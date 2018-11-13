«Трамвай и море»: от чего жители спасались за Казанкой и зачем в Козьей слободе резали козлов

«Реальное время» публикует последнюю часть видеоверсии лекции «Трамвай и море» казанского краеведа и писателя Алексея Клочкова. Напомним, постоянный автор «Реального времени» выступил с этой лекцией в ЦСК «Смена», представляя свою книгу «Казань из окон трамвая». В предыдущих выпусках речь шла о судьбе автора Горбатого моста и подробностях «интимной жизни» Казани. В этом выпуске краевед раскрывает тайны казанских слобод.