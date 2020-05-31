Игровая неделя: возможная премьера PS5, слухи о GTA VI и «сырая» Mafia

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Бесплатная Borderlands и «глюки» ремастера Mafia II

Epic Games Store третью неделю подряд объявляет бесплатную раздачу игр. На этой неделе и до 4 июня очередь дошла до Borderlands: The Handsome Collection. В состав бесплатного издания входит Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-sequel. Первая из них была выпущена в сентябре 2012 года, вторая — в октябре 2014 года. Жанр игр — фантастический шутер. Действие происходит на планете Пандора. Ранее, напомним, Epic Games Store раздавал GTA V, а следом за ней — Civilization VI.

Тем временем выпущенный 19 мая ремастер игры с открытым миром Mafia II пользователи подвергли активной критике за множество багов, «тормозов» и проблемы с производительностью. На всех платформах заметно существенное «проседание» количества кадров в секунду, а, например, при появлении в игре молнии производительность снижается примерно до 5 fps. Разработчики обещали разобраться — они призывают обращаться в службу поддержки.

«Мафиозный» Берлин и слухи о GTA VI

Тем временем в Mafia III, которую в рамках обновления всей линейки не переделывали, а просто выпустили со всеми дополнениями, нашли недоделанную карту Берлина (при том, что действие линейки Mafia происходит в США). Как считает пользователь YouTube, обнаруживший в файлах «Мафии» не связанный с ней город, карта должна относиться к Rhapsody — отмененной игре от разработчика. Действие игры должно было происходить в Берлине 80-х годов. По словам источников, открытый мир разрабатываемой игры должен был иметь значительные размеры, его предполагалось исследовать на машине, пересекая границы ГДР и ФРГ.

На неделе появились слухи и о новой игре из серии GTA, с которой часто сравнивают линейку Mafia. Речь идет, конечно же, о GTA VI. Вообще, слухи о ней появляются регулярно — пятая часть вышла уже довольно давно, и поклонники, видимо, заждались. Слухи основаны на отчетности Take-Two для Комиссии по ценным бумагам и биржам США: согласно ей, в период с апреля 2023 по март 2024 года издательство собирается потратить на маркетинг вдвое больше, чем в любой другой год — 89 миллионов долларов. Аналитик фирмы Stephens посчитал, что это временное «окно» указывает на то, что в это время будет выпущен новый крупный релиз компании — в частности, GTA VI. Ранее по такому же показателю он «высчитал» дату выхода Red Dead Redemption 2.

Спустя несколько дней, правда, представители Take-Two Interactive опровергли это предположение. По словам представителя компании, увеличение расходов касается только контрактов со сторонними компаниями и не имеет отношения ко внутренним студиям и их проектам.

Фото dtf.ru

Ожидание презентации PS5 и игровые рекорды в Британии

Продажи консолей в Великобритании, по данным аналитической компании GfK, за первые месяцы 2020 года выросли почти в полтора раза. В частности PS4, Xbox One и Nintendo Switch за январь-апрель 2020 продали на 48% больше, чем в тот же период 2019 года. При этом в целом апрель 2020 стал для британских игровых ретейлеров самым успешным апрелем за 5 лет. Они смогли продать больше миллиона копий игр, общая выручка с продаж составила около 160 миллионов долларов, сообщает dtf.

Тем временем Microsoft рассказала об обратной совместимости на Xbox Series X — как следствие, на старте будут доступны «тысячи» игр. Об этом пишет тот же dtf со ссылкой на ведущего разработчика приставки Джейсона Рональда. Компания собирается потратить сотни тысяч часов на тестирование игр с трех предыдущих поколений приставки. Игры в обратной совместимости будут в максимальном разрешении и с повышенными фреймрейтами.

Фото dtf.ru

А вот Sony, возможно, 3 июня устроит презентацию Playstation 5. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Bloomberg. Мероприятие планируется провести в виде онлайн-трансляции. Отмечается, что могут быть представлены не все подробности новой консоли — информацию будут публиковать постепенно в течение нескольких недель. 3 июня может быть показан только дизайн, а дата старта продаж и цена будут объявлены позже.