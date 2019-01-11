ЖК «IQ DOM»: как СМУ-88 построило высотку на полгода раньше срока

Отразился ли досрочный ввод новостройки на качестве жилья?

Строительная компания «СМУ-88»* в декабре прошлого года сдала в эксплуатацию свой дебютный проект — ЖК «IQ DOM». Планировки без «мертвых» зон, возможность зарядить мобильные устройства прямо во дворе, кондиционер в каждой квартире — чем еще удивляет новый жилой комплекс на Оренбургском тракте?

Закончить строительство на полгода раньше срока? Для СМУ-88 это реально

Компания «СМУ-88» появилась на строительном рынке Казани в 2016 году и быстро стала одним из лидеров отрасли. Новое лицо среди городских девелоперов, но отнюдь не новичок дела — под простой аббревиатурой собралась команда профессионалов с большим опытом работы в строительстве жилой недвижимости. Сейчас, по данным Единого реестра застройщиков, СМУ-88 занимает третье место по текущему объему строительства в Казани. Компания одновременно строит еще шесть жилых комплексов, а ЖК «Пять звезд» уже готовится к вводу в эксплуатацию.

Так повелось, что в нынешних реалиях сдача дома позже на три-четыре месяца стала привычной, соблюдение сроков строительства воспринимается как хорошая новость, а досрочный ввод новостройки в эксплуатацию — большая редкость. СМУ-88 удивляет тем, что современный 20-этажный жилой комплекс был построен за 18 месяцев — на полгода раньше объявленного срока.

По словам экспертов, досрочное завершение строительства стало возможным благодаря тщательной подготовке проекта и грамотному управлению процессами, в первую очередь — финансированием. ЖК «IQ DOM» начинал строиться без расчета на деньги дольщиков — СМУ-88 рассчитывало на собственные средства. А все вопросы, связанные с логистикой, поставкой материалов, отбором подрядчиков и привлечением квалифицированного персонала, были решены еще до установки строительного забора. Поэтому ранний ввод в эксплуатацию никак не влияет на качество строительства, а говорит только о правильной организации и четком контроле работ. Так, например, в ЖК «IQ DOM» монолитные работы 15-этажной секции были завершены через полгода после начала строительства, а 20-этажной секции — через семь месяцев. Кладку наружных стен завершили к 8 марта 2018 года — через девять месяцев после старта.

Кроме очевидной радости для дольщиков, ранняя сдача дома выгодна самому застройщику, ведь чем меньше будет вестись строительство, тем меньше придется платить подрядчикам, меньше будут эксплуатационные и другие расходы. Само собой, застройщику не выгодно сдавать дом раньше срока, если осталось еще много непроданных квартир. Как известно, в удачных проектах от надежных застройщиков к моменту сдачи остается, как правило, не более 3—5% непроданного жилья. Поэтому если дом сдается раньше на несколько месяцев, это только в плюс экономике проекта. Рынок с интересом отреагировал на новый проект, и через год было продано уже 80% квартир. Сейчас в ЖК «IQ DOM» продано 98% квартир, а оставшиеся — забронированы.

Для кого и где?

«IQ DOM» — это не просто «современный», «комфортабельный» жилой комплекс в «тихом районе», «в пяти минутах от центра». Все эти эпитеты можно встретить в каждом рекламном буклете любого действительно неплохого, но обычного жилого комплекса. Что по-настоящему нового «IQ DOM» принес на казанский рынок жилой недвижимости?

Проект комплекса разработал для СМУ-88 известный архитектор Михаил Борщевский — член Союза архитекторов России, член Союза архитекторов США, соавтор знаменитой «горнолыжки». Его работы — это всегда попытка создания локальной социальной среды, где очень большое внимание уделено тем мелочам, что впоследствии и формируют общее представление. В этот раз архитектор создавал жилье, подходящее в первую очередь для молодых людей, нишевое решение для самых подвижных и мобильных горожан.

Немалую роль в концепции комплекса сыграло расположение дома — самое начало Оренбургского тракта в Приволжском районе. Спокойный микрорайон вблизи мощного транспортного узла позволит без особых хлопот оказаться в нужной части города: остановки общественного транспорта, станция метро, дорожные развязки — то, что нужно для тех, кому важно успеть везде. До центра города можно добраться пешком за 25 минут, а в пяти минутах ходьбы — озеро Кабан и зоопарк.

