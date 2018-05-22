Депутаты отказали бывшему мэру Перми в статусе почетного гражданина

Депутаты Пермской городской думы отказались присвоить экс-мэру города и депутату Госдумы Игорю Шубину статус почетного гражданина города.



Обладатели этого звания получают единовременное вознаграждение в виде 100 МРОТ, а также 255 тыс. рублей ежегодно.

На момент голосования в думе присутствовали 24 депутата из 36. Кандидатуру Игоря Шубина поддержали 10 депутатов при одном против и 13 воздержавшихся, сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал один из думцев на условиях анонимности, в 2016 году Игорь Шубин уже был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» и присуждать ему звание почетного гражданина «было бы излишне».