Сбербанк продал Denizbank дубайскому Emirates NBD

Сбербанк заключил соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank дубайскому банку Emirates NBD. Об этом сообщает пресс-служба российской кредитной организации.

После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank. Стоимость акций оценивается в 14,6 млрд турецких лир ($3,2 млрд).



Отмечается, что закрытие сделки должно получить одобрение регулирующих органов Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделку закроют в этом году.

Denizbank, головной офис которого расположен в Турции — пятый по величине частный банк в стране. Размер его активов составляет 169,4 млрд турецких лир. Банк имеет 738 отделений за пределами Турции.



Напомним, что Сбербанк еще летом 2016 года начал консультации с инвестбанкирами о продаже дочернего турецкого DenizBank. В апреле 2018 года подтвердил, что ведет переговоры о продаже своей дочки Emirates NBD.