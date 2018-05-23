На Украине назвали Крымский мост своим и поблагодарили за его создание Бога

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Крымский мост принадлежит Украине, заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.



«Я бы закрыл дискуссию — если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть», — заявил он в эфире канала «112 Украина» (цитата по «Лента.ру»).

Накануне, 22 мая, другой депутат Рады Игорь Мосийчук сказал, что собирается разрушить Крымский мост. По его словам, это «вражеская инфраструктура», которая соединяет «оккупированную территорию» и «страну-агрессора». Но после «освобождения Крыма» и «деоккупации» он станет «стратегическим объектом».

«Реальное время» рассказывало, что переправа через Керченский пролив заработала 15 мая. В его строительство Россия вложила 228 млрд рублей.

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума. На Украине результаты голосования не признали и считают территорию полуострова аннексированной.