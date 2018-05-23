Тольяттинская «Лада» подписала Сыромятников, Железнов и Глухарев

Контракт с «Ладой» продлил нападающий Алексей Сыромятников, сообщает пресс-служба тольяттинцев. Срок соглашения — два года.



В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером «Ладьи», забросив 16 шайб в 59 матчаx. Кроме того, Сыромятников отдал 18 результативных передач, набрав в сумме 34 очка в регулярном чемпионате.

Также соглашение с «Ладой» сроком на один год подписал нападающий Михаил Железнов. В сезоне 2017/18 он выступал за красноярский «Сокол». В 40 матчах регулярного чемпионата Железнов набрал 17 (8+9) очков, в 8 матчах плей-офф набранными баллами не отметился.

Форвард имеет опыт выступления в КХЛ, с 2014 года по 2017 Железнов выступал за хабаровский «Амур», за который провел 100 матчей, набрав 12 (8+4) очков.

Кроме того, пробный контракт с «Ладьей» заключил нападающий Даниил Глухарев, выступавший в прошедшем сезоне за команду ФСО «Хоккей Москвы».