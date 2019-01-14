Госзакупки: патроны «Позиса», татарский уголок интернета и просмотр телевизора в Болгаре
Обзор наиболее интересных тендеров начала года в Татарстане
- Обновить производство боеприпасов на «Заводе имени Серго»
В первый рабочий день года зеленодольское АО «Позис» («Завод имени Серго»), больше всего известное как производитель холодильников, объявило, что заплатит 93,6 млн рублей за проектирование по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства малокалиберных боеприпасов». Закупка уже осуществлена у единственного поставщика, однако имя его обнаружить не удалось.
Согласно данным сметы, больше всего — 44,6 млн рублей — будет стоить рабочая документация. Еще в 37,1 млн рублей обойдется проектная документация. Инженерные изыскания будут стоить около 4,6 млн рублей, сбор исходных данных, обмерные работы и обследования — 4,5 млн рублей, а экспертиза проектной документации — 2,9 млн. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года.
Объект предполагается использовать для создания гибкого инновационного производственного сборочно-снаряжательного комплекса, концентрирующего возможности производства как существующей номенклатуры изделий, так и малокалиберных боеприпасов нового поколения калибрами 45 и 57 мм. Также объект должен обеспечить внедрение инновационных «безлюдных» технологий механизированной сборки малокалиберных артиллерийских боеприпасов, основанных на применении высокотехнологичного переналаживаемого оборудования сборки и снаряжения малокалиберных патронов калибром от 23 мм до 57 мм. Это позволит максимально сократить пребывание работников на опасных производственных операциях, снизить трудоемкость производства, освоить новые виды специальных изделий.
На объекте собираются выпускать артиллерийские патроны, выстрелы с осколочными гранатами, патроны катапультирования, снаряжение корпусов снарядов, шашки и трассеры. Напомним, до 2021 года в производство бытового и медицинского холодильного оборудования на «Позисе» должны инвестировать около 2 млрд рублей.
- Уют и комфорт для читателей в Кировском районе
Также в первый рабочий день 2019 года стало известно, кто займется реконструкцией здания библиотеки №26 на улице Клары Цеткин, которая должно осуществляться по заказу Управления капитального строительства и реконструкции Казани. Сумма заказа составила 23,8 млн рублей, а исполнителем было выбрано московское ООО «Сервис-Строй», директором и учредителем которого является Ильнур Сайфутдинов. Он также является директором и учредителем двух ООО «Талер» — московского и казанского.
Работы должны быть завершены до 15 марта 2019 года. Непосредственно на реконструкцию библиотеки выделено 23,3 млн рублей, еще 522 тысячи потратят на благоустройство территории. В библиотеке, в частности, отремонтируют оконные проемы, входные группы, двери, санузлы, сети инженерно-технического обеспечения, проведут отделочные работы, усилят фундаменты, отремонтируют кровлю.
- Домен .tatar не забывают, на него выделят 13 миллионов
В самом конце 2018 года ООО «Координационный центр регионального домена республики Татарстан» объявил, что заплатит 13,3 млн рублей за комплексное обслуживание инфраструктуры домена верхнего уровня .tatar в интернете. Закупка была осуществлена у единственного поставщика — ООО «Технический центр Интернет» (конечным собственником является «Ростелеком»).
Работы должны осуществляться до 31 декабря 2019 года. Согласно проекту договора, в I квартале 2019 года предполагается наличие 13,1 тысячи доменных имен в реестре, в следующем квартале — уже 28 тысяч, а к концу 2019 года — 55 тысяч. Таким образом, в зоне .tatar за год число имен должно увеличиться более чем в четыре раза. Согласно данным сайта родового домена, его миссия «заключается в содействии как глобальному, так и местному развитию и расширению сети интернет, повышению качества использования всемирной сети интернет, развитию идентичности татарского сообщества в мире, формированию единого информационного пространства Республики Татарстан и привлечению дополнительной аудитории на сайты, тематика или деятельность которых связана с этно-культурными ценностями, историческими традициями и культурно-языковым богатством Татарстана». Регистрация страниц в зоне .tatar началась в 2014 году, а идея национального домена верхнего уровня зародилась в 2012 году.
- ГИПО «пропиарится» на 12 миллионов
Фото aircutklima.com
А вот АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (которому в последнее время приглянулись автомобили Toyota Corolla) в последний рабочий день 2018 года объявил о том, что заплатит сумму немногим меньшую, чем стоит обслуживание «татарского» домена, — 11,9 млн рублей — на информационное и PR-сопровождение в 2019 году. Потенциальным подрядчикам торопиться не стоит — закупка осуществляется у единственного поставщика — ООО «Швабе-Медиа» (в холдинг «Швабе», принадлежащий «Ростеху», входит и сам ГИПО).
Подрядчик должен будет оказывать услуги единого пресс-центра (работать с информационными поводами, готовить новости, комментарии экспертов и информационные материалы, работать с запросами СМИ, организовывать интервью и съемки), работать с официальным сайтом, поддерживать позитивный имидж ГИПО в группах «Швабе» в социальных сетях, проводить мониторинг СМИ, а также повышать медиаиндекс ГИПО — размещать новости на сайтах информационных агентств и в сетевых изданиях с высоким медиаиндексом.
Основная масса средств — 7,8 млн рублей — будет потрачена на повышение медиаиндекса. Еще 2,6 млн рублей потратят на работу пресс-центра. Мониторинг СМИ обойдется в 558 тысяч рублей, поддержание имиджа в соцсетях — в 540 тысяч, работы с сайтом — в 360 тысяч.
- Узнать, кто сильнейший в татарском языке, за 10 миллионов
Министерство образования и науки Татарстана собирается заниматься популяризацией татарского языка в мире. Именно этим можно объяснить довольно крупный тендер — на 10 млн рублей — на организацию и проведение Международной олимпиады по татарскому языку. Закупка также была опубликована в самом конце 2018 года, однако заявки на участие будут приниматься еще долго — до 14 февраля, а рассматривать их будут 15 февраля.
Фото Максима Платонова
Известно, что олимпиада пройдет в Казани не позднее 30 апреля 2019 года. Она будет проводиться для обучающихся и студентов из субъектов Российской Федерации, в том числе Татарстана, и зарубежных стран в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014—2020 годы». Олимпиада продлится 4 дня. В первый день ее участники посетят спектакль в одном из татарских национальных театров Казани, во второй пройдет письменный тур, в третий — устный. В эти же дни будут организованы экскурсия, посещение музеев, встреча с молодежными организациями, посещение театра или концертного зала. В четвертый день пройдет церемония закрытия. Исполнитель должен будет в том числе обеспечить проезд участников — к примеру, из Канады, США и Японии, а также проживание участников, их четырехразовое питание и призы для победителей.
- Бугульма готовится к краске на дороге
Исполком Бугульмы готовит телегу зимой. Точнее, заранее ищет подрядчика для нанесения разметки на городских дорогах в 2019 году. Соответствующий тендер был обнародован в самом конце прошлого года, стоимость работ составит 3,75 млн рублей. Заявки будут приниматься до 21 января, а аукцион состоится 25 января.
Работы должны проводиться до 31 декабря 2019 года. Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с заказчиком. Конкретного списка мест, где будет нанесена разметка термопластиком, обнаружить не удалось, однако известно, что ее общая площадь составит 467 кв. м.
- Минлесхоз защитят за 2,8 млн рублей, охранники при этом не будут слушать радио
Фото kazan.ros-spravka.ru
На охрану здания Министерства лесного хозяйства Татарстана потратят 2,8 млн рублей. О тендере стало известно довольно давно, а в 2019 году появилось и имя конкретного исполнителя — им стало ООО «Частная охранная организация «Барс». Компания принадлежит Тимуру Рафиловичу Нугуманову, директор — Римма Зайнуллина.
Контракт заключен на весь 2019 год. Всего, как следует из договора, охрана должна осуществляться на двух постах в здании на проспекте Ямашева. Один из этих постов — дневной, здесь количество часов охраны составит 4 380. Второй пост — круглосуточный, длительность охраны составит 8 760 часов. Каждый час охраны будет стоить около 214 рублей. Исполнителю нельзя будет оставлять рабочее место, находиться на объекте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вступать в «неслужебные разговоры и контакты», а также смотреть телевизор и видеоролики, слушать радио, читать газеты и заниматься приготовлением пищи вне специального служебного помещения.
- Водка отправляется в Петербург
«Татспиртпром» продолжает продвигать свою продукцию в заведениях общественного питания. На этот раз предприятие заплатило 2 млн рублей за проведение интеграции бренда Tundra в ресторане Delmar. Исполнителем стало ООО «Турист» Эльмиры Айрапетовой и Роберта Гарамяна.
Ресторан Delmar, в котором будет проходить интеграция бренда, расположен в Санкт-Петербурге на улице Туристской, 34. Подрядчик должен будет разместить буквенное наименование водки в меню ресторана, двух коктейлей на основе Tundra Bitter и одного коктейля на основе водки Tundra Authentic с написанием названия ингредиента, обеспечить участие в четырех крупных концертах в качестве партнера — упоминать партнера на мероприятии, разместить логотип торговой марки «Тундра» на тейблтентах и внутренних афишах ресторана.
- Спутниковое телевидение для болгарской гостиницы
Фото Рината Назметдинова
«Ол Сизонс Отель Менеджмент», оператор новой гостиницы в Болгаре, по всей видимости, продолжает готовиться к обеспечению деятельности отеля. В начале года компания объявила тендер на оказание услуг спутникового телевидения «НТВ-Плюс». На эти цели будет выделено 412 тысяч рублей. Закупка будет произведена у единственного поставщика — ООО «НТВ-Плюс».
Как следует из условий договора, на 145 экранов будет подключен пакет «Базовый», еще на пять экранов подключат четыре пакета — «Базовый», «Познавательный», «Музыкальный» и «Суперспорт». За каждый из 145 экранов будут платить 199 рублей в месяц, стоимость четырех пакетов для пяти экранов составит 1 096 рублей в месяц.
- В гостинице «Бегишево» будет в чем походить
Аэропорт «Бегишево» также займется своей гостиницей. Предприятие собирается закупить одноразовые тапочки на общую сумму 254 тысячи рублей. О закупке стало известно 10 января 2019 года, она будет осуществлена у единственного поставщика — курганского ООО «Теплодом», владельцем и директором которого является Дмитрий Жоров.
На тапочки должен быть нанесен логотип Hailey Airport Hotel. Всего аэропорту понадобится 6 тысяч пар тапочек — каждая пара обойдется, таким образом, примерно в 42 рубля. Тапочки должны быть махровыми, с подкладочным материалом из поролона. Размеры тапочек — от 39 до 42.
Максим МатвеевЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым