Задержан главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз»

Как сообщают источники «Реального времени», главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагим Ильясов стал подозреваемым в деле о хищении земель в Высокогорском районе. Его задержали в понедельник на рабочем месте.

Само уголовное дело о мошенничестве расследуется с февраля. Оно возбуждалось в отношении неустановленных лиц, которые в 2007 году путем изготовления подложных документов и внесения недостоверных записей в журнал регистрации решений исполнительного комитета Константиновского сельского поселения получили право собственности на два участка по 1200 квадратных метров в селе Большие Клыки Высокогорского района, а затем перепродали их третьим лицам.

По версии следствия, к мошенничеству причастен Ильясов. В ближайшие часы в суд будет направлено ходатайство о его аресте. Вину газовик не признает.

Подробнее об уголовных делах топ-менеджеров подразделений «Газпрома» — в материале «Реального времени».