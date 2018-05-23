Власти Кирова установят на отремонтированных дорогах «лежачих полицейских»

Власти Кирова решили устанавливать на отремонтированных дорогах искусственные неровности. Таким образом администрация города решила бороться за соблюдение скоростного режима.

«В прошлом году в ходе ремонта городских дорог от жителей Кирова поступали жалобы по поводу роста скоростного режима на отремонтированных улицах — особое беспокойство у горожан вызывали участки, рядом с которыми находятся образовательные учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Кирова.

Накануне дорожники установили «лежачих полицейских» на улице 60 лет Комсомола. Ограничители скорости появятся и на других ремонтируемых участках.

Напомним, что в 2018 году на ремонт дорог в Кирове выделено около 1,2 млрд рублей.