Шопинг-Антистресс

Перед Новым годом рядовая и приятная задача выбрать наряд или подарок превращается в сложный и энергозатратный квест с поиском нужного бренда, цвета или размера, а также самого ценного ресурса — времени. Суета в магазинах, трудности с парковкой, пробки — так предновогодний шопинг оборачивается настоящим стрессом. Вернуть ему былую привлекательность под силу интернет-магазинам, которые для многих стали настоящим спасением. Кроме очевидных плюсов — большого выбора, экономии времени — стоимость товаров в них даже с доставкой объективно ниже, а предложений — больше. И не надо ездить по пробкам в поисках нужной вещи и выгодной цены — со всей информацией можно познакомиться на сайте не выходя из дома, и, что особенно приятно, делать это в любое время дня и ночи, без обеда и выходных, в удобное для вас время.

Интернет-магазин VIPAVENUE.RU хорошо знаком не только казанцам, но и всем жителям России и стран СНГ, хотя именно в Казани уже более двадцати лет ведет свою деятельность его основатель, fashion-ретейлер AVENUE VIP. Сегодня интернет-магазин осуществляет доставку брендовых коллекций одежды, обуви и аксессуаров по всей территории России, Белоруссии, Грузии, Армении и Казахстана. Покупатели ценят онлайн-бутик за широчайший ассортимент, отличное качество вещей, конкурентные цены и постоянные акции и скидки. Кстати, читатели этой статьи тоже могут воспользоваться уникальной скидкой, которая суммируется с другими специальными предложениями и действует даже в период распродажи. Кроме этого, VIPAVENUE.RU гарантирует своим клиентам премиальный уровень обслуживания, возможность примерки и участие в накопительной бонусной программе.

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Репутация AVENUE VIP говорит сама за себя: это двадцать лет упорной работы на рынке, сотрудничество с признанными домами мод Европы, тысячи благодарных VIP-клиентов и 16 бутиков, основные из которых расположены на улице Малой Красной, ставшей негласным символом респектабельного шопинга в Казани. В интернет-магазине VIPAVENUE.RU представлены более 350 брендов: DOLCE & GABBANA, GUCCI, PRADA, ETRO, DSQUARED2, HUGO BOSS, MICHAEL KORS и многие другие. Кроме непосредственно коллекций одежды и обуви, здесь представлен огромный выбор подарков — отличного качества аксессуары, изделия знаменитых меховых домов, нишевая парфюмерия, потрясающие коллекции белья, одежда для дома, сна и отдыха, товары для спорта и активного образа жизни, постельное белье, интерьерный декор и многое другое.

Персонал компании регулярно проходит обучающие тренинги. Это позволяет быть уверенным в том, что консультанты предоставят исчерпывающую информацию относительно качества и стоимости вещей и подберут для клиента наилучший вариант, сделав покупку по-настоящему приятной и желанной. Комфорт и высокий стандарт обслуживания — это приоритет для компании.

С середины декабря в онлайн-магазине* и всех бутиках AVENUE VIP стартует новогодняя распродажа! Сезонные скидки достигают рекордной отметки в 70%. Так что с новогодним шопингом следует поторопиться — ведь любителей покупок из дома, ценящих качество и время, с каждым днем становится все больше.

Другие преимущества интернет-магазина VIPAVENUE.RU:

— бесплатная доставка от 15 000 рублей;

— оплата после примерки;

— возврат 10% от стоимости покупки на бонусный счет;

— варианты оплаты: банковской картой, наличными, кредит;

— дополнительная скидка в день рождения;

— оперативная отправка надежными курьерскими службами.

Подробнее о скидках

Персональные консультанты находятся в круглосуточном доступе по телефону:

8 800 333 49 29

Инстаграм @vipavenue

Сайт: vipavenue.ru





Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»