Новости спорта

03:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Железные» детки на Кремлевской набережной

22:00, 10.10.2020

Казанский марафон — 2020 стартовал забегом Timerkids

«Железные» детки на Кремлевской набережной
Фото: myseldon.com

Сегодня в столице Татарстана стартовал Казанский марафон. В марафонском забеге на 42,195 км и забегах-спутниках принимают участие около 20 000 атлетов. Традиционно накануне основного бегового дня проходят соревнования для детей Timerkids и Timerbaby. За начинающими марафонцами и их родителями сегодня наблюдал видеокорреспондент «Реального времени»,

Видео Камиля Исмаилова
Спорт

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости спорта

03:32 МСК Все новости
Новости раздела