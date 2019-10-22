«Казаньоргсинтез» построит спортивный комплекс для пожарных

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

Новый спортивно-тренировочный комплекс разместится возле 9-го КПП «Казаньоргсинтеза», рядом с территорией пожарной части №43 5-го пожарного отряда. Здание спортивно-тренировочного комплекса будет поделено на две зоны: четырехэтажную учебную башню и спортивный комплекс в три этажа. На первом этаже разместится площадка для командных видов спорта. Здесь не предусмотрено трибун для зрителей, только лишь смотровая площадка на 45 человек на третьем этаже. На игровом поле можно будет заниматься волейболом, баскетболом и футболом.

На втором этаже разместятся тренажерные залы. Для них закуплен необходимый инвентарь: более десятка наименований тренажеров, штанги, гимнастические брусья и другое. На третьем этаже кроме смотровой площадки будут расположены различные технические помещения. Раздевалки и душевые комнаты предусмотрены на первом и втором этажах.

Кроме этого в спортивном комплексе предусмотрена четырехэтажная учебная башня. На ней огнеборцы смогут оттачивать приемы по подъему в помещения через окна на различных высотах с помощью штурмовой и трехколенной лестниц, проводить тренировки по спасанию пострадавших с этажей зданий и самоспасанию. Спорткомплекс планируется сдать в 2020 году. Он будет передан на баланс ФГБУ «5 отряд ФПС ГПС по РТ».

Напомним, что на «Казаньоргсинтезе» расположено три пожарных части. Личный состав местной противопожарной службы насчитывает 286 человек.

Партнерский материал