславе.

Братислава — столица Словакии, крупнейший словацкий город, расположенный в западной части страны. И даже тут неожиданно нашлась улица Казанская, точнее Казанска. Это относительно важная четырехполосная дорога в районе Братислава II, проходящая через территорию двух городских районов — Вракуня и Подунайске Бискупице.



Протяженность улицы составляет менее 2 километров. Казанска является продолжением улицы Словнафтской, которая, в свою очередь, названа в честь нефтеперерабатывающего завода компании «Словнафт».



Любопытно, что Казанску пересекает Узбекска. Прямо какой-то перекресток дружбы народов СССР!

Улица располагается в спальном районе Братиславы. Она довольно уютная, прохожие могут наблюдать ровные ряды относительно новой и современной малоэтажной жилой застройки, включающей все необходимые удобства. 7—8 этажные дома преимущественно веселых цветов — голубые, зеленые и даже оранжевые.

Но встречаются и совсем небольшие, ничем не примечательные домишки.



Одна из достопримечательностей улицы — католический храм, костел святого Иосифа.



Яркая примета спальных районов — гипермаркет. Здесь это магазин европейской сети TESCO. Хотя объект расположен прямо на Казанска, указан адрес одной из мелких улиц позади.



Да и в целом улица явно не обделена «объектами торговли» — разными более мелкими магазинчиками. Например, здесь есть симпатичная ретро-пиццерия.



или местная сеть супермаркетов Billa.



А вообще общепит тут — на любой вкус и кошелек.



Кстати, есть на улице и отделение крупного банка.



На улице Казанска расположено несколько отделений почты, автосервисы, фитнес-залы.



А еще магазинчики довольно фривольного содержания.



На улице довольно много пешеходных переходов, светофоры есть только на больших перекрестках — их здесь всего два.



А вот автобусных остановок — четыре.



Зато зелени — хоть отбавляй.

Ухоженность улицы Казанска по европейским меркам средняя. Все-таки заметно, что это небогатая Восточная Европа и спальный район.