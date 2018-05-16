Верховный суд РТ отменил штраф активистке движения против строительства МСЗ

Верховный суд Татарстана отменил решение Вахитовского райсуда Казани о присуждении штрафа в 10 тыс. рублей активистке движения против строительства мусоросжигательного завода Ирине Никифоровой.

Отмечается, что дело направлено назад в Вахитовский районный суд на новое рассмотрение.

Ранее одной противнице строительства МСЗ Ирине Никифоровой присудили штраф в размере 10 тыс. рублей за репост сообщения о митинге 7 апреля на свою страницу «ВК».