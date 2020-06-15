Один из ведущих застройщиков Удмуртии КОМОССТРОЙ начинает продажи своего первого ЖК в Казани

Купить комфортную квартиру в новом доме на Губкина можно уже с 15 июня

Фото: Пресс-служба КОМОССТРОЙ

ЖК «КОМОС на Губкина» будет отвечать всем самым современным требованиям к новостройкам, а безопасную покупку дольщикам обеспечит система эскроу-счетов. Новый дом построят всего за два года.

Дом в стиле хюгге

Тепло и уют домашнего очага. Добрые посиделки с друзьями и вкусный ужин в кругу семьи и близких людей. Непередаваемая атмосфера спокойствия и безмятежности. Это и есть хюгге — секрет скандинавского счастья, который компания КОМОССТРОЙ® постаралась раскрыть в новом жилом комплексе в Казани с говорящим названием — «КОМОС на Губкина».



Дом в стиле хюгге будет построен в Советском районе Казани, недалеко от проспекта Победы и торгового центра МЕГА.



«КОМОС на Губкина» — это современный, пятисекционный дом переменной этажности в скандинавском стиле. Фасад дома выполнен из кирпичной баварской кладки в спокойной, теплой цветовой гамме. В шаговой доступности находятся множество детских садов, лицей №121, детская музыкальная школа и полилингвальная гимназия №180.

Фасад дома выполнен из кирпичной баварской кладки в спокойной, теплой цветовой гамме





Квартиры спроектированы в двух вариантах:

В современном и практичном евроформате, с большими кухнями-столовыми и мастер-спальнями. Здесь нет лишнего пространства, каждый квадратный метр используется эффективно! А в некоторых квартирах в спальне родителей даже будет свой собственный санузел.



Классической планировки, с большой изолированной кухней и просторными комнатами. Все помещения квартиры отделены друг от друга, что создает комфортную атмосферу для отдыха и домашних дел.



В квартирах выполняется качественная предчистовая отделка. Лоджии будут полностью остеклены, устанавливаются индивидуальные, декоративные корзины под кондиционеры. В комнатах и на кухнях предусмотрены увеличенные оконные конструкции. Вместе с высокими потолками 2,72 метра в вашей квартире всегда будет много света, тепла и уюта!

Доступная и комфортная среда

Входы в подъезды спроектированы на уровне земли. Никаких лестниц и громоздких пандусов. Транспортировать коляски и велосипеды будет удобно! В просторном холле первого этажа, выполненного по индивидуальному дизайн-проекту, предусмотрена удобная колясочная, куда можно попасть прямо из холла. Для безопасности жильцов и контроля входящих гостей в одном из подъездов обустроят полноценный пункт охраны. Сюда выведут все камеры видеонаблюдения, установленные на территории жилого комплекса.



Двор в доме на Губкина сделают большим и интересным. Здесь будет чем заняться жителям всех возрастов! Для малышей предусмотрены безопасные горки, детский городок и песочник. Для ребят постарше — карусели и качели-гнезда. Подросткам точно понравится зона воркаут и полноценная спортивная площадка.

Двор в доме на Губкина сделают большим и интересным. Здесь будет чем заняться жителям всех возрастов

В КОМОССТРОЙ® постарались сделать так, чтобы время во дворе проводили не только дети, но и взрослые! Для них будет обустроена уютная зона отдыха с перголами и удобными скамейками. Здесь можно устраивать встречи и собрания соседей или просто отдохнуть с ноутбуком после рабочего дня. Для удобства жителей вся территория двора располагается в зоне Wi-Fi, в скамейки встраиваются USB-порты для зарядки гаджетов и электронных устройств.



Гулять в таком дворе можно с утра до вечера! Подсветку игровых площадок, мест отдыха и пешеходных дорожек обеспечит многоуровневое освещение с декоративными светильниками. А для создания еще большей приватности и уюта внутри двора вся территория жилого комплекса будет огорожена забором, на въездах установлены шлагбаумы/раздвижные ворота с электрическим приводом.



А еще в доме на Губкина есть подземный паркинг! Спуститься в него вы сможете прямо из подъезда, не выходя на улицу. В любое время года в паркинге сохраняется комфортная температура. Вам не придется прогревать и чистить автомобиль зимой и садиться в пышущую жаром кабину летом. Это удобно и безопасно!

В доме на Губкина есть подземный паркинг. Спуститься в него можно будет прямо из подъезда, не выходя на улицу





Совершить покупку в КОМОССТРОЙ® легко и просто. В офисе продаж каждый покупатель не только узнает полную информацию о своей новой квартире, но и сможет быстро и без дополнительных хлопот получить полную консультацию по оформлению ипотеки, страхованию жилья, открытию эскроу-счета. Специалисты КОМОССТРОЙ® также помогут оформить и направить в банк все необходимые документы и зарегистрировать сделку.

Узнайте больше о нашем новом жилом комплексе в Казани. Звоните по телефону: +7 (843) 203-22-59, менеджеры отдела продаж КОМОССТРОЙ® расскажут о нем еще подробнее, помогут выбрать и забронируют для вас квартиру!



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