Arenaland в Казани: спорт, рэп, еда и автоновинки от ТТС

Как машины для выставки соревновались с машинами для жизни

Фото: Максим Платонов

В выходные в Казани собрались любители потусоваться со всей страны – в городе прошел мультиформатный фестиваль Arenaland. Территорию перед стадионом «Казань Арена», который еще не остыл от футбольных страстей, отдали в распоряжение уличных художников, рэперов, диджеев, любителей пожарить бургеры на гриле и погонять на крутых тачках. Подробности в материале «Реального времени».

Смешались в кучу кони, люди

Не успел воздух вокруг «Казань Арены» остыть от эмоций футбольных болельщиков, как на смену им пришли другие страсти — парковку стадиона захватили тусовщики. Мультиформатный фестиваль Arenaland собрал рэперов, стритболистов и йогов, геймеров, фанатов автосаунда, тюнига и просто крутых тачек.

Пока Ivan Dorn, «Каста» и Noize MC настраивали звук, можно было коротать время на авто-мото выставке. «Копейки» и «девятки», превращенные в спорткары, прокаченные до неузнаваемости иномарки, затюнингованные до невозможности передвижения по городским улицам лоурайдеры и даже DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее».

DeLorean DMC-12 из «Назад в будущее»



Хозяева тачек зорко следили за тем, чтобы посетители не дай бог не коснулись и уж тем не более не решили сесть внутрь их любимого, как родное дитя и драгоценного с точки зрения потраченных денег и времени авто. Поэтому люди шли к машинам, на которые можно было не просто смотреть, а потрогать, посидеть в салоне и при желании купить.

6 слоев красного

Взгляды притягивал Mitsubishi Eclipse Cross, который выглядит так же фантастически сейчас, как, наверное, и DeLorean DMC-12 в начале 1980-х. Продажи Mitsubishi Eclipse Cross начались только в мае, на дорогах их мало, поэтому вокруг выставочного образца собрались любители автоновинок, которым Вадим Скребов, руководитель отдела продаж Mitsubishi автосалона «Транстехсервис» рассказывал, почему эту машину так ждали в России.





Продажи Mitsubishi Eclipse Cross начались только в мае



— Примерно полтора два года в российской линейке Mitsubishi отсутствовал популярный Mitsubishi ASX. Сейчас появился Eclipse Cross, и покупатели Eclipse – люди, которые пересаживаются c ASX. Mitsubishi Eclipse Cross создан на платформе Mitsubishi Outlander и Mitsubishi ASX — платформа проверенная, поэтому в эту модель очень верят в России. Плюс 1,5 литровый турбированный двигатель, который позволяет достигать хорошей динамики, словом — очень шустрый компактный кроссовер, который легко решает задачи в городе – передвижение, парковки, заезд на бордюры, преодоление сугробов и справляется с ездой с загородом, — рассказывал представитель ТТС.



За последний месяц в автосалонах «Транстехсервис» — официального дилера Mitsubishi продали более 80-ти Eclipse Cross



Девушки, которым количество литров в двигателе говорит так же много, как и мужчинам количество «ден» в чулках, тем временем любовались на искрящийся всеми оттенками красного цвета кузова. «6-слойный цвет, производитель долго подбирал его и покупатели очень падки на этот насыщенный, переливающийся оттенок», — объяснял по ходу консультант, и становилось понятно, что в хороших автомобилях, девушки разбираются все-таки не хуже, чем в чулках и бриллиантах.

За последний месяц в автосалонах «Транстехсервис» — официального дилера Mitsubishi продали более 80-ти Eclipse Cross. Продажи подстегнули спецпредложения дистрибьютера, по которым скидка может достигать до 200 тысяч рублей. «Основная аудитория Mitsubishi Eclipse Cross — люди до 35 лет. Это поколение, которое любит все новое, свежее, эксцентричное…», — продолжал презентацию сотрудник ТТС.

Цвет настроения синий

Еще одним источником притяжения внимания гостей фестиваля стала очередная новинка, которую представил «ТрасТехСервис» — Toyota C-HR.





Если бы Роберт Земекис решил снова снимать «Назад в будущее», то, наверное, взял бы Toyota C-HR



Toyota, которая всегда ассоциировалась с представительскими авто классического белого или черного цвета, решила омолодить свою аудиторию и создала C-HR. Это не машина, а космолет и дело не только в дерзких цветах кузова. Футуристный дизайн делает из нее «машину завтрашнего дня». И если бы Роберт Земекис решил снова снимать «Назад в будущее», то, наверное, взял бы Toyota C-HR.

— Автомобиль с вызывающим дизайном, дарит эмоции от внешнего вида, от вождения. Он отличается от других моделей Тойота внешним видом, но управляемость и надежность – то, за что любят Тойоту во всем мире — сохранено в C-HR, — рассказывает Айрат Нурутдинов, начальник автоцентра Toyota «ТрансТехСервис».

Автомобиль с вызывающим дизайном, дарит эмоции от внешнего вида, от вождения. Он отличается от других моделей Тойота внешним видом, но управляемость и надежность – то, за что любят Тойоту во всем мире — сохранено в C-HR



Продажи Toyota C-HR стартовали 1 июня, но интерес к автомобилю подогревался последние полгода и предзаказы начались еще до объявления официальных цен.

— Все автомобили, которые были выделены для Казани — были распроданы. Можно было бы продать больше, но пока автомобилей на российский рынок поступает меньше, чем требуют покупатели. По мере поступления, они сразу же появляются у нас, — объяснял продавец тем, кто загорелся купить новику Toyota прямо сейчас.

И еще 20 марок автомобилей для жизни

На Arenaland «ТрансТехСервис» привез еще ряд автомобилей, которые вызывают интерес у молодежной аудитории не только ярким дизайном, но и ценой. Среди них Kia Stinger, кореец, который не уступает немецким одноклассникам BMW и Audi, но стоит на полтора миллиона дешевле.

Одна из 20 марок, дилеров которых является ТТС – Mazda, на фестивале была представлена моделью CX-5. Это настоящая японка с атмосферным двигателем и классической коробкой автомат. «Она ценится на вторичном рынке, так как у нее нет «болячек», она не прихотлива и не дорога в обслуживании — средняя стоимость ТО — 10 тысяч рублей», — говорит консультант «ТрансТехСервис».

Одна из 20 марок, дилеров которых является ТТС – Mazda, на фестивале была представлена моделью CX-5



Единственный недостаток, который является следствием достоинств автомобиля – это то, что за ним нужно стоять в очереди. «В месяц мы продаем 60 машин, но ощущаем нехватку, так как этот автомобиль делает один завод в Японии и его мощностей не хватает на всех желающих. В среднем клиенты ждут по 2 месяца».

Бешеной популярностью пользуется Volkswagen Tiguan. «Он комфортен, экономичен, у него безупречная управляемость, по функционалу он предлагает больше, чем многие одноклассники за равную стоимость. Он в себя влюбляет — у нас был случай, когда клиент купил одну машину, потом вернулся, купил жене вторую такую же», — говорит представитель «ТрансТехСервис».

Еще один популярный в России автомобиль – Hyundai Tucson. Его любят за презентабельный внешний вид, безопасность, комфорт, функциональность, высокое качество – все это предлагается за очень выгодную, по сравнению с аналогами, цену.





Genesis G70, который стал серьезным конкурентом европейских премиум марок



Ну и последнее мимо чего не могли пройти посетители Arenaland — это премиальный бренд Hyundai — Genesis G70, который стал серьезным конкурентом европейских премиум марок.

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