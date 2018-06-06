В группе А по-настоящему силен лишь Уругвай. Но радости команде Черчесова это не добавляет

Разбор соперников сборной России

Уже 14 июня сборная России проведет свой первый матч на домашнем ЧМ-2018. Начало считается легким — команде Черчесова предстоит вырвать 3 очка у «грозной» сборной Саудовской Аравии. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский в своей авторской колонке, написанной для «Реального времени», подробно рассказывает о всех соперниках сборной России и приходит к ряду неутешительных для нее выводов.

Египет: кто, если не Салах

8 октября 2017 года, решающий матч за выход из группы. Сборная Египта принимает Конго и на классе обыгрывает явного аутсайдера — 1:0. Все идет спокойно, как вдруг всеобщую скуку нарушает навес Тьеви Бифума с правого фланга. Оказавшийся вдруг в чужой штрафной Арнольд Бука сравнивает счет и ставит выход сборной Египта на ЧМ под большой вопрос.

В центре поля за пропущенным голом наблюдал Мохаммед Салах: лидер «Ливерпуля» не сдержался и впал в истерику прямо на поле — чтобы выйти на ЧМ-2018, Египту нужна была только победа. И на последней добавленной минуте они добились пенальти. Салах был точен — 2:1. Прогнозируемый выход сборной Египта из группы обернулся счастливой, но драмой.

После матча с «Реалом» в финале ЛЧ показалось, что Салах пропустит ЧМ. Однако все идет к тому, что Мохаммед успеет восстановиться к 19 июня — именно в этот день египтянам предстоит провести решающий матч с нашей сборной. Если вингер «Ливерпуля» все же успеет поправиться, нашей команде станет тяжелее вдвойне. Ведь неизвестно, какой Салах опаснее: измотанный после финала Лиги чемпионов или набравшийся сил на реабилитации в Валенсии?!

Если вингер «Ливерпуля» все же успеет поправиться, нашей команде станет тяжелее вдвойне. Фото liverpoolfc.com



Пока же Мохаммед нежится на солнышке, его партнеры начали подготовку к турниру. 1 июня они полурезервным составом сыграли с основой колумбийцев. Игра проходила в Италии, на «Атлети Адзурри Д'Италия». Колумбийских фанатов приехало чуть побольше, но это не смутило «фараонов», которые провели один из самых «организованных» матчей за последние годы. Понимая всю силу Фалькао, Бакки и Хамеса Родригеса, тренер египтян Эктор Купер сделал ставку на игру вторым номером и не ошибся. Его команда увезла почетную нулевую ничью и, более того, она могла и сенсационно вырвать победу, но Рамадан Собхи с двух метров пробил во вратаря.

Египет доказал: без Салаха сложно, но можно. В случае его отсутствия взять игру на себя готовы несколько добротных нападающих. Собхи с этого года выступает в Англии за «Сток Сити» и даже успел отметиться голом в ворота «Вест Бромвича». Центрфорвард Ахмед Хассан не один год интересовал «Бенфику», но сделка не состоялась из-за небольших проблем с сердцем игрока. Но настоящим открытием египетской атаки стал Марван Мохсен. В матче с Колумбией он проявил себя как способный трудолюбивый форвард, легко открывающий зону центрфорварда для набегающих партнеров. Салаху будет очень легко найти с Мохсеном общий язык.

Любопытно, что сборная Египта была в шаге от потери еще одной суперзвезды. В середине апреля на тренировке «Арсенала» травму получил Мохамед Эль-Нени. Врачи запретили играть ему до конца мая, но к ЧМ-2018 он точно восстановится. Как и Салах, Эль-Нени не сыграл с колумбийцами, что добавляет уважения к египтянам. Правда, в «Арсенале» Мохамеду явно не хватает игровой практики. Если в «Базеле» Эль-Нени был ключевым игроком, то в Лондоне он явно стал футболистом замены.

О победе на ЧМ-2018 никто не заикается, но даже выход из группы подарит Египту небывалый праздник. «Фараоны» едут к нам с явным намерением выйти в плей-офф.

Уругвай: готов пройтись катком по группе А





«Нам досталась не самая сложная группа. У нас есть все шансы на борьбу за выход из квартета. По-настоящему силен лишь Уругвай», — отмечал Эктор Купер и был прав. На фоне остальных соперников латиноамериканцы выделяются по всем параметрам. Местные журналисты уже предвкушают, как уругвайцы проедутся катком минимум по трем командам.

Сумасшедшая конкуренция начинается с защитной линии, где все чаще в запасе вынужден оставаться Макси Перейра. Он стал одним из творцов 4-го места на ЧМ-2010, однако сейчас ему уже 33 года. Теперь на уругвайской бровке солирует один из лучших «крайков» Серии А Диего Лаксальт. Для него не проблема сыграть латералем при схеме 3-5-2 и даже вингером. Сумасшедшая работоспособность и универсализм привлекли к нему внимание «Интера» и «Челси». В центре же обороны с почти стопроцентной вероятностью сыграет отлаженная в «Атлетико» связка Хосе Хименес — Диего Годин. На минуточку — в прошедшем сезоне «Атлетико» стал самой надежной командой Европы!

Центр поля, как правило, контролирует Матиас Весино. Его появление в основе не вызывает почти никаких вопросов: тренерскому штабу Уругвая осталось лишь определить его напарника. На эту роль в равной степени претендуют опорники «Ювентуса» Родриго Бентанкур и «Сампдории» Лукас Торрейра. Последний настолько впечатлил всех в качестве связующего, что «Атлетико» уже сейчас готов выложить за него 40 млн евро.

Однако при всей звездности защиты и средней линии особняком все равно стоит нападение. Макси Гомес и Кристиан Стуани провели выдающийся сезон за «Сельту» и «Жирону», но даже несмотря на восхитительные голы, шансов оказаться в основе у них почти нет. Просто потому, что их согражданами являются Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Прокручивая в голове их многочисленные голы и представляя себе противостоящую им связку Игнашевич — Кутепов, становится страшно. Страшно за честь сборной России.

Саудовская Аравия: не аутсайдер группы по числу легионеров из топ-5 чемпионатов

Уругвай практически полностью состоит из звезд топ-чемпионатов. У Египта почти половина основы — выходцы из АПЛ и Чемпионшипа. Удивительно, но 3-е место по числу легионеров из топ-лиг в группе «А» ЧМ-2018 занимает Саудовская Аравия: в ее составе выступают сразу два футболиста из Ла Лиги и даже игрок «Челси». Четвертый же мечтает когда-нибудь там сыграть — и мечтает не без основания. Этого человека зовут Мухаммад Аль-Сахлави — он, наряду с Робертом Левандовски, стал лучшим бомбардиром отборочного цикла ЧМ. 16 голов в 14 играх — результат абсолютно феноменальный! Как вы понимаете, аутсайдер в плане «веса» легионеров в группе — Россия.

Любопытно, что долгое время Аль-Сахлави считался не особенно перспективным форвардом. До 29 лет он нечасто забивал даже в чемпионате Саудовской Аравии, пока в сборную не пришел новый тренер. Голландец Берт ван Марвейк вдохнул в Аль-Сахлави вторую жизнь, и теперь тот громит не только азиатские сборные, но и соперников «Аль-Насра». Голевые подвиги Мухаммада настолько впечатлили Жозе Моуриньо, что тот пригласил его на месячную стажировку в «МЮ».

Вот только самого ван Марвейка в сборной уже нет. Сразу после выхода на ЧМ в Саудовской Аравии разразился громкий скандал, спровоцированный действиями местной футбольной федерации. «Я хотел отправиться в Россию, но я никому не позволю указывать мне, как надо работать. После выхода на ЧМ много людей стали связывать себя со сборной. Вдобавок сразу нескольких моих помощников уволили без моего согласия» — заявил ван Марвейк. При этом Берт все-таки отправится на чемпионат мира: недавно он возглавил сборную Австралии.

Долгое время Аль-Сахлави считался не особенно перспективным форвардом. До 29 лет он нечасто забивал даже в чемпионате Саудовской Аравии, пока в сборную не пришел новый тренер. Фото eurosport.ru



Наряду с Аль-Сахлави, воротам сборной России готовы всерьез угрожать Яхья Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари – игроки «Леганеса» и «Вильярреала». Не меньше стоит опасаться и Муханнада Ассири, у которого саудовские журналисты отмечают врожденное чувство гола. За «Аль-Ахли» форвард провел 24 гола в 49 матчах и наряду с Аль-Сахлави является главной ударной силой аравийцев.

В защите же у саудитов есть свой «Игнашевич». Усаме Хавсави скоро стукнет 35 лет, но ввиду недостатка высококлассных игроков обороны он вновь вызван на ЧМ. В отличие от Сергея, Хавсави решился на переезд в Европу: в 2012 году он подписал контракт с «Андерлехтом», но сыграл всего один матч в основе. Его карьеру в Бельгии прервала тяжелейшая травма — и вот сейчас Хавсави получает самую последнюю возможность заявить о себе.

Новому главному тренеру сборной Саудовской Аравии Хуану Антонио Пицци досталась более чем скромная команда. Но даже с ней сборной России будет очень непросто.