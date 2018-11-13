«Какое может быть качество образования в школе, которая работает в две смены по 40 человек в классе»

В КГАСУ обсудили проблемы проектирования казанских школ

Фото: Гуландам Фатхуллина

В ходе круглого стола в креативном пространстве BFFT.spase, посвященного строительству конкретной школы в «Микрорайоне М8», вскрылись многие проблемы, существующие в сфере образования: от переполненности школ до привычки крепить к полу все подряд. Подробности читайте в материале «Реального времени».

Как Павел Грудинин нечаянно привлек дольщиков новой школой

«Школа может быть не просто коробкой», — с такой оптимистичной ноты началось выступление генерального директора центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марка Сартана. Его компания «Ак Барс Девелопмент» привлекла в рамках работы над проектом строительства школы в новом комплексе «Микрорайон М8». Казалось бы, для девелоперов строительство школ и детских садов скорее «обязаловка», которую надо выполнять в рамках строительства жилых комплексов. Но, как рассказал Марк Сартан, школа может повысить капитализацию застройщика. Он привел исследования Высшей школы экономики, согласно которым социальная инфраструктура в городах-миллионниках является одним из основных факторов при покупке жилья. Более того, те же эксперты ВШЭ пришли к выводу, что существует связь между качеством образования в школе и стоимостью квартир в соседних домах. Так, по данным по Москве, 7 баллов ЕГЭ дает примерно 3-5% увеличения стоимости квартир.

Еще одно любопытное исследование принадлежит уже журналистам, которые выяснили, что топ-8 московских школ расположены на красной ветке метро.

Есть и примеры, что называется, из жизни. Оказывается, большой популярностью пользуется школа в совхозе имени Ленина, та самая, которую построил кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин. Поскольку школа муниципальная, то она должна принимать всех закрепленных в этом микрорайоне детей. Люди покупают жилье, только чтобы их дети попали именно в эту школу, при этом многие семьи могут и не жить в купленных квартирах.

С другой стороны, школы могут задавать уровень архитектурного качества и быть драйвером развития района, обеспечивать развитие бизнеса. К примеру, когда в городе Свободный в Амурской области решили строить ответвление газопровода «Сила Сибири» в Китай, выяснилось, что там, где должны появиться современные заводы, нет среды для специалистов. Среду начали развивать как раз со строительства умных школ. В ходе презентации на экране один за другим появлялись здания современных школ, построенных в Копенгагене, Лондоне и даже в Иркутске. Не будем подробно останавливаться на каждом из них. Скажем лишь, что по архитектуре они скорее похожи на современные здания в Иннополисе и уж точно не похожи на большинство казанских школ, строящихся по одному и тому же проекту.

Как рассказал Марк Сартан, школа может повысить капитализацию застройщика



Татарстанские чиновники: «Стены не главное»

В общем-то, начинание «Ак Барс Девелопмент» вполне похвальное — застройщик решил построить школу, но не типовую, а более современную, и даже пригласил московских специалистов. Однако, как это часто бывает, благие намерения сталкиваются с суровой российской действительностью. Так и в этот раз доклад Марка Сартана об умных школах не вызвал бурного восторга у приглашенных чиновников.

— В школе, наверное, самое главное не стены, а коллектив и насыщение школы. <…> Здесь, наверное, любое новое строительство красивое. Новая школа — это благо. Если смотреть сегодняшнее развитие нашего города, вновь введенные школы, все они достаточно интересные, — отметил Азат Шарапов, замминистра образования и науки РТ, как бы подчеркивая, что казанские школы и так очень современные. Он уточнил, какую школу будет строить «АБД» — частную или муниципальную. Оказалось, что речь идет о типовой школе на 1 200 мест.

Не проникся большим энтузиазмом и коллега Шарапова — начальник хозяйственно-эксплуатационной группы Андрей Логутченко. Он предложил ничего не менять, кроме дизайн-проекта типовых школ.

— Вы проект, скорее всего, будете строить в рамках программы «Жилище». Все внутреннее составляющее школы норматируется приказом №36 Министерства образования Российской Федерации. Там довольно большой перечень оборудования, из которого можно выбрать, которое на сегодняшний день покрывает любую специфику школы. При составлении техзадания это все указывается. Этот момент уже должен быть определен директором, который определяет специфику школы и выбирает оборудование уже под себя. Единственный вопрос, с которым мы ежегодно сталкиваемся, — у нас школа типовая, проектная организация дает одинаковые проекты.





«Новая школа — это благо. Если смотреть сегодняшнее развитие нашего города, вновь введенные школы, все они достаточно интересные», — отметил Азат Шарапов



«Какое может быть качество образования в школе, которая работает в две смены по 40 человек в классе»

На встречу пригласили и директоров школ, как муниципальных, так и частных. Оказалось, что и они с удовольствием внесли бы корректировки в организацию пространств в казанских школах.

Директор школы «Елена Сервис» Наталья Ахатова отметила, что есть необходимость в небольших кабинетах на 5-7 человек, где можно готовиться к ЕГЭ. Причем оборудования там не нужно — достаточно двух-трех рабочих столов. По ее мнению, важно, чтобы детсад и школа были «в одних воротах», чтобы родители могли привозить и оставлять и старших, и младших детей в одном месте.

Представитель лицея №35 и вовсе отметила, что все пространства, которые изначально предназначались в их школе для досуга детей, были переделаны в обычные кабинеты с партами. Еще одна проблема типовых школ — невозможность расширения пространства из-за неправильно проложенных коммуникаций.

— Надо понимать, что закладывается 1 200 мест. В реальности это 2 тысячи человек в одной школе. Вся концепция рушится. И какое может быть качество образования в школе, которая работает в две смены по 40 человек в классе?

Она подтверждает, что для многих покупателей решающее значение имеет наличие школы.

Марк Сартан в свою очередь поддержал педагогов и рассказал, что в проекте для московской компании «А101», которая тоже строила обычную массовую школу, были предусмотрены аудитории разного размера, в том числе для индивидуальной и групповой работы. К тому же сами дети для общения собираются в небольшие группы.

«Если государство будет давать деньги только на типовую школу, мы в жизни не достигнем того, чтобы слово «типовое» было равнозначно инновационному», — добавила Татьяна Прокофьева



— Если государство будет давать деньги только на типовую школу, мы в жизни не достигнем того, чтобы слово «типовое» было равнозначно инновационному, — добавила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, задавая «скучный вопрос о финансировании». Выяснилось, что наличие типовых проектов в реестре все же подразумевает возможность вводить какие-то новые идеи. Другое дело — застройщик должен уложиться в те средства, которые выделяются из бюджета.

Директор компании «Ак Барс Недвижимость» Елена Стрюкова добавила, что девелопер может финансировать проект дополнительно. К тому же в «умных школах» его можно удешевить за счет того, что одно и то же помещение можно использовать по-разному — и как спортзал, и как актовый зал. К слову, это еще одна проблема российских школ — привычка намертво привинчивать к полу столы и стулья, будто их кто-то намерен выкрасть из помещения. В том же актовом зале на привинченных к полу стульях и окруженные со всех сторон другими людьми дети чувствуют себя как в клетке. По словам Сартана, в Финляндии при организации современных, «умных» школ, где пространство организовано правильно, достаточно 14—15 кв. м на человека, в Казани возможностей больше, поскольку на одного человека приходится до 20 «квадратов».

Круглый стол закончился примерно на той же мысли, что главное, конечно, не помещение, ведь самые лучшие школы города находятся в старых зданиях, многие из которых построены еще в советские школы. Один из ключей к качественному образованию — педагоги. Но разве хорошие учителя не хотели бы работать в современных школах, где есть возможность для творчества с точки зрения организации пространства?