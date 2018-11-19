«Ультимативный выбор»: в республике появится супермаркет квартир

«Квартимолл» поможет жителям купить, продать и оформить квартиру за один день

15 тысяч квартир в новостройках, большой выбор вторичной недвижимости, проверенные застройщики — в Казани открывается первый в республике супермаркет квартир. На одной площадке будут работать профессиональные консультанты, банковские специалисты, оценщики, страховщики, юристы, а квартиру можно будет приобрести за один день, без лишних энергозатрат. «Квартимолл» соберет лучшие проекты и предложения, а также поможет клиентам с ремонтом и покупкой мебели.

От эконом-класса до пентхауса



Прорывное событие ожидает рынок казанской недвижимости — 24 ноября на Проспекте Победы распахнет двери супермаркет квартир «Квартимолл», который станет, пожалуй, первым в своем роде не только для столицы, но и для всего региона.

Суть проекта состоит в том, чтобы помочь клиентам продать и купить недвижимость в максимально короткий срок, параллельно и без лишних территориальных перемещений. Алгоритм прост: человек, который хочет приобрести квартиру, приезжает в «Квартимолл», где его встречает специально обученный менеджер. После того как клиент определился с желаниями по местоположению, цене, размерам недвижимости, ему начинают демонстрировать всевозможные варианты на интерактивном экране. В базе супермаркета можно будет выбрать квартиры на любой вкус: в новостройках или вторичное жилье, эконом-класс или пентхаус.

Понравившиеся квартиры можно будет дальше посмотреть на месте — персональный менеджер на автомобиле отвезет клиента на все выбранные объекты и расскажет подробно об инфраструктуре района. А для приезжих гостей представители «Квартимолла» проведут бесплатную экскурсию по Казани, чтобы изнутри показать все преимущества жизни в татарстанской столице, познакомить клиентов с городом.

Купить квартиру за один день

Полюбившуюся квартиру можно тут же приобрести, не откладывая в долгий ящик. Специалисты «Квартимолла» моментально уладят тонкости регистрации. Если вы не можете расплатиться сразу, не беда. В супермаркете помогут быстро оформить ипотеку в нужном клиенту банке*. Компания сотрудничает с 20 банками, а вероятность одобрения ипотечного кредита достигает 95%. Большое удобство еще состоит в том, что в офисе также работают страховые компании и филиал Росреестра, а это значит, что договор можно будет заключить сразу в день выбора квартиры. При этом не потребуется никуда ездить, все вопросы удастся решить на месте.

Проблем не возникнет и у тех, у кого нет первоначального взноса. «Квартимолл» предлагает клиентам взять нужную сумму в кредит. Как вариант, в качестве частичного платежа можно будет продать супермаркету свою квартиру.

Продажа собственного жилья — еще одна услуга, которую реализует «Квартимолл». Компетентные специалисты компании помогут в короткие сроки и выгодно реализовать свою квартиру. Для этого у компании есть оценщики, а клиент в качестве бонуса получит клининговые услуги (уборка перед продажей) и фотографии жилища от профессионального фотографа (для размещения в базу).

Гарантия выбора

«Ультимативный подход к продаже квартир» — именно так обозначают концепцию «Квартимолла» его создатели. В русском языке слово «ультиматум» имеет значение категоричного требования, а в латинском языке слово ultimatus означает доведенный до конца. «Если клиент не найдет подходящую квартиру у нас, а найдете где-то еще — мы бесплатно оформим ту сделку. Вот наш ультиматум — или у нас или бесплатно», — заявляют представители «Квартимолла». И при этом добавляют, что гарантируют довести сделку до конца.

В базе супермаркета 11 тыс. квартир в новостройках Казани только от проверенных застройщиков, а также огромная база вторичной недвижимости. Клиентам «Квартимолла» не придется искать подвох и бояться обмана, компания является официальным представителем надежных строительных организаций.

Клиентские бонусы

«Квартимолл» представит собой здание площадью 2,5 тыс. квадратных метров. В супермаркете будут оказывать услуги порядка 150 специалистов — каждый продавец прошел обучение и умеет выявлять истинные потребности покупателя. Кстати, если говорить о продаже вторичной недвижимости, то персональные менеджеры будут систематически присылать клиенту отчет о количестве просмотров недвижимости и полный отчет о ходе сделки.

Помимо профессиональных услуг менеджеров по продаже, банковских и страховых услуг, в супермаркете можно будет также воспользоваться помощью юристов. Компетентные специалисты правовой отрасли проконсультируют по всем сложным и запутанным вопросам, в числе которых: тонкости перепланировки, налоговые вычеты и многие другие. В дальнейшем «Квартимолл» планирует устраивать мастер-классы от профессионалов строительной области.

Иногородним клиентам компания планирует представлять бесплатный трансфер от вокзала или аэропорта до здания супермаркета. А для семейных гостей в «Квартимолле» будет работать детская зона — клиент сможет оставить ребенка аниматорам на время общения с продавцом.

Приятным сюрпризом станет партнерская программа «Квартимолл клуб». Она поможет клиентам купить мебель, отделочные материалы и другие необходимые для ремонта товары на льготных условиях.

Кроме жилья, в «Квартимолле» можно будет провести сделки по коммерческой недвижимости. Супермаркет представит площадку для общения арендаторов и арендодателей, где бизнесмены смогут подобрать подходящий офис.

Супермаркет квартир «Квартимолл» распахнет двери первым посетителям в субботу, 24 ноября. В этот день создатели проекта запланировали большой праздник: гостей ждут розыгрыши и призы, развлекательная программа, бонусы и подарки.

Супермаркет квартир «Квартимолл» ждет клиентов по адресу: Проспект Победы, 157. График работы с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.





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Интернет-газета «Реальное время»