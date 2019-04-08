«6 июня Собчак объявит победителя»: казанский КП «Примавера» номинирован на «Оскар рынка недвижимости»

Для жителей коттеджного поселка организуют не только транспортную, но и социальную инфраструктуру, а с 15 мая цены на дома здесь пойдут вверх

Фото: предоставлено пресс-службой застройщика поселка "Примавера"

«Люди сейчас покупают не столько квадратные метры, сколько атмосферу»

В минувший уик-энд в коттеджном поселке «Примавера», расположенном в Приволжском районе Казани, прошел настоящий праздник — жители и гости нового жилого комплекса отмечали День рождения Весны. Символическое прощание с зимней тоской, печалями и морозами совместными усилиями организовали застройщик и управляющая компания поселка «Примавера».

День рождения Весны собрал на специально оборудованной деревянной террасе порядка сотни гостей — счастливых хозяев новых таунхаусов и коттеджей. После официальной части их ждала развлекательная программа: зажигательная живая музыка от казанской кавер-группы «ВИА ХИТ», танцы с артистами — очаровательной Весной и бурым Мишкой, а также согревающий чай из русского самовара, узбекский плов, приготовленный на открытом огне и, конечно, ритуальный огонь, разведенный в открытом очаге, — древний символ прощания с зимней стужей.

6 апреля генеральный директор застройщика поселка Павел Кострикин и руководитель управляющей компании «Примавера» Константин Игонин подписали символическое соглашение о том, что праздник будет проводиться в поселке «Примавера» на протяжении следующих 100 лет, каждую первую субботу апреля.

«Люди сейчас покупают не столько квадратные метры, сколько атмосферу, развитую и комфортную инфраструктуру, обустроенную и созданную вокруг этих метров. К нам люди приезжают именно за этим, — говорит Павел Кострикин. — В «Примавере» приятно находиться, здесь обустроены детский городок, спортивная площадка, зона для воркаута, пешеходные зоны, освещение — продумана каждая мелочь для действительно комфортной жизни. Но мы посчитали, что этого мало: необходимо, чтобы здесь появилась и общественная жизнь. С помощью подобных праздников мы бы хотели помочь жителям «Примаверы» узнать друг друга. Мы уверены, что со временем здесь появятся клубы по интересам, а домохозяйки станут обмениваться любимыми рецептами. Такие мелочи вкупе с добрососедскими отношениями и создают настоящий комфорт и уровень жизни».

Городской коттеджный поселок «Примавера» находится на Оренбургском тракте, в 10 километрах от центра города, с которым его связывает прямая дорога без сложных развязок и светофоров. Расстояние от поселка до аэропорта — всего 20 километров. Примыкающий к «Примавере» лес обеспечивает чистый воздух и хорошую экологию, а близость крупной автомагистрали позволяет жителям легко добираться до города. Это гармоничное сочетание дает новоселам возможность наслаждаться загородным покоем и при этом пользоваться всеми удобствами мегаполиса.

«Бизнесменам, которые заинтересуются нашей локацией, мы обещаем дать суперльготные условия»

Коттеджный поселок «Примавера» — это 151 дом, из которых 100 представляют собой коттеджи, а 51 — таунхаусы. Продажи были открыты с 1 декабря, и на данный момент продано порядка 40 домов, пояснил руководитель отдела продаж «Примавера» Игорь Шигаев. Как ни странно, наиболее востребованными у покупателей оказались самые большие по площади дома: проект «Сицилия» площадью 380 квадратных метров и стоимостью порядка 26 млн рублей, такой дом остался всего один. Самое привлекательное ценовое предложение действует на проект «Милан» площадью 165 квадратных метров, он реализуется по цене 9 млн 700 тысяч рублей. Всего же «Примавера» может предложить восемь типов домов.

«Сейчас мы продаем по одному дому в неделю, думаю, вскоре выйдем на показатели два дома в неделю, все предпосылки к этому есть. Ближе к осени, я думаю, мы продадим около половины всех домов поселка, и он заживет собственной полноценной жизнью. Мы чувствуем высокий спрос, особенно на некоторые типы домов «Примаверы», наиболее недооцененные, поэтому с 15 мая решили повысить цены. Конкретнее можно будет сказать ближе к дате, но мы решили анонсировать повышение уже сейчас, чтобы предупредить всех потенциальных покупателей», — рассказал специалист.

В беседе с «Реальным временем» генеральный директор застройщика «Примаверы» Павел Кострикин поделился далеко идущими планами развития территорий коттеджного поселка. По его словам, как только половина домов «Примаверы» найдет своих хозяев, управляющая компания будет готова впустить в микрорайон малый бизнес. Речь идет о небольших торговых точках — кофейнях, пекарнях, ресторанчиках, всем том, что может быть полезным и приятным для жителей городского поселка.

«Мы бы очень хотели наладить контакт с предпринимателями, и после того, как сюда заселится половина жителей, это станет возможным. Сейчас мы приглашаем предпринимателей к диалогу и готовы обсуждать с ними все условия. Молодым и начинающим бизнесменам, которые заинтересуются нашей локацией, мы обещаем дать прямо суперльготные условия, нам нужны амбициозные партнеры, которые хотят, как и мы, делать свою работу классно. Представьте, как было бы приятно по утрам чувствовать запах свежезаваренного кофе или горячей выпечки, мы бы хотели это сделать для наших жильцов», — резюмировал Кострикин.

«Примавера» имеет высокие шансы войти в топ лучших коттеджных поселков и попасть в рейтинг Forbes

Коттеджный поселок «Примавера» в этом году вошел в число номинантов престижной премии «Рекорды рынка недвижимости», первой профильной международной награды, которая уже на протяжении десяти лет вручается застройщикам за особые достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. «Примавера» претендует на победу сразу в двух номинациях: «Коттеджный поселок №1» и «Региональный объект №1», рассказала руководитель конкурса Анна Маркина, прибывшая в Казань, чтобы проинспектировать конкурсанта и убедиться в том, что поселок действительно соответствует всем европейским и международным стандартам.

«Мне сегодня пришлось быть Леной Летучей, и я могу сказать следующее: шикарная локация, единая архитектура, очень хорошая инфраструктура — у поселка «Примавера» высокие шансы оказаться в числе победителей. 6 июня в Москве Ксения Собчак после нашего большого трехэтапного отбора объявит победителя. На церемонии соберутся 500 топ-менеджеров рынка недвижимости со всего мира, это будет настоящий «Оскар рынка недвижимости», ведь рейтинг, составленный по его итогам, будет опубликован в журнале Forbes, а участие в конкурсе примут объекты из всех регионов России, а также Франции, Кипра, Испании и Италии», — подчеркнула Анна Маркина.

Конкурсная комиссия премии разработала сложную и многосоставную шкалу критериев оценки, в их число вошли планировка объектов, месторасположение, развитая инфраструктура, завершенность работ на территории. По словам специалиста, коттеджный поселок «Примавера» полностью готов встречать жителей, а его инфраструктура позволит новоселам с первого дня ощущать комфорт и уровень новой жизни.

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