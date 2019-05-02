До Великого переселения: как римляне терпели поражения от древних кочевников

Миграции саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов. Часть 4-я

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», посвященных ключевым периодам тюркской истории. В сегодняшней колонке украинский историк завершает свой рассказ о миграциях саков, юэчжей, усуней, канцзюев и сарматов (см. ч. 1, 2, 3).

Стычки с Римом

Помпей Трог отмечал, что в Парфии государство создал Арсак, а в Бактрии — Диодот. При этом говорилось, что при правлении Диодота Бактрию и Согдиану захватили племена сарауков и асианов. Отмечалось, что у токаров были асианские цари, а сакаравлы погибли. Марк Анний Лукан упоминал о племенах эсэдонов и масагетов, но точно не локализовал их.

Луций Анний Сенека локализовал аланов уже у Истра. Помпоний Мела локализовал эсэдонов вблизи Меотиды, как и савроматов, которых иные называли амакосбиями. Его описание значительно заимствовано у Геродота, и именно отсюда можно найти источник сведений о эсэдонах. Гай Плиний Секунд же упоминал сарматов и аорсов близ Римской империи (которых называл скифским племенем рабского происхождения), а за ними локализовал роксаланов и аланов. Эсэдоны локализованы вблизи Меотиды и Керавнских (Кавказских) гор.

Гай Валерий Флакк Сетин Бальб называл соседями римлян языгов. Корнелий Тацит упоминал об общих действиях иберийского царя и сарматов против армян. Луций Анний Флор сообщал о войне с сарматами. Против них воевал Лентул. Флор отмечал, что римляне отделены от сарматов горами, а в Мезию вторгались сарматы-языги. Отмечалось, что роксоланы зимой 68—69 годов н.э. уничтожили две когорты. Аврелий Виктор Секст приписал Траяну победу над саками и их царем Сардонием. Упоминалось, что при правлении императора Клавдия Тиберия Паннония была разграблена сарматами. Гай Светоний Транквилл рассказывал, что парфянские цари просили помощи у Рима, чтобы противостоять аланам. Также сообщалось, что при правлении Домициана сарматы уничтожили римский легион, когда римляне воевали с даками.

Первое вразумительное описание Сарматии дал Клавдий Птолемей, который, правда, включил в состав Европейской Сарматии много неиранских народов. Языгов-метанастов он локализовал около Карпат, Дуная и Днепра. На побережье Меотиды были локализованы языги и роксоланы, а далее, вглубь, — скифы-хамаксобии и скифы-аланы. В состав Азиатской Сарматии были включены сарматы-гипербореи, сарматы царские, модоки, сарматы-конееды, закаты, свардены, асеи. Вдоль Дона жили пэриербиды и яксаматы. Южнее их кочевали сиракены (сираки).

Аврелий Виктор Секст приписал Траяну победу над саками и их царем Сардонием. Фото cngcoins.com (сестерций Траяна)

Дион Касий Коккейан локализовал аланов (автор ошибочно называл их албанами, но указывал на их происхождение от массагетов) на Северном Кавказе, а языгов вблизи Дуная. Отмечалось, что аланы вместе с иберийцами нападают на армян и парфян и иногда вторгаются в провинции империи. Элий Спартиан называл среди врагов римлян сарматов. Юлий Капитолин приписывал Антонину победы над аланами. Кроме того, указывалось, что скифский царь Аргунт воевал против Гордиана ІІІ.

Антонин Философ указывал на победу над сарматами в Паннонии. Отмечалось, что правитель Мезии Регилиан воевал против сарматов и был погублен роксоланами. Флавий Вописк Сиракузский указывал, что сарматы во время императора Проба угрожали вторжениями не только в Иллирик, но и во Фракию и Италию, поэтому император Кар собрал войско и победил сарматов. Евтропий сообщал, что Домициан один раз побеждал сарматов, но во время одной из сарматских войн его легион был уничтожен. Евсевий Кесарийский отмечал, что сарматы-лимиганты изгнали к римлянам своих хозяев сарматов-ардарагантов. Сообщалось, что император Константин покорил сарматов. Аммиан Марцеллин сообщал, что сарматы вместе с квадами воевали против римлян. Они нападали на Мезию и Паннонию. Отмечалось, что за Доном живут савроматы. Впрочем, эти сведения были заимствованы у Геродота и Клавдия Птолемея. Среди сарматских племен упоминались яксаматы, роксаланы, аланы, а также гелоны, меланхлены и агафирсы, которые уже давно исчезли из истории. Упоминались аланы-танаиты.

Аммиан Марцеллин говорил, что аланы ранее покорили соседние племена, вымотав их постоянными нападениями и распространив на них свое название. Стефан Византийский знал про абиев и локализовал их на реке Абиана. К числу скифских племен он также относил амадоков, амиргиев (хаомаварга), аорсов, апсилов, будинов, даев, телуров, гедов, эвэргетов, йамов, исседонов, лазов, миргетов, савроматов. Отдельно упомянуты языги. Йазабаты и сиатурги отнесены к савроматам. К массагетам отнесены апасиаки. Как несложно убедиться, поздний географ отнес к числу скифов много неиранских народов Восточной Европы и Кавказа.

Необходимо отметить, что отдельные племена крайне редко маркировались под собственным именем в римских и греческих источниках. Наиболее западной группой сарматов были языги. Одним из немногих точных упоминаний были сведения Аппиана о царских языгах, которые покорились Митридату Евпатору, когда он перешел в Европу. Плиний упоминал сарматских языгов. Им предлагали принять участие в гражданской войне после смерти Нерона. Согласно сведениям Флора, Овидия Назона, Тацита, эта группа сарматов подошла к Дунаю. При Адриане языги вместе с роксоланами вторглись в Мезию, и понадобилось вмешательство императора, чтобы их изгнать. При Марке Аврелии упомянуты сарматы (языги) и аланы, которые напали на Иллирик.

Плиний упоминал сарматских языгов. Им предлагали принять участие в гражданской войне после смерти Нерона. Фото Jean-Pol GRANDMONT/ wikipedia.org

Языги населяли Пушту, Берегань и Буджаку. Аммиан Марцеллин называл сарматов (языгов) теми, кто нападает на Вторую Паннонию и обе Мезии. Впервые языги появились на границах Рима во время правления императора Тиберия. В І веке языги вместе с квадами, на стороне даков и германцев они воевали против римлян во ІІ веке. Сведения Зосимы о Равсимоде и Йордана о Бабае являются последними сведениями о языгах.



С продвижением аорсов на запад к Дунаю мигрировали роксоланы. Эту миграцию зафиксировали Дион Кассий и Йордан (около Дуная и Дакии), в отличие от Страбона и Клавдия Птолемея, которые локализовали их вблизи Крыма. Роксоланы принимали активное участие в Митридатовых войнах (между Римом и Понтийским царством, — прим. ред.) и противостояли Митридату Евпатору. Роксоланы были союзниками царей Позднескифского царства. Зимой 67—68 годов н.э. они уничтожили две римские когорты, но в 68 году были побеждены войсками императора Отона.

Правитель роксоланов Инисмей чеканил собственную монету. Под его контролем находился город Ольвия, и именно там изготовлялись эти монеты с греческой легендой и сарматской тамгой, которая была похожа на тамгу Фарзоя, который там же чеканил монету со своими именем и тамгой. На эпитафии Плавтия Сильвиана в 69 году н.э. указывалось, что умерший вынудил царя скифов (то есть роксоланов) отступить от Херсонеса. В этой же эпитафии упомянут царь аорсов Умабий. Во время Дакских войн роксоланский царь Сусаг поддерживал даков Децебала. При правлении императора Адриана после очередной войны роксоланы заключили с римлянами договор. Роксоланов возглавлял их вождь Распараган. В 260 году роксоланы убили римского полководца Регалиана.

Под властью германских племен

Аорсы Страбоном фиксировались вблизи Азовского моря, Волги, Дона и Каспийского моря. Непосредственно с Римской империей они не граничили. Их соседом было Боспорское царство. Также с ними граничили сираки. В 49 году н.э. сираки вместе с меотами и боспорским царем воевали против римлян и вождя аорсов Евнона. Евнон победил сираков, взял их столицу Успу, а население города вырезал. Царь Зорсин был вынужден капитулировать. В 193 году сираки воевали против Боспорского царства. Часть сираков под напором аорсов мигрировала в землю меотов и ассимилировалась с местным населением.

Наиболее восточным сарматским племенем были аланы. Их разные историки, географы и философы локализовали на Северном Кавказе и вблизи Дона. Переселение их на запад было обусловлено продвижением аорсов в земли роксоланов и сираков. Необходимо отметить, что в Европе они стали известны с І века н.э. С. Перевалов и А. Туаллагов указывают, что сарматские союзники Иберии действовали в войне против парфян в 35 году н.э.

Гуннское вторжения сдвинуло с места значительное количество аланов, которые потом нашли себе новую родину в Галлии, Лузитании и Африке. Фото wikipedia.org

Отмечено, что Тацит прекрасно знал названия племен аорсов и сираков, отличая их от неких сарматов. Локализация этих сарматов на Кавказе, а не на Дунае делает их аланскую идентичность наиболее вероятной. Кроме того, Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» знал аланов как союзников иберов. Необходимо отметить, что, очевидно, они занимали не только малонаселенные территории, но и вытеснили часть аорсов. На Северном Кавказе позднеантичные источники IV—VI веков и армянские источники не упоминают никого, кроме аланов.

Касательно происхождения аланов большинство исследователей считают, что они происходят от сарматов. На массагетское происхождение аланов указывают Л. Боровкова и Т. Габуев. Мы должны отметить, что в ІІІ веке в степи Причерноморья и Приазовья переселились готы, герулы, тайфалы и гепиды. В Паннонию переселились вандалы. Таким образом, прежние властители степей оказались под властью более воинственных германских племен. Интересно, что в событиях Великого переселения народов в римских и византийских источниках касательно IV—V веков упоминаются аланы. Только Йордан упоминал о каких-то аланах в Паннонии, описывая события середины V века.

Гуннское вторжение сдвинуло с места значительное количество аланов, которые потом нашли себе новую родину в Галлии, Лузитании и Африке. Но и до Великого переселения народов аланы были известны своими набегами. Очевидно, они серьезно потеснили аорсов, поскольку еще Сенека упоминал о конфликтах диких аланов с Римом. Юлий Капитолин сообщал об аланах во времена Антонина Пия и Марка Аврелия. Дион Кассий указывал на них во время правления Коммода.

Антонин защищал границы от вторжения аланов. Юлий Капитолин сообщал о том, что осы (аорсы) и сарматы вторглись в Иллирик и Паннонию вместе с германцами во время Маркоманских войн 163—180 годов н.э. При императоре Коммоде, по сведениям Диона Кассия, аланы вернули римлянам 15 тыс. пленных. Юлий Капитолин указывал на аланское происхождение матери (ее имя было Габаба) римского императора Максимина Фракийца (официальное имя Гай Юлий Вер Максимин Август). Он наладил с ними мирные отношения, когда еще был центурионом во время правления императора Макрина. Население дунайского пограничья мирно торговало с аланами. Император Геродиан побеждал сарматов (языгов), но потерпел поражение от аланов.

С 238 года римляне воевали против готов, и аланы, которые победили Геродиана, вероятно, были наемниками или союзниками готов, которые вторглись в 242 году во Фракию и дали бой римлянам вблизи Филиппополя. При правлении императора Аврелиана аланы снова были в готском войске. Флавий Вописк Сиракузский упоминал, что в 274 году Аврелиан провел триумфальное шествие. Среди пленных были сарматы (языги), роксоланы и аланы. Роксоланы, очевидно, были подданными готских королей. Проб при правлении императора Клавдия ІІ командовал войсками в придунайских провинциях и воевал против аланов и готов. При таком дальнем продвижении аланов на запад логично предположить, что они покорили аорсов. Та часть аланов, которых в арабских источниках называли ас, а в армянских — ашдигор, очевидно, происходила от аорсов.

Юлий Капитолин указывал на аланское происхождение матери (ее имя было Габаба) римского императора Максимина Фракийца (официальное имя Гай Юлий Вер Максимин Август). Фото wikipedia.org

Аланское происхождение

Но основная масса аланов осталась на Северном Кавказе. В армянских источниках аланы упомянуты как племена, кочевавшие вблизи Кавказа. Мовсес Хоренаци упоминал об аланах в правление армянского царя Валарша ІІ. К этому периоду же относятся сведения Агатангелоса. Мовсес Хоренаци связывал с аланами генеалогию армянского рода Аравеаланов. Он же сообщал о браке Трдата ІІІ с аланкой Ашхен (дочь аланского вождя Ашхадара). Агатангелос, сообщая о войне армянских Аршакидов против Сасанидов, указывал, что армяне позвали на помощь себе аланов вместе с другими народами Кавказа.

Фавстос Бузанд упоминал о народе маскутов. Эгише сообщал, что персидский шахиншах Йаздигерд направил войско армянских нахараров против аланов и перевел через Дербентский перевал маскутов. Мовсес Хоренаци указывал, что при правлении Арташеса и Трдата армяне вступали в союз с аланами. Лазар Парпеци сообщал об аланском происхождении рода Арцруни. Сведения же грузинских источников по истории аланов оставляют желать лучшего. Как правители овсов (аланов) названы Базук и Амбазук (тот, кстати, по византийским данным, был савиром, который жил в VI веке), а их поход датирован правлением иберийского царя Амазаспа І (242—272). Таким образом, мы наблюдаем анахронизм. Джуаншер Джуаншериани приписывал царю Вахтангу Горгасалу войну против овсов и пачаников. Снова это характерно для значительно позднего времени. Согласно сведениям византийских источников, шахиншаху Фирузу (Перозу) и Каваду пришлось вести с ними оборонительную войну. Сведения Фирдоуси указывают, что Хосров І Ануширван хотел идти на них войной, но аланы договорились с ним. Этот правитель сумел переманить аланов на свою сторону.

Исседонов невозможно сопоставить ни с каким известным иранским этносом, и они являются историческим фантомом. Саки, оставив свою родину в Средней Азии на просторах Бактрии, оставались кочевниками. Вынужденные мигрировать под наступлением парфян и кушанов, саки использовали для управления Индией греческие и персидские политические институты. Консервативные у себя на родине, переселившись и осев, саки перенимали религии и обычаи местного населения.

Переселение юэчжей обусловило и миграцию в Среднюю Азию и канцзюйцев, которые были твердо связаны с ними. Иранским и индийским эквивалентом Канцзюй является Канг, или Канк. Временем расцвета Канцзюя был конец ІІ века до н.э. — начало І века н.э. В другие периоды времени Канцзюй был зависим от юэчжей, сюнну и Кушанской империи.

Ярослав Пилипчук