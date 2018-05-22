На пост председателя Саратовского облсуда претендует судья из Орловской области
Новым председателем Саратовского облсуда может стать глава суда Орловской области Федор Телегин.
Как сообщает «Коммерсант», заявление Телегина по конкурсу, объявленному 19 января 2018 года, Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит 29 мая.
Должность председателя Саратовского областного суда освободилась осенью 2017 года после ухода Василия Тарасова. Он перешел на аналогичную должность в Воронежскую область.ОбществоВласть
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