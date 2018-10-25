«Крым и его соседи»: иранский шах и османский мат

Крымское ханство в борьбе за ордынское наследие. Часть 4

Фото: Бакчисарай (Карло Бассоли, 1842 год)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк завершает серию колонок о взаимоотношениях Крымского ханства с тюркско-татарскими государствами Северного Кавказа, Астраханью и Ираном.

Крымский хан оскорбился дешевизной подаренных ему сапог



В 1615 г. турки стали готовиться к новой войне, поскольку Аббас начал расширять свои владения в Грузии. К крымцам были отправлены гонцы с требованием предоставить войско для войны с Сефевидами. Хан Джанибек-Гирей отправил через море 3 тыс. воинов. Однако вскоре события на Южном Кавказе вынудили Османов потребовать больше воинов. Грузинский правитель Теймураз поднял восстание против Сефевидов. Он также находился в союзе с правителями Дагестана. Дербент сбросил владычество Сефевидов, как и Ширван. Турецкие войска находились на зимних квартирах, и вместо них султан хотел отправить воевать крымцев. Джанибек же не хотел ввязываться в войну и тянул с отправкой войск. Тем временем Аббас занял Восточную Грузию и Ширван. Джанибек просил, чтобы он мог доставить войска по морю из Кефе в Трабзон, но султан настоял на пути сушей к Дербенту. Джанибек-Гирей в итоге согласился, но не выполнил своего обещания. Через год татарский правитель был вынужден направить своих людей в Анатолию. На сей раз их перевезли морем. Хотя османские источники пишут о 40 тыс. крымцев, куда более реалистичной представляется цифра 10 тыс.

Из Трабзона крымцы вторглись в сефевидские владения на Южном Кавказе. Они опустошили земли у Гянджи, Нахичевани и Джульфы. Оттуда они направились к Диярбакыру и зимовали у Джизры. Вернувшись из зимовий в Курдистане и Сирии весной 1617 г., крымцы направились к Тебризу. Бахадыр-мирза и Суфи-мирза осуществили набег на район Нахичевани. В августе 1617 г., двигаясь по направлению к Ардебилю, турки и крымцы дошли до равнины Серав. Под Пол-и Шикесте (Кырыккёпрю) состоялась битва, в которой погибли 15 тыс. воинов союзного крымско-турецкого войска. Джанибек-Гирей чуть не попал в плен. Сбежавший же из Крымского ханства к Сефевидам Шахин-Гирей распространял сведения о дезорганизованности войск Аббаса. Один из турецких командующих Халил-паша настоял на дальнейшем продолжении похода. В «Газа-наме» было сказано, что под Ардебилем крымцы нашли склады с продовольствием.

Государство Сефевидов

В 1617 г. между Сефевидами и Османами был заключен мир. В 1624 г. возобновилась война, в ходе которой Османы потеряли Багдад и значительную часть Курдистана. В 1622 г. Сефевиды вернули контроль над Кандагаром, городом, который был в 1594 г. был занят Великими Моголами. В 1625 и 1630 гг. были предприняты походы с целью его вернуть. В 1630 г. Хосров-паша просил прислать ему на помощь 30 тыс. татар. Когда в 1631 г. татары добрались до Мардина, поход был приостановлен в связи с волнениями в войсках, и они отступили к Эрзеруму. Война Османами была проиграна, и султан был вынужден смириться с этим. В 1633 г. Сефевиды осадили крепость Ван. Султан Мурад IV просил крымского хана о помощи и отправил ему в помощь дары. Джанибек-Гирей отверг это предложение, аргументировав обидой, нанесенной ему дешевизной подаренных сапог. В 1635 г. султан сменил его на более лояльного Инает-Гирея, однако тот все так же отказывался от участия в походе, аргументируя тем, что деньги воинам не уплачены, Крым остается незащищенным со стороны Запорожской Сечи и Дона, а также тем, что недопустимо два раза в год ходить в поход. Кроме того, у хана были трения с султаном из-за поведения правителя Буджакской Орды Кантемир-мирзы, которого турки непрямо поддерживали. В 1637 г. османский султан сместил Инает-Гирея и вместо него сделал ханом Бахадыр-Гирея, который отправил в Анатолию контингент численностью почти 5 тыс. воинов. Он отличился набегами на окрестности Шеки, Гянджи, Шемахи, то есть действовал в Ширване и Грузии. В 1639 г. был заключен Зухабский мир, который почти на век стабилизировал границы Османской империи. Под ее контроль возвращались Ирак и Курдистан.

Польские посланники предложили хану вместе завладеть Астраханью и Казанью

Отдельно стоит упомянуть случай Шахин-Гирея. Этот оглан после смерти Селямет-Гирея І претендовал на власть вместе с своим братом Мехмедом. Они заняли Крым, прибыв с Северного Кавказа во главе войск из черкесов и ногайцев. Джанибек-Гирей укрылся у турков в Кефе. Однако султан Ахмед ІІІ утвердил на престоле именно Джанибека, хотя братья желали у Османов выдачи Джанибека-Гирея и Девлет-Гирея. Турки помогли Джанибеку войсками и разбили крымцев в сражении у Кефе. Шахин с братом бежал в Буджак, где нашел поддержку у Кантемир-мирзы. Однако после похода Джанибек-Гирея на Буджак он был вынужден бежать на Северный Кавказ, а оттуда в Иран к Аббасу Великому. В 1616-1618 г. он служил в персидском войске и воевал против Османов и крымцев Джанибека-Гирея. Попавших в плен крымских вельмож он казнил, а простолюдинов отпускал на волю. Шахин-Гирей командовал войсками персов, а также давал им советы, как действовать против крымцев. В результате кампания закончилась для крымцев и Османов полным поражением. Погибли бей рода Ширин и бей рода Мансур, а также ханский советник Бек-ага. В боях полегло 8 тыс. крымцев.

В Османской империи вскоре началась смута, которая возникла из-за соперничества шахзаде Османа и Мустафы. Аббас же посоветовал Шахину завладеть властью в Крымском ханстве. Он оказался на Северном Кавказе, где породнился с кабардинскими и кумыкскими правителями. Он также надеялся привлечь как союзников ногайцев и донских казаков. Однако возвращение Джанибека из персидского похода поставило заслон замыслу Шахина овладеть Крымом, и он был вынужден отступить к своим кумыкским родственникам. После того как султан отстранил от управления Крымским ханством Джанибека и назначил ханом Мухаммед-Гирея ІІІ, Шахин-Гирей прибыл в Крым и был провозглашен калгой-султаном. Новый хан отказался воевать против Сефевидов. Кроме того, к нему прибыли польские посланники, которые предложили воевать против русских, чтобы завладеть Астраханью и Казанью. Турки же планировали его сместить и отправили вместе с Джанибеком турецкое войско, которое крымцы разбили под Карасубазаром. Шахин-Гирей и Мехмед-Гирей ІІІ овладели городом Кефе. Шахин-Гирей отправился к Аббасу с целью заключить антиосманский союз. Кроме того, персидские дипломаты предложили полякам заключить антиосманский союз. Они указывали, что поляки могут выступить не сами, а отправить запорожских казаков. Такое же предложение поступило полякам от Шахин-Гирея. Вероятно, последнему и принадлежала инициатива создания подобного союза. Хотя в конце концов Шахин-Гирей и Мехмед-Гирей ІІІ были разбиты Джанибек-Гиреем и турецким войском, но дипломатические связи Крымского ханства с Сефевидским Ираном в период 20-х гг. XVII в. указывают на то, что в Аббасе Великом Гиреи видели противовес Османам.

Шах Аббас I Великий



Иран рвут со всех сторон

В 1722 г. системный кризис в Иране фактически привел к упадку династии Сефевидов. Пуштуны, которые ранее были подданными Сефевидов, совершили поход на запад и осадили Исфахан. Шах Хусейн отрекся от власти в пользу афганца Мир Махмуда из династии Хотаки из племени пуштунов гильзаев. На севере же против Сефевидов восстали лезгины (дагестанские горцы). Также против Сефевидов был настроен кумыкский шамхал Адиль-Гирей. Этим немедленно воспользовались русские, организовав поход на Южный Кавказ и Гилян. Необходимость вторжения была обоснована стремлением восстановить порядок в Иране.

В 1723 г. поучаствовать в разделе пирога решили и Османы. В 1725 г. они попросили крымцев Менгли-Гирея ІІ оказать им помощь в этом. В июле 1725 г. крымцы под руководством калга-султана Сафа-Гирея добрались до Стамбула, а после прибытия в столицу выдвинулись на восток. В 1732 г. была достигнута договоренность с последним сефевидским шахом Тахмаспом III. Надир из туркменского племени афшар отметился успехами в столкновениях с узбеками и пуштунами. В 1732 г. он осадил Багдад. Поводом для войны послужило то, что Османы отказались признавать джафаритский мазхаб. На Кавказе казикумухский Сорхай-хан, хранитель Гянджи Генч-Али-паша, комендант Еревана визирь Ибрагим-паша представляли Османов. К ним должно было присоединиться войско крымцев численностью 10 тыс. Крымский хан был готов вторгнуться в Черкесию и Кабарду. Тогда русские войска мобилизовали казаков на Дону и Тереке. Османский султан был вынужден свернуть деятельность на Северном Кавказе в том году. Однако султан предписывал быть готовым к боевым действиям. Крымский хан письменно обратился к правителям Кабарды и Кумыкии, призывая их перейти на сторону Гиреев и Османов. Каплан-Гирей в письме султану доносил, что нашел путь через Кавказ, не затрагивающий русских владений, и он проходил через Дагестан. В 1733 г. крымский хан и калга-султан обратились к правителям Кабарды, Чечни и Дагестана, склоняя их на свою сторону и призывая их пропустить крымское войско. Об этом стало известно командующему русскими силами на Кавказе Н. Левашову и грузинскому царю Вахтангу VI. Однако, несмотря ни на что, крымцы прошли через земли гребенских казаков и чеченцев, их войско через свою территорию пропустил кайтагский уцмий Ахмед-хан. Крымцы прошли через Дербент к Шемахе. От имени султана они дарили вождям горцев деньги, подарки и пышные титулы, однако не смогли добиться их открытого выступления на стороне султана.

Исфахан



Шах и мат

В 1735 г. Надир начал наступление в районе Еревана и Гянджи. Кроме того, он потребовал от русских отдать территории, захваченные в 1722-1724 гг. В 1735 г. русские отдали эти территории в обмен на мир и союз против турок. Надир также выдвинул претензии на Дагестан, что вынудило горских правителей попросить помощи у турок, султан которых провозгласил себя покровителем Дагестана. Османы потребовали незамедлительного подхода войск Каплан-Гирея. Хан осуществил поход через весь Северный Кавказ к Дербенту. Крымцы заняли Кабарду и шли через Чечню. Они рассчитывали на помощь Айдемира Бартыханова, который уже оказывал им помощь в 1733 г. Однако требование дани и вассалитета вызвало выступление чеченцев против татар. Путь через Ханкалу был закрыт, и крымцы старались проникнуть на Южный Кавказ, пройдя территорией между аулами Алды и Чечен. В ущелье Хан Богасы им закрыли путь чеченцы. Однако при помощи кумыков Айдемира и Алиша Хамзина, кайтагского уцмия Ахмед-хана, татары проникли к границам Дагестана. Надир приказал ширванскому беглербегу Али-кули-хану наблюдать за продвижением крымского войска и по мере возможностей его сдерживать, не вступая, однако, в открытый бой. Османский султан, желая насолить Надиру, приказал Ислам-Гирею отправиться против персов. Надир заявил, что сам справится с крымцами и после победы над джварцами двинул на крымцев свое войско. Ислам-Гирей был вынужден отступить. Однако войско не успело вступить в бой, поскольку было заключено перемирие. Это было обусловлено поражением Османов в битве у Багварада, падением Гянджи и осадой Карса.

Османы были поставлены в сложное положение. Они подписали Эрзерумский мирный договор, по которому передавали Надиру Грузию, Армению и Азербайджан. Пользуясь ситуацией, войну Османам объявили Австрийская и Российская империи, и войско крымцев стало необходимо в восточноевропейских степях и дунайских княжествах. У Надира же были развязаны руки, и он начал реализовать свою политику на Южном Кавказе и Центральной Азии. В 1743 г. началась новая война. Надир-шах взял в осаду Мосул, а в следующем году осадил Карс. Османы попросили Гиреев помочь. Хан направил тумен воинов на помощь, и они прибыли в Стамбул, а оттуда двинулись в район Карса. Крымцы в 1746 г. взяли крепость Маку. В 1747 г. Османы заключили новый мир с Надир-шахом. Параллельно с войнами против турок и крымцев войска Надир-шаха воевали в Дагестане, Центральной Азии и Индии. Поскольку Надир-шах воевал на нескольких направлениях, не стоит преувеличивать значение поражения Надир-шаха в войнах в Дагестане. Он смог добиться подчинения пуштунских племен, туркменских племен, бухарского и хорезмского ханов, а также совершил удачные походы в Индию, в том числе против Великих моголов.

Бахрам. Портрет Надир Шаха. 1743-1744 гг. Эрмитаж, Санкт-Петербург

В фарватере османской политики

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Астраханское ханство и Кавказская Тюмень как правопреемники Большой Орды были естественными противниками Крымского ханства. Несколько раз крымцы захватывали контроль над Хаджи-Тарханом, однако не могли там утвердиться надолго, поскольку местные Наманганы призывали на помощь ногайцев. Овладение Хаджи-Тарханом было одним из центральных пунктов политики Крымского ханства — город имел важное идеологическое значение как центр владений Джучидов. Гиреи планировали воссоздать Улус Джучи, но хотели править им из Бахчисарая. Даже после русского завоевания Хаджи-Тархана крымцы не прекращали походов в этот регион. Уступка территорий Астраханского ханства была важным пунктом переговоров между Девлет-Гиреем и Иваном IV. Кавказская Тюмень как осколок Большой Орды выступала противником Крымского ханства. Ее правители иногда возводили на престол Хаджи-Тархана своих ставленников. Малая Ногайская Орда в большинстве случаев находилась в фарватере политики Крымского ханства. Она использовалась как противовес Большой Ногайской Орде и Калмыцкому ханству. Конфликты с Крымским ханством у нее наблюдались в 80-х гг. XVI в. и в 10-20-х гг. XVII в. Это было обусловлено позицией биев Якшисаата и Касая. Касай активно поддерживал Мехмед-Гирея ІІІ и Шахин-Гирея против Джанибек-Гирея, а Якшисаат укрывал у себя Арсланая Дивеева. До экспансии калмыков в Восточную Европу благодаря малым ногайцам были возможны тесные контакты крымских ханов с кумыкскими шамхалами. Последние часто выступали союзниками Гиреев. Иная позиция у них была только во время пребывания у них Шахин-Гирея. Татаркеш в Закубанье был одним из ногайских улусов, находившихся в зависимости от Крымского ханства.

Отношения крымцев с Сефевидами и Надир-шахом Афшаром в большинстве случаев были враждебными. Это обусловливалось участием крымцев в кампаниях Османской империи на Южном Кавказе. Турки использовали крымцев как вспомогательную легкую конницу. Сражения на иранском фронте для крымцев были тяжелыми, и битвы велись с переменным успехом (в одних побеждали крымцы и турки, в других — кызылбаши). По крайней мере два раза крымские огланы попадали в плен к кызылбашам. Ряд крымских ханов уклонялся от посылки своих войск на войны с Сефевидами. Часто это приводило к тому, что Османы сменяли ханов на крымском престоле. Во время правления в Иране Надир-шаха крымские ханы уже не могли ослушаться султанов и послушно отправляли свои войска на войну. Крымская конница была эффективна при осуществлении набегов и разорении местностей. Попытка союза с Сефевидским Ираном приходится на время гражданской войны в Крымском ханстве, когда Шахин-Гирей искал помощи против Османов, для того чтобы сделать Крымское ханство независимым от турков.