Фарит Хайрутдинов, Росприроднадзор: «Меняется подход к работе, главное — прозрачность и открытость»

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора провело публичные слушания

Фото: Ринат Назметдинов

В госреестре обновленного Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, в которое летом вошли три республики — Татарстан, Чувашия и Марий Эл, находится более 5,6 тысячи объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Для сохранения экологического баланса в трех республиках ведомством было решено проводить раз в полгода публичные обсуждения самых наболевших вопросов. Первая встреча по вопросам правоприменительной практики для трех регионов прошла на территории ПАО «Казаньоргсинтез». Подробности — в материале «Реального времени».

«Меняется подход к работе, будем разумнее, адекватнее, последовательнее»

Реформа Росприроднадзора началась летом 2019 года. Ведомство ликвидировало в 89 субъектах региональные управления и создало 32 укрупненных межрегиональных центра. Новые структуры должны обеспечить независимый контроль за экологическим благополучием в стране. Казань получила статус межрегионального территориального центра Росприроднадзора, в подчинение которого перешли территориальные управления Чувашии и Марий Эл.

В публичных слушаниях приняли участие глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов, председатель комитета ГС РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев и главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

Открывая публичные слушания, глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов заявил, что надзорные функции его ведомства будут совершенствоваться, количество разрешительных документов сократится. Необходимо будет создать законодательство, способное обеспечить прозрачные понятные правила, касающиеся всех механизмов контроля. В результате появится новое контрольно-надзорное регулирование.

Первая встреча по вопросам правоприменительной практики для трех регионов прошла на территории ПАО «Казаньоргсинтез»

— Меняется подход к работе, будем разумнее, адекватнее, последовательнее. После реорганизации мы будем применять единообразную правоприменительную практику. Главное — прозрачность и открытость. Постепенно будет применяться онлайн-мониторинг. Частично информацию, полученную во время мониторингов, будем размещать на официальном сайте. Информация, затрагивающая корпоративные вопросы, будет закрыта. Отношения между госорганами и поднадзорными компаниями должны быть взаимно вежливыми, — сказал Фарит Хайрутдинов.

Перешли к вопросу платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Предпринимателям, представлявшим компании из Татарстана, Чувашии и Марий Эл, рассказали о сроках внесения платы за 2019 и 2020 годы, о том, как изменения в нормативно-правовые акты отразятся в декларации. Подробно обсудили вопросы требований к объектам первой категории.

Ошибки при недропользовании и объективные причины загрязнения сточных вод

Большой интерес вызвало выступление заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Лилии Гайнутдиновой. Она рассказала об основных нарушениях требований природоохранного законодательства, обнаруженных Росприроднадзором в 2019 году. Федеральному надзору со стороны службы подлежат 5 628 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Большинство из них — 4 170 — находится в Татарстане, в Марий Эл — 960, в Чувашии — 498.

В этом году ведомство особое внимание уделяло вопросу утилизации попутного нефтяного газа компаниями, работающими на нескольких нефтяных месторождениях. Министерство энергетики при согласовании проектов устанавливает уровень использования попутного нефтяного газа не менее 95%. При невыполнении требований хотя бы на одном участке, предприятие признается нарушителем условий недропользования, даже если в целом оно обеспечило уровень использования газа более 95%. В Татарстане было выявлено 22 подобных участка.

«Именно недропользователи, а не буровые компании, несут ответственность за нарушения», — уточнила Лилия Гайнутдинова

Также во время проверки нефтегазодобывающих компаний обнаружили нарушение законодательства по обращению с отходами бурения.

— Вы являетесь недропользователями, владельцами ценза, соответственно, обязываете выполнять условия лицензии на пользование недрами. Именно недропользователи, а не буровые компании, несут ответственность за нарушения, — уточнила Лилия Гайнутдинова.

В области использования водных объектов регулярно выявляются превышения нормативов по сбросу сточных вод. Прежде всего, это касается предприятий ЖКХ. Между тем, причины загрязнения могут быть и объективными. Например, многочисленные жалобы жителей на работу очистных сооружений «Чистопольводоканала» связаны с Чистопольским пивным заводом.

— Он не успел достроить очистные сооружения и временно сбрасывает неочищенные сточные воды в сети водоканала. Но это не освобождает предприятие от ответственности за качество сброса загрязняющих веществ в водный объект, — заявила Лилия Гайнутдинова.

До 2023 года полигоны могут работать без лицензии

Далее замглавы управления назвала основные причины загрязнения земель — это розлив химвещества и бетонного раствора. Также возросло количество случаев прорыва нефтепроводов и разлива нефти из-за технической неисправности оборудования. В частности, такие инциденты связаны с компаниями «Альметьевскнефть», «Лениногорскнефть», «Азнакаевскнефть».

Лилия Гайнутдинова подвела итоги работы региональных операторов ТКО в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. Она обратила внимание на необходимость должной пересыпки и уплотнения отходов, поскольку иначе возникает возгорание полигона. На этой неделе задымление произошло на Алькеевской свалке, хотя она закрыта и не эксплуатируется. Возгорание было и в Чувашии на полигоне около деревни Быковка.

В области использования водных объектов регулярно выявляются превышения нормативов по сбросу сточных вод

На ряде полигонов отсутствует весовой контроль. Например, в Марий Эл он есть лишь на одном полигоне из 17, а в Чувашии отсутствует на четырех из 13.

— Учет принимаемых отходов на полигонах ведется визуально, по кузову машины, и не отражает реальную картину. Получается, что по отчету одни данные, а на самом деле полигоны еще позволяют принимать отходы. Ни на одном полигоне не проводится в полном объеме мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории и в пределах его воздействия на окружающую среду. В результате ни один эксплуатируемый полигон не смог подтвердить отсутствие оказания негативного воздействия на окружающую среду, — посетовала представитель Росприроднадзора.

Так, в Татарстане за безлицензионную деятельность привлечены к административной ответственности шесть полигонов. До 2023 года полигоны можно эксплуатировать без лицензии, но только при получении заключения Минприроды России.

После выступления сотрудников Росприроднадзора от участников слушаний посыпались вопросы. В основном они касались работы региональных операторов ТКО. Их интересовали сроки получения лицензии на работу и уничтожение несанкционированных свалок на муниципальной земле. На все вопросы сотрудники ведомства постарались ответить. В конце встречи было решено проводить подобные публичные слушания раз в полгода.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов