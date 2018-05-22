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Суд признал незаконным отказ чиновников в согласовании митинга против строительства МСЗ

12:57, 22.05.2018 Сюжет:  МСЗ в Казани: за и против
Суд признал незаконным отказ чиновников в согласовании митинга против строительства МСЗ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Зеленодольский городской суд удовлетворил иск Игоря Елисева, организатора несостоявшегося 7 апреля митинга против строительства мусоросжигательного завода.

Отказ исполкома Осиновского сельского поселения в согласовании публичного мероприятия был признан незаконным. Об этом сообщили активисты движения против строительства МСЗ и за раздельный сбор мусора, юристы Айрат Матыгуллин и Елена Бикташева, подготовившие иск в суд.

Напомним, Гульназ Смирновой и Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор по делу Ирины Никифоровой уже отменен Верховным судом РТ 16 мая. Подробнее о борьбе в Казани против МСЗ — в сюжете «Реального времени».

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