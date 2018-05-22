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Путин подписал указ о создании некоммерческой организации «Россия — страна возможностей»

17:12, 22.05.2018
Путин подписал указ о создании некоммерческой организации «Россия — страна возможностей»
Фото: pxhere.com

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что организация необходима для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан». Президент указал, что государственную регистрацию новой организации нужно провести в течение месяца.

В документе уточняется, что учредителем организации является Управление делами президента РФ, а имущество будет формироваться из бюджетных денег, добровольных взносов и пожертвований.

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