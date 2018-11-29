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В Казани обсуждают развитие человеческого капитала на Всероссийской научно-практической конференции «Управление талантами»

13:20, 29.11.2018
В Казани обсуждают развитие человеческого капитала на Всероссийской научно-практической конференции «Управление талантами» Фото: Илья Репин

С 28 по 29 ноября в Казани проходит Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами: стратегия и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий». Главная цель конференции — оказать содействие учреждениям, организациям, специалистам бизнес-среды и педагогам в выборе стратегий и технологий деятельности для работы со способной и мотивированной молодежью с помощью целевого обсуждения научных подходов и реального опыта управления интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом территорий развития личности.

Интернет-газета «Реальное время»
Татарстан
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