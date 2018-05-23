Новости общества

13:27 МСК
Новости раздела
Общество

Власти Кирова установят на отремонтированных дорогах «лежачих полицейских»

11:53, 23.05.2018
Власти Кирова установят на отремонтированных дорогах «лежачих полицейских»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Кирова решили устанавливать на отремонтированных дорогах искусственные неровности. Таким образом администрация города решила бороться за соблюдение скоростного режима.

«В прошлом году в ходе ремонта городских дорог от жителей Кирова поступали жалобы по поводу роста скоростного режима на отремонтированных улицах — особое беспокойство у горожан вызывали участки, рядом с которыми находятся образовательные учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кирова.

Накануне дорожники установили «лежачих полицейских» на улице 60 лет Комсомола. Ограничители скорости появятся и на других ремонтируемых участках.

Напомним, что в 2018 году на ремонт дорог в Кирове выделено около 1,2 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также