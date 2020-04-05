IT-неделя: самоизоляция от «Яндекса», постаматы Ozon в жилых домах, урезание функционала WhatsApp

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Уровень самоизоляции от «Яндекса» и перенос сроков предустановки российского софта

В понедельник российский IT-гигант — компания «Яндекс» — ввела индекс самоизоляции для российских (и некоторых зарубежных) городов. Система похожа на то, как «Яндекс» измеряет пробки: компания сравнивает уровень городской активности на данный момент и в обычный день до эпидемии коронавируса. Если уровень активности не отличается — то система выставляет 0 баллов. Если активность в городе отсутствует — система ставит 5 баллов.



Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на основании данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Фото Максима Платонова

Как говорится в сообщении «Яндекса», это — интегрированный показатель, рассчитанный на основании данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». В первые дни работы виджета отмечалось, что Казань — один из самых «несознательных» городов: утром 30 марта индекс составлял лишь 2,9. Показатели большинства других российских «миллионников», как и двух других крупных городов Татарстана, Набережных Челнов и Нижнекамска, оказались выше.

Во вторник ТАСС сообщил о том, что обязательная предустановка российского программного обеспечения на гаджеты отложена до начала 2021 года. Такие поправки Госдума РФ приняла 31 марта. Изначально требование о предустановке российских программ на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV было введено с 1 июля 2020 года, некоторая часть приложений должна была начать устанавливаться с 1 июля 2021-го, а часть — с июля 2022 года. Теперь, соответственно, требования начнут работать на полгода позже, однако пока не прояснен вопрос, коснется ли перенос тех программ, которые должны были начать предустанавливать с 2021 и 2022 годов.

Предустановка российского программного обеспечения на гаджеты отложена до начала 2021 года. Такие поправки Госдума РФ приняла 31 марта. Фото duma.gov.ru

Спрос на программы для удаленного контроля компьютеров растет, а WhatsApp урезали функционал

Как сообщил на неделе vc.ru со ссылкой на Bloomberg, с переходом на «удаленку» вырос спрос на программы для удаленного контроля за компьютерами сотрудников. Речь, в частности, идет о таких программах, как Time Doctor, Teramind и VeriClock. Работники, по словам издания, жалуются на нарушение личного пространства, а работодатели оправдываются защитой безопасности конфиденциальных данных о компании. Некоторые из приложений, описываемых Bloomberg, позволяют наблюдать за экраном и рассчитывать показатели производительности, другие отправляют менеджерам уведомление при подозрительных действиях — например, распечатке списка клиентов или резюме. Представители нескольких компаний-производителей ПО заявили, что спрос на их продукцию вырос в три раза.

Тем временем одному из самых популярных в мире мессенджеров — WhatsApp — в некоторых странах (например, в Индии) урезали функционал. Причиной тому послужила высокая нагрузка на серверы. В частности, теперь в статусе WhatsApp нельзя выкладывать видеоролики продолжительностью более 15 секунд. По словам разработчиков, сейчас нагрузка в мессенджере каждый день примерно такая, как в новогодние праздники. Отметим, что число пользователей мессенджера WhatsApp оценивается в 2 миллиарда.

По словам разработчиков, сейчас нагрузка в мессенджере каждый день примерно такая, как в новогодние праздники. Фото eldiario.es

YouTube хочет конкурировать с TikTok, а Ozon установит постаматы в жилых домах

YouTube собирается начать конкурировать с TikTok. Для этого компания работает над сервисом коротких пользовательских видео — вероятнее всего, он будет называться Shorts. Об этом со ссылкой на The Information сообщает vc.ru По данным издания, пользователи смогут публиковать короткие видео в мобильном приложении и получат доступ к музыке из YouTube Music — треки можно будет накладывать на видео. Сообщается, что система появится к концу 2020 года.

Ozon может начать устанавливать автоматизированные терминалы по выдаче товаров в жилых домах в Казани и Набережных Челнах. Такую идею высказал генеральный директор компании Александр Шульгин в рамках обсуждения вопросов доставки товаров с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Помимо Шульгина, в видеоконференции участвовали представители «Яндекса», Wildberries и KazanExpress. По итогам совещания мэрам двух крупнейших городов Татарстана было поручено проработать с управляющими компаниями вопрос установки в домах постаматов Ozon.

Ozon может начать устанавливать автоматизированные терминалы по выдаче товаров в жилых домах в Казани и Набережных Челнах. Такую идею высказал генеральный директор компании Александр Шульгин. Фото Максима Платонова