«IQ DOM» — дом, созданный с умом

В основе концепции комплекса — комфортная и безопасная среда. Двор, поднятый на стилобат, закрыт от посторонних и свободен от машин. Подъезд для автомобилей экстренных служб сохранен, а место для парковки личного транспорта предусмотрено на подземном паркинге, расположенном под домом.

Главной «фишкой» двора стали специальные столбики, заряжающие мобильные устройства и размещенные рядом со скамейками. Наверняка в скором времени их можно будет встретить на каждом шагу, но пока двор «IQ DOM», похоже, единственное место на улицах Казани, где, отдыхая на скамейке, можно зарядить смартфон или планшет.

Все дворовое оборудование тщательно продумано и вряд ли кого-то оставит равнодушным, несмотря на то, что это обыденные и привычные вещи. Детская и спортивная площадки для «IQ DOM» разработаны компанией Kompan — одним из мировых лидеров в сфере малых архитектурных форм, чьи решения для дворовых и общественных пространств устанавливаются в Дании, Германии, Франции и Австрии. Современное игровое и спортивное оборудование позволит жителям переосмыслить время, проведенное во дворе, кроме того, оно изготовлено из высококачественных материалов, выдерживающих самые суровые погодные условия и испытания временем. Это первый казанский двор, где установлено оборудование этого производителя.

Двор, прилегающая территория комплекса и холлы подъездов находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а каждая входная группа имеет просторный навес, под которым можно оставить свой велосипед или детскую коляску на специальной парковке.

В подъездах дома вместо глухих металлических дверей установлена стеклянная входная группа, оборудованная системой «теплый пол», за ней — просторный тамбур и холл с LED-освещением и датчиками движения.

— Вы, скорее всего, не замечаете просто в силу привычности, как вам неудобно затаскивать, например, велосипед в подъезд. Одну дверь — ногой, вторую — рукой, и в это время велосипед пытается сбежать обратно. А мы в «IQ DOM» просто увеличили глубину входной группы так, что велосипед просто умещается между дверьми, и вся акробатика становится лишней, — говорит Михаил Борщевский.

«IQ DOM» полон интересных решений: персональные смарт-боксы для хранения вещей, чтобы жители не загромождали свои балконы, скамейки у лифтов, видеодомофоны — все это формирует общее ощущение комфорта, и возвращение домой становится радостью. В ходе строительства были применены современные технологии, обеспечивающие высокий класс энергоэффективности, а это значит, что жители смогут сэкономить на коммунальных счетах.

В планировках квартир отсутствуют бесполезные площади — коридоры, потому что это «мертвая» зона, которую человек оплачивает, потому что архитектор так спроектировал. «Я никогда не делаю туалет в гостиной, ванную в прихожей, что делают очень многие архитекторы сейчас. Это неправильно. Не должна женщина идти на виду у всех гостей в халате», — говорит Борщевский.

В каждой квартире уже установлен кондиционер, и это далеко не маркетинговое решение. Застройщиков все чаще критикуют за то, что в домах ниша для кондиционера или не была предусмотрена, или расположена таким неудобным способом, что не используется по прямому назначению. В «IQ DOM» установка наружного блока кондиционера была спроектирована таким образом, что его не будет видно с улицы и внешний вид дома будет сохранен. По этой же причине большинство квартир сдается сразу в чистовой отделке, которая выполнена в скандинавском стиле. У будущих жителей комплекса в квартирах уже светлые стены, хороший ламинат с текстурой дерева, плитка в ванной комнате, натяжной потолок и вся необходимая сантехника. В «IQ DOM» не придется терпеть шумный ремонт соседей или тратить время и силы на самостоятельную отделку, а подъезды сохранят свою чистоту и красоту.

Кому выгодно?

Так кто же выиграл от строительства «IQ DOM»? Ответ прост — все. Те, кто купил квартиру для себя и будет жить в по-настоящему современном и удобном доме, где продумана каждая деталь. Те, кто собирается сдавать квартиру в аренду, ведь квартира уже в чистовой отделке и не надо тратить время и силы на ремонт. Те, кто инвестировал в недвижимость на старте проекта и теперь получит значительную выгоду. Те, кто не успел ничего из описанного, но теперь знает о надежном застройщике, на которого можно положиться.

Сегодня компания «СМУ-88» возводит еще шесть жилых комплексов в разных точках города: «Пять звезд», «Малиновка», «Норвежский», «SkyLine», «Richmond» и «Привилегия»**. Обязательные черты каждого из них — комфортная среда для жизни, современные инженерные решения и оригинальные архитектурные образы.





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Интернет-газета «Реальное время»