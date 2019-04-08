Большая стройка: власти Казани пояснили, как оформить дом с отменой «дачной амнистии»

Рекордная выдача разрешений на строительство, снос незаконных построек и причины отказа застройщикам

Фото: Василя Ширшова

Только половина обращений за разрешением на строительство в Казани получает одобрение. Об этом сегодня рассказали на «деловом понедельнике» в казанском исполкоме. Причина — в нарушениях застройщиками нормативов. Объекты, построенные незаконно или с нарушениями, подлежат сносу. Такая участь, например, постигла дом на Бойничной и магазин в «Салават купере». Кроме того, прошел уже месяц с отмены «дачной амнистии», теперь дом, построенный на дачном участке без уведомления, не получится оформить в собственность. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Наиболее частая причина для отказа застройщикам — несоблюдение нормативов»

Как рассказал начальник управления градостроительных разрешений Казани (УГР) Наиль Галеев, всего в 2018 году в Казани было подано 5331 заявление на разрешение на строительство. В это же число входят и заявления на продление сроков разрешений, которые выдавались раньше, а также уведомления о строительстве индивидуальных и садовых домов. Любопытно, что только половина этих заявлений (2675) получила от исполкома положительное заключение.

— Наиболее частая причина для отказа — несоблюдение застройщиками нормативов градостроительного проектирования планируемого строительства, — пояснил Наиль Галеев.

Говоря о структуре выдачи, он пояснил, что 99 разрешений было выдано на строительство многоквартирных домов, 61 — на возведение блокированных домов, 2294 — на ИЖС. Напомним, что в прошлом году бум выдачи градостроительных разрешений пришелся на июнь, так как предполагалось, что многоквартирные дома, разрешение на строительство которых было получено до 1 июля 2018 года, можно будет достраивать по старым правилам, без эскроу-счетов. Правда, в декабре прошлого года эту лазейку закрыли — Госдума приняла поправки, по которым на проектное финансирование после 1 июля 2019 года застройщики должны будут перейти даже по строящимся объектам.

Согласно данным, опубликованным на сайте Казанского исполкома, в 2019 году на строительство многоквартирных домов было выдано 13 разрешений. Правда, три из них получены застройщиками взамен тех, по которым истек срок. Среди крупных застройщиков, получивших разрешение на строительство, оказались ООО «Светлая долина» (входит в группу «Ак Барс Девелопмент»), ООО «Грань Девелопмент», СЗ «Капитал Строй» (входит в группу #Суварстроит», занимается строительством одной из очередей ЖК «Столичный»), ООО «Ак таш-Инвест» (строит жилой комплекс Twin House на Губкина).

Первым делом — уведомление, а стройка потом

Колоссальным оказался в прошлом году рост выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию. В прошлом году, по словам Наиля Галеева, было выдано 760 таких разрешений, а это на 176% больше, чем в 2017 году. Этот рост в управлении градостроительных разрешений Казани связывают с изменениями в российском Градостроительном кодексе, которые касаются объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов. Остановимся на некоторых из нововведений.

Во-первых, был упрощен порядок строительства объектов ИЖС и садовых домиков. Наиль Галеев пояснил, что раньше 20 дней нужно было ждать, чтобы получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), и 7 дней — чтобы получить разрешение на строительство. Теперь же достаточно подать уведомление о начале строительства, и управление должно рассмотреть его за 7 рабочих дней.

Во-вторых, с 1 марта этого года перестала действовать так называемая «дачная амнистия» — упрощенный порядок регистрации коттеджей и домиков на садовых участках. Теперь, прежде чем приступить к строительству таких объектов, нужно подать уведомление в УГР, которое в течение 7 дней проверит, соответствует ли дом установленным нормам. Например, не находится ли участок в зоне с ограничениями на строительство или не нарушены ли параметры строительства.

«Реальное время» поинтересовалось, могут ли казанцы, прежде чем затеять стройку, выяснить самостоятельно, не попадает ли их участок в зону с ограничениями.

— Изначально можно запросить план градостроительного участка, эта процедура не отменена. В выписке из СОГД (Система обеспечения градостроительной деятельности) также можно посмотреть, какие зоны накладываются, — пояснил Наиль Галеев.

То есть с 1 марта дом, построенный без одобрения исполкома, зарегистрировать уже не получится. После завершения строительства, как уже отмечалось, в управление градостроительных разрешений также должно быть направлено уведомление.

— Раньше множество конфликтов возникало, потому что некоторые собственники, считающие себя самыми умными, не соблюдали отступы от границ земельного участка или другие параметры. И с такими соседями можно было бороться только в судебном порядке. Сейчас начать стройку можно будет только после проверки уведомления на соответствие нормам. И после завершения строительства нужно еще раз подать уведомление. Уверен, новый порядок поможет разобраться с проблемами «на берегу», а не после того, как силы и средства уже потрачены, — отметил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин.



В «Салават купере» снесли незаконный магазин

В прошлом году по объему введенного жилья Казань среди городов Поволжского федерального округа заняла первое место, среди городов-миллионников России — шестое место. Как рассказал начальник управления градостроительных разрешений, в 2018 году в Казани было введено 804 тысячи кв. м жилья. Большую часть (86%) составил ввод многоквартирных домов — 692,4 тысячи кв. м. Из них по программе соципотеки было введено почти 200 тысяч кв. м (19 домов).

Отдельно Наиль Галеев остановился на работе по пресечению самовольного строительства и незаконной эксплуатации объектов. По его словам, в 2018 в суды общей юрисдикции было направлено 20 исковых заявлений, по девяти делам вынесены решения.

По решению судов в прошлом году было снесено два крупных объекта капитального строительства. Один из них — многоквартирный дом по улице Бойничной. Его постановили снести еще в 2013 году. Второй снесенный объект, названный в презентации магазином, находился по улице Осиновской в микрорайоне «Салават купере». Отметим, что данный объект стоял на этом месте задолго до строительства соципотечного комплекса. После того, как здесь развернулась стройка, он оказался на территории 11-го квартала и оставался бельмом в глазу для подрядчиков.

Как отметил Наиль Галеев, некоторые собственники сами разбирают незаконные или не соответствующие нормам постройки. Например, в прошлом году таким образом были разобраны два объекта — магазин по улице Шоссейной и многоквартирный дом на 3-й Кадышевской.

Еще одним пунктом выступления начальника управления градостроительных разрешений Казани стал вопрос постановки на кадастровый учет.

— При направлении документов мы столкнулись с продолжительными перебоями в работе портала Росреестра. Также в последнее время участились случаи, когда застройщики и кадастровые инженеры допускают ошибки при подготовке технических планов и документов для ввода в эксплуатацию жилых домов, что является причиной частых отказов Росреестра при постановке на кадастровый учет объектов, — рассказал Наиль Галеев.