Прокуратура: при строительстве объезда Оренбурга подрядчики похитили глину на 30 миллионов рублей

Прокуратура уличила ГУП «Оренбургремдорстрой» и ООО «Индустрия» в незаконной добыче глины на 32,8 млн рублей. Она использовалась при строительстве дороги «Обход г. Оренбурга».

В отношении должностных лиц предприятия и компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Кроме того, суд взыскал с «Индустрии» размер причиненного ущерба и 1,8 млн рублей в качестве недополученного налога,

По контракту «Оренбургремдорстрой» должен был закупать глину на определенных лицензированных карьерах. Однако подрядчик добывал ее на сельхозземлях, принадлежащих «Индустрии».

Напомним, что в марте власти Оренбурга открыли часть развязки на строящейся объездной дороге.