Власти Ижевска выставят на торги банно-прачечный трест и МУП «Ритуал»

Власти Ижевска решили выставить на торги ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (БПХ) и МУП «Ритуал». Предприниматели города отметили перспективы похоронного направления и проблемы БПХ.

Администрация города отмечает, что причинами продажи стала нерентабельность предприятий на городском рынке услуг, передает «Коммерсант».

Ранее БПХ оценивалась в 947,3 млн рублей. В состав имущества треста входят три бани, механическая прачечная, бассейн, мини-отель, административное здание и несколько земельных участков.

К августу администрация завершит преобразование МУП «Ритуал» в общество с ограниченной ответственностью. В уставный капитал войдут база на улице Олега Кошевого, недостроенные объекты в Новых Парниках и нежилое помещение на Ленина.

Директор ижевского похоронного дома «Вознесение» Станислав Глухов заявил, что «Ритуал» очень ликвидное предприятие и «надо было постараться его сделать убыточным».

Учредитель центров здоровья и отдыха «Воткинские термы» и «Ижевские термы» Юрий Бычков заявил, что трестом БПХ никто не заинтересуется. Объекты банно-прачечного комплекса не принесут таких доходов, которые позволят покрыть расходы на их развитие.