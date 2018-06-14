Минниханов и Мединский обсудили реставрацию Казанского кремля

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский встретились в Москве в рамках рабочего визита президента в столицу. Они обсудили реставрацию Казанского кремля и Адмиралтейства.

«В настоящее время мы выходим на этап согласования реставрационных работ на объектах Казанского Кремля. Они будут проведены с учетом всех норм и требований», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

В Министерстве культуры России обсуждались вопросы, связанные с реставрацией объектов культуры на территории республики, а также ход строительства новых и ремонт уже существующих домов культуры.



Напомним, из Братского корпуса бывшего Спасо-Преображенского монастыря, расположенного на территории Казанского Кремля, уберут сувенирные лавки.