Дело о мошенничестве в татарстанском Противораковом фонде спустили на тормозах

За год следствие не установило организаторов прогремевшей в казанском Кремле коррупционной схемы

Ровно год назад в Казани было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в Противораковом фонде РТ имени Ильдара Раббаниева. Дело завели в отношении неустановленных лиц, однако представленный в казанском Кремле доклад начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марса Бадрутдинова давал основания полагать, что среди неустановленных лиц со временем могут найти лиц, причастных к руководству Республиканским онкодиспансером. Почему за год виновных так и не нашли, а расследование спустили на тормозах — в материале «Реального времени».

Многообещающее начало



Год назад деятельность учрежденного в 2016 году дублера Общественного противоракового фонда РТ была разобрана, что называется, по косточкам «как способ хищения находящихся в его распоряжении денежных средств в крупном размере». Уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и мошенничества в крупном размере было возбуждено 2 августа в отношении неустановленных лиц, следствие полагало, что среди них имеются и неустановленные должностные лица РКОД РТ.

Сотрудники второго отдела Следственного управления Следкома РФ по РТ заинтересовались пожертвованиями и целевыми взносами, полученными фондом в 2017 году в размере, превышающем 5 млн рублей и сочли, что 378 тыс. рублей из них были банально похищены.

Доследственная проверка установила, что на деньги фонда проводилось обучение онкологов на курсах реконструктивной и пластической хирургии молочной железы, которое было организовано на базе двух ООО — «Эльтрон» и «Медицинский центр «Экомедика», совладельцем и руководителем которых был бывший замруководителя отделения платных услуг РКОД РТ, исполнительный директор Противоракового фонда РТ Рустем Ситдиков, а еще обучающие семинары организовывала главбух ПФ РТ Алехина, совладелица по сей день действующего ООО «Диагностик групп».

Сотрудники второго отдела Следственного управления Следкома РФ по РТ заинтересовались пожертвованиями и целевыми взносами, полученными фондом в 2017 году в размере, превышающем 5 млн рублей и сочли, что 378 тыс. рублей из них были банально похищены. Фото Ирины Плотниковой

«Ноу коммент»

Прошел год — теперь Следком не комментирует ход расследования. А по данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, многообещающее, как казалось, уголовное дело уже прекращено.

Противораковым фондом РТ, согласно сведениям «Спарк-Интерфакс» по-прежнему руководит Рустем Ситдиков, однако операции фонда, имеющего 2,977 млн чистых активов, приостановлены по решениям ФНС. Следует отметить, что крупных задолженностей за организацией при этом не числится, а общая «стоимость» возбужденных в отношении фонда исполнительных производств — всего лишь 1 314 рублей.

Новостей о том, что Противораковый фонд РТ проводил в течение последнего года какие-либо акции или мероприятия, не поступало. Минздрав РТ пока не ответил на запрос «Реального времени» о текущей деятельности фонда и его руководителя. По получении ответа издание готово его опубликовать.

Бизнес захирел

В отличие от общественника Рустема Ситдикова предприниматель Рустем Ситдиков деятельности не прекращал. Однако в последнее время ему как бизнесмену, судя по всему, не слишком везет.

Ситдикову принадлежит 23 процента доли в ООО «Поликлиника профилактической медицины», одним из соучредителей которой выступает сын бывшего главврача РКОД и действующего главного онколога ПФО и РТ Рустема Хасанова Ильдар Хасанов. Общество завершило 2017 год с 35-миллионной выручкой. Кроме того, у него есть 25 процентов доли в ООО «Клиника реабилитации» в поселке Константиновка, но это предприятие, судя по отчетам «СПАРК-Интерфакс», дышит на ладан. ООО «Маммологический центр», которое в 2005 году основал на паях с супругой сын Рустема Хасанова и соучредителем и директором которого впоследствии стал Рустем Ситдиков, с 12 июля 2019 года находится и вовсе в стадии ликвидации.

В отличие от общественника Рустема Ситдикова предприниматель Рустем Ситдиков деятельности не прекращал. Фото oncort.ru

Чуть раньше, в июне 2019-го, в засветившемся в уголовном деле ООО «Эльтрон» сменился бенефициар и руководитель — им стал Артем Димитров, у которого еще два предприятия зарегистрированы в Уфе. Операции по счетам ООО «Эльтрон» также приостановлены — по одному в апреле, еще по двум — в июне этого года. В ноябре 2018 года — июне 2019 года ФНС приостановила и операции по счетам ООО «Медицинский центр «Экомедика».