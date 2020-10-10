«Железные» детки на Кремлевской набережной

Сегодня в столице Татарстана стартовал Казанский марафон. В марафонском забеге на 42,195 км и забегах-спутниках принимают участие около 20 000 атлетов. Традиционно накануне основного бегового дня проходят соревнования для детей Timerkids и Timerbaby. За начинающими марафонцами и их родителями сегодня наблюдал видеокорреспондент «Реального времени»,

