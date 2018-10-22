Жилой комплекс-курорт появится в Казани

Совершенно новый концепт жилого комплекса представила городу компания «СМУ-88». Жилой комплекс-курорт появится на одном из живописных берегов Волги, в десяти километрах от центра города

Фото: предоставлено СМУ-88

16 октября состоялся официальный старт продаж и презентация первого и единственного в Казани жилого комплекса, скорее похожего на курорт. Уникальный концепт, которого так не хватало нашему городу, призван перевернуть представление о жизни в мегаполисе.



В Кировском районе, на берегу Волги, на месте бывшего пустыря, благодаря строительной компании «СМУ-88» в скором времени появится ЖК RICHMOND, который больше напоминает загородный пансион. Благоустроенная территория, великолепная речная панорама, свежий воздух и европейский подход к планировке жилого комплекса — все это обещает сделать RICHMOND пространством комфорта и релакса для всех его жителей.

Почему RICHMOND?

Как известно, Ричмонд — один из самых престижных районов Великобритании, расположенный на берегу Темзы. Славящийся элитной недвижимостью и прекрасными видами, он олицетворяет собой европейский уровень комфорта, элегантности и респектабельности.

Неспешное течение жизни и высокий класс строительства этого района вдохновили создателей жилого комплекса RICHMOND на воплощение идеи беззаботной жизни на живописном побережье Волги. Как на европейском курорте, только лучше. В казанском RICHMOND позаботились о том, чтобы каждый житель чувствовал себя здесь словно на отдыхе: небольшие аккуратные дома, знакомые лица соседей, дружеская и расслабленная атмосфера без шума дорог и машин.

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Маленькая Европа

ЖК RICHMOND — это новый авторский проект известного архитектора Михаила Борщевского. Он словно переносит в небольшие европейские города, где на уютной зеленой площади с удобством размещаются детские, спортивные площадки и прогулочные зоны. Свободная от машин территория комплекса, которая будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением, позволит не только реализовать, но и надолго сохранить ландшафтное благоустройство. Сохранность автомобиля обеспечит вместительный подземный паркинг, находящийся под жилым комплексом.

Но самое главное — из окон верхних этажей и террас будет открываться панорама на акваторию Волги, пейзаж за окном станет естественным продолжением жилого пространства, а это значит, что в любое время года жителям ЖК RICHMOND будут доступны красивые виды прямо из окон собственной квартиры.

Приватная атмосфера

Ценным преимуществом комплекса является застройка по так называемому клубному типу. Всего семь малоэтажных домов высотой 6—7 этажей с небольшим количеством квартир на площадке обеспечат приватность и уединенность их владельцам. Просторные и продуманные планировки квартир площадью от 35,5 до 184,6 кв. м с большими светлыми комнатами и панорамными окнами на балкон или террасу придутся по вкусу ценителям жизни на высоком уровне. Кроме того, в каждом подъезде RICHMOND на первом этаже расположится комфортабельное лобби с зоной ожидания, где с удобством смогут разместиться ваши гости.

Безупречность в каждой детали

При выборе будущего дома всегда возникает вопрос: кто и как будет его строить?

Застройщиком RICHMOND является СК «Волжская гавань», которая входит в группу компаний «СМУ-88».

«СМУ-88» — это команда профессионалов с большим опытом работы в сфере строительства жилой недвижимости. Они не только строят качественные жилые комплексы, но и выводят рынок недвижимости Казани на новый уровень, создавая уникальные проекты, которые становятся украшением города. Современные технологии, качественные материалы, уважительное отношение к окружающей среде и строительство с опережением сроков — вот что характеризует и выделяет застройщика «СМУ-88». Уже сейчас на его счету несколько ярких и необычных для Казани проектов — «IQ DOM», «Пять звезд» «Малиновка», «Норвежский», «SKYLINE».

Выгодная покупка

Если вы хотите жить в комфортабельном комплексе бизнес-класса на берегу Волги, то сейчас самое подходящее время, чтобы купить квартиру! Вы сможете не только переехать в новую квартиру в элитном жилом комплексе, но и существенно сэкономить. На старте продаж в доме-курорте RICHMOND действуют специальные цены.

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Интернет-газета «Реальное время»