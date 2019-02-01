«Алабуга» пошла «китайской стеной» на Менделеевск

ОЭЗ приобрела почти 4 тысячи гетаров земли для резидентов Тяньцзиньской зоны экономического развития

Фото: Максим Платонов

ОЭЗ «Алабуга» и TEDA Holding, управляющий крупнейшей Тяньцзиньской зоной экономического развития (Китай), вплотную подошли к созданию СП по освоению «Алабуги-3». В июне этого года руководство TEDA Holding приедет в Татарстан, чтобы прицениться к территории уже второго промышленного «чайна-тауна» в регионе. Как стало известно «Реальному времени», китайцам предложили бросить якорь в Менделеевске, где под «Алабугу-3» в январе отмежевали 3,7 тысячи гетаров земли. При этом китайцы отвергли налоговый режим ОЭЗ и напросились в безналоговый офшор ТОСЭР, так что Менделеевск уже на пути к получению заветного статуса.

«Алабуга» откусила «десятину» Менделеевска

Многолетние переговоры об индустриальном партнерстве Татарстана с Тяньцзиньской зоной экономического и технического развития приобретают конкретные очертания. Как нам стало известно из собственных источников, в январе этого года АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» получило в свое распоряжение еще 3,7 тысяч га земли на территории Менделеевска. Факт выделения огромных земельных «угодий» (они вдвое больше территории самой ОЭЗ «Алабуга»), зарезервированых под застройку третьей очереди «Алабуги», «Реальному времени» подтвердили в исполкоме Менделеевска.

«Оформляем 3 700 га под будущие проекты ОЭЗ «Алабуги». Это уже второе приобретение «Алабуги» [в Менделеевском районе], в 2017 году они получили 500 га, которые находятся недалеко от этого участка. В общей сложности в земельном банке управляющей компании находится 4 200 га», — рассказали в муниципалитете. Учитывая, что участок 500 га ОЭЗ выкупила за 1,1 млрд рублей, менделеевские просторы можно оценить по нижней границе в 8-9 млрд рублей.

Создание «Алабуги-3», или третьей очереди ОЭЗ, связано и с расширением сотрудничества с китайским TEDA Holding. Фото prav.tatarstan.ru



План для «Алабуги-3» от пекинского PwC

Создание «Алабуги-3», или третьей очереди ОЭЗ, связано и с расширением сотрудничества с китайским TEDA Holding, который управляет одной из крупнейших в Китае промышленных экономических зон с общим объемом инвестиций свыше $110 млрд. Вчера в Министерстве экономического развития РФ, курирующем китайское направление инвестиционной повестки, «Реальному времени» сообщили, что уже в этом году «Алабуга» может выйти на конкретные договоренности с TEDA — бизнес-план будущего СП прошел экспертизу и обсуждение на высшем уровне обоих партнеров и практически готов к подписанию.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ рассказали, что экономические параметры бизнес-плана по развитию инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ «Алабуга» были разработаны пекинским офисом PwC. Осенью прошлого года их представили президенту РТ во время его поездки в Китай. Обсуждение проходило в центральном офисе TEDA Holding. Ранее глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев называл цифру $6 млрд как вероятный объем инвестиций. Что именно заложено в бизнес-проекте, узнать не удалось. Но, скорее всего, подробности появятся уже скоро — Минэкономразвития РФ готовит визит TEDA в республику. «В июне этого года состоится ответный визит представителей TEDA Holding в Татарстан для обсуждения создания совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ «Алабуга»», — сообщили в ведомстве.

Кого приведет за собой TEDA? Источники утверждают, что первыми резидентами в Менделеевске станут нефтехимические компании, специализирующиеся на переработке сырьевых бросовых остатков нефтехимии. «Основной сферой приложения китайских инвестиций является переработка нефтехимической продукции, образующейся в Татарстане», — говорил в ноябре Тимур Шагивалеев.

Вчерашний запрос «Реального времени» в ОЭЗ остался без ответа.

«Алабуга» берет льготы ТОСЭР

При подготовке бизнес-плана TEDA, как выяснилось, случился крутой вираж — китайская сторона затребовала ровно такой же набор налоговых льгот, как у особых экономических зон КНР. А это полное освобождение от налогов на 5 лет. Китайцев, таким образом, не устроил налоговый режим резидентов российской ОЭЗ. Взамен им предложили схожий с китайским режим ТОСЭР, когда для резидента на 5 лет обнуляются налоги на прибыль и на имущество.

«Льгот у ТОСЭР больше, но разница между режимами не очень большая, — поясняет профессор института бизнеса и делового администрирования РАНХИГС Сергей Раевский. — Для резидента ОЭЗ ставка по налогу на прибыль снижается до 13,5 процентов в течение 5 лет, а у ТОСЭР — полный ноль на этот же срок. При том, что налог на имущество в обоих случаях нулевой. Но китайцы привыкли экономить даже на булавках. В свое время они экономили даже на очистных сооружениях, и это яркий показатель. Да и режим ТОСЭР им хорошо знаком: изначально он запускался на Дальнем Востоке, а с 2016 года его начали переносить на другие территории России», — напомнил он.

Таким образом, Менделеевск подхватил эстафету и стал одним из последних моногородов в республике, которые направили заявку в Минэкономразвития на получение статуса ТОСЭР. Как сообщили в правительстве РТ, заявка находится на рассмотрении Минфина РФ. «Вопрос движется, но нам сложнее. Пока запрыгнуть в уходящий поезд сумели четыре наших города — Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск и Чистополь. А следующая процедура отбора идет сложнее, и правительство РФ и Минфин РФ хотят убедиться, что ТОСЭР действительно работает. Когда мы были у Иванова (Андрей Иванов, заместитель министра финансов РФ, — прим. ред.), он спрашивает, почему у вас в Татарстане ТОСЭР работает, а в России — нет. Вот они хотят убедиться и сделать на нашем примере методологию создания ТОСЭР. Пока идут слушания», — рассказали нам в исполкоме Менделеевска.

Ожидается, что к июню этого года моногород получит заветный статус. Входной барьер в ТОСЭР будет минимальным — 2,5 млн рублей инвестиций и 10 рабочих мест. Инвестиционная декларация включает 19 позиций ОКВЭД.

Китайцы получат «изолированную квартиру»

«На самом деле, «первым паровозом» статус ТОСЭР надо было давать Менделеевску, — считает глава консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин. — Сейчас сливки оттягивают Челны и Нижнекамск, поэтому их надо было развести во времени. У трех городов осталось 2 года для активного привлечения резидентов. Менделеевску «врубаться» в конкуренцию с большими моногородами бессмысленно, если не получится с китайцами, эти ТОСЭР надо будет растаскивать во времени. У нас, к сожалению, нет ярко выраженной специализаций ТОСЭР, все зовут к себе всех, поэтому они будут конкурировать друг с другом за резидентов».

Почему же все-таки китайцы идут в ТОСЭР? «Главное отличие ТОСЭР от ОЭЗ, помимо налогов, в том, что первая ограничена границами одного муниципального образования и не может выйти за его пределы, — говорит Сергей Раевский. — Это удобно, как изолированная квартира. К тому же, техническое подключение к сетям должно быть сделано за 28 дней, тогда как в остальные районах — может быть до года. Плюс к этому, резиденты ТОСЭР чувствуют себя в них свободнее, так как надзорные проверки проводятся по решению управляющей компании. А инвестиции в $6 млрд, на мой взгляд, сильно преувеличены — накопленные за все время инвестиции КНР в России составляют, по данным ЦБ, всего $3 млрд», — резюмирует эксперт.

«Татнефть» отпочковалась от «Алабуги-2»

Важный штрих: будучи в зоне экономического и технического развития в Тяньцзине, Рустам Минниханов вместе с главой «Алабуги» Тимуром Шагивалеевым не меньше интересовались и китайской промплощадкой «Южный порт», одним из 10 промпарков Тяньцзиньской зоны. Он взят на вооружение при задумке второго проекта ОЭЗ — «Алабуга-2», резидентами которой предполагалось сделать крупные нефтехимические предприятия по переработке бросовых остатков нефтепереработки.

Будучи в зоне экономического и технического развития в Тяньцзине, Рустам Минниханов вместе с Тимуром Шагивалеевым не меньше интересовались и китайской промплощадкой «Южный порт». Фото prav.tatarstan.ru



Правда, «Татнефть» уже отказалась от переброски в Менделеевск. Как сообщало Минэкономики РТ, нефтяники намерены оставить газохимическое крыло у себя под боком, создав особую экономическую зону в Альметьевском районе. «Его ядром станут предприятия по производству малеинового ангидрида объемом 50 тысяч тонн в год и полипропилена — 572 тысяч тонн. Создание ОЭЗ позволит привлечь инвестиции в строительство газохимического кластера в сумме свыше 80 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики РТ. Таким образом, «Татнефть» отпочковалась от «Алабуги-2», а кто в ней остался, неизвестно